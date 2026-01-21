Megkongatták a vészharangot az okosok: nagy a baj a brit nyugdíjpénzeknél

A pénzügyi tanácsadó cég a brit adóhivatal 2022–2023-as adatait elemezve arra jutott, hogy a megtakarítóknak az évi bruttó fizetésük 12 százalékát kellene nyugdíjra félretenniük ahhoz, hogy megfeleljenek a szakmai szervezet, a Pensions UK irányelveinek. Ennek eléréséhez azonban évente mintegy 23 milliárd fontnyi többletbefizetésre lenne szükség.

Az elemzés rámutat:

a magánszektorban dolgozók jelenleg átlagosan a bruttó bérük alig 3,63%-át fizetik be magánnyugdíjba.

Ez azt jelenti, hogy az évi 38,7 milliárd fontból, amit az ajánlások szerint félre kellene tenni, ténylegesen csupán körülbelül 16 milliárd font jut nyugdíjcélú megtakarításokra.

A Bowmore a nyugdíjrendszerbe való automatikus beléptetés (auto-enrolment) hiányosságait tartja az alacsony befizetések egyik fő okának.

Az önfoglalkoztatók például nem kerülnek be automatikusan a rendszerbe, és sokan közülük inkább a vállalkozásuk fejlesztésébe fektetik a pénzüket.

Emellett számos munkáltató csak a 6 240 és 50 270 font közötti jövedelemrész után számítja a nyugdíjjárulékokat, így a magasabb keresetűek sem járulnak hozzá megfelelő mértékben.

A 22 év alatti munkavállalók pedig teljesen kimaradnak az automatikus beiratkozásból.

A Pensions UK számításai szerint, ha sikerülne elérni a 12 százalékos átlagos bérarányos befizetési szintet, akkor az adófizetők átlagosan évi 31 300 font (mai árfolyamon kb. évi 13,8 millió forint) nyugdíjjövedelemre számíthatnának.

Riasztó a szakadék aközött, amennyit a Pensions UK ajánlása szerint félre kellene tenni, és amennyit az emberek ténylegesen megtakarítanak

– nyilatkozta a témában Gill Millen, a Bowmore Financial Planning ügyvezető igazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ