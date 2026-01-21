  • Megjelenítés
Megkongatták a vészharangot az okosok: nagy a baj a brit nyugdíjpénzeknél
Portfolio
A Bowmore Financial Planning friss kutatása szerint az Egyesült Királyság lakosai jócskán elmaradnak az ajánlott nyugdíjbefizetési szinttől: a szükséges 38,7 milliárd fonttal szemben jelenleg kevesebb mint felét, mintegy 16 milliárd fontot takarítanak meg évente – írja a Pension Policy International.

A pénzügyi tanácsadó cég a brit adóhivatal 2022–2023-as adatait elemezve arra jutott, hogy a megtakarítóknak az évi bruttó fizetésük 12 százalékát kellene nyugdíjra félretenniük ahhoz, hogy megfeleljenek a szakmai szervezet, a Pensions UK irányelveinek. Ennek eléréséhez azonban évente mintegy 23 milliárd fontnyi többletbefizetésre lenne szükség.

Az elemzés rámutat:

a magánszektorban dolgozók jelenleg átlagosan a bruttó bérük alig 3,63%-át fizetik be magánnyugdíjba.

Ez azt jelenti, hogy az évi 38,7 milliárd fontból, amit az ajánlások szerint félre kellene tenni, ténylegesen csupán körülbelül 16 milliárd font jut nyugdíjcélú megtakarításokra.

Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők

45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó

Nagy esés jöhet a bitcoinban: kritikus támaszhoz érkezett az árfolyam

A Bowmore a nyugdíjrendszerbe való automatikus beléptetés (auto-enrolment) hiányosságait tartja az alacsony befizetések egyik fő okának.

  • Az önfoglalkoztatók például nem kerülnek be automatikusan a rendszerbe, és sokan közülük inkább a vállalkozásuk fejlesztésébe fektetik a pénzüket.
  • Emellett számos munkáltató csak a 6 240 és 50 270 font közötti jövedelemrész után számítja a nyugdíjjárulékokat, így a magasabb keresetűek sem járulnak hozzá megfelelő mértékben.
  • A 22 év alatti munkavállalók pedig teljesen kimaradnak az automatikus beiratkozásból.

A Pensions UK számításai szerint, ha sikerülne elérni a 12 százalékos átlagos bérarányos befizetési szintet, akkor az adófizetők átlagosan évi 31 300 font (mai árfolyamon kb. évi 13,8 millió forint) nyugdíjjövedelemre számíthatnának.

Riasztó a szakadék aközött, amennyit a Pensions UK ajánlása szerint félre kellene tenni, és amennyit az emberek ténylegesen megtakarítanak

– nyilatkozta a témában Gill Millen, a Bowmore Financial Planning ügyvezető igazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

