  • Megjelenítés
Megdöbbentő tempóban drágul az arany: kiderült, mennyivel lett értékesebb a jegybank vagyona néhány hónap alatt
Befektetés

Megdöbbentő tempóban drágul az arany: kiderült, mennyivel lett értékesebb a jegybank vagyona néhány hónap alatt

Portfolio
A nemesfémek árfolyama az elmúlt napokban történelmi csúcsokra emelkedett, az arany unciánkénti világpiaci ára már megközelíti az 5000 dolláros szintet. A fokozódó geopolitikai feszültségek és a gazdaságpolitikai bizonytalanságok miatt a befektetők egyre nagyobb arányban fordulnak a biztonságosnak tartott eszközök felé. A drágulás következtében a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának értéke az elmúlt hónapokban jelentősen, csaknem a kétszeresére nőtt - tudósított a Telex.

A Bloomberg elemzése szerint az arany árfolyama az elmúlt héten több mint hét százalékkal emelkedett, ami 2020 márciusa óta a legnagyobb heti növekedés. A drágulás nem korlátozódik kizárólag az aranyra: az ezüst és a platina jegyzése is csúcsértékeket ért el, ami a nemesfémek iránti általánosan erősödő keresletet jelzi.

Az árfolyam-emelkedés hátterében elsősorban az amerikai gazdaságpolitikai környezet áll.

Donald Trump elnöksége idején tovább éleződött a feszültség az amerikai jegybank és a kormányzat között, miközben a Venezuela és Grönland kapcsán felvetett külpolitikai lépések is növelték a piaci bizonytalanságot. Az arany ára tavaly rekordmértékben, 1979 óta nem látott ütemben emelkedett, és a tendencia 2025-ben is folytatódik: az elmúlt három hétben önmagában mintegy 15 százalékos volt az áremelkedés.

A magánbefektetők mellett a világ jegybankjai is egyre jelentősebb szereplőként jelennek meg az aranypiacon. A lengyel nemzeti bank, amely globálisan az egyik legnagyobb aranyvásárlónak számít, a napokban hagyta jóvá további 150 tonna arany megvásárlását. India példája szintén beszédes: az ország amerikai államkötvény-állománya ötéves mélypontra süllyedt, részben az arany felé történő átcsoportosítás következtében.

Még több Befektetés

Két hete mutattuk, máris 58 százalékot szárnyalt ez a részvény – De a java még csak most jön!

Elon Muskkal szűrte össze a levet a befektetési óriás, mostanra biztosan nagyon megbánta

Beszállhat a kriptobizniszbe az európai bankóriás

A Magyar Nemzeti Bank szintén számottevő aranytartalékkal rendelkezik. A legutóbbi bővítés 2024 szeptemberében történt, amikor a korábbi 94,5 tonnáról 110 tonnára emelték a készletet. Ez a mennyiség regionális összehasonlításban is jelentős: Kelet-Közép-Európában csak Lengyelország 515 tonnás, valamint Ausztria 280 tonnás tartaléka haladja meg a magyar szintet.

Az MNB aranystratégiája az elmúlt években rendkívül dinamikus volt. Míg 2018-ban mindössze 3,1 tonna arannyal rendelkezett a jegybank, addig hat év alatt több mint harmincszorosára növelte a készleteit.

A 2021-ben végrehajtott, 63 tonnás vásárlással a magyar jegybank a világ legnagyobb aranyvásárlói közé lépett.

A tartalékok ilyen mértékű bővítését a globálisan növekvő államadósságok, valamint az erősödő inflációs várakozások indokolták.

A drágulás hatása jól mérhető a magyar aranytartalék értékének alakulásán. Szeptember végén, amikor az arany unciánkénti ára 2653 dollár volt – ami akkor történelmi csúcsnak számított –, a teljes magyar készlet értéke megközelítőleg 9,3 milliárd dollárt, az akkori árfolyamon számítva mintegy 3329 milliárd forintot tett ki. A jelenlegi árszinten ugyanez a mennyiség már 17,6 milliárd dollárt, illetve körülbelül 5704 milliárd forintot ér. Ez azt jelenti, hogy a legutóbbi jegybanki vásárlás óta, pusztán az árfolyamváltozás következtében, forintban 71 százalékkal, dollárban pedig 89 százalékkal nőtt a változatlan mennyiségű magyar aranytartalék értéke.

A jövőbeni kilátásokat döntően az amerikai jegybank monetáris politikája határozhatja meg. A Federal Reserve következő elnökének személye, valamint a kamatszintre vonatkozó döntések alapvetően befolyásolják majd az arany iránti keresletet. Amennyiben kamatcsökkentés mellett döntenek, a lazább monetáris környezet tovább erősítheti a nemesfémek pozícióit a csökkenő hozamot kínáló kötvényekkel szemben. Az árfolyamok alakulására emellett a nemzetközi kereskedelmi feszültségek is hatással lehetnek, különösen az ezüstre és a platinára esetlegesen kivetendő vámok révén.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb reakció Zsiday Viktor felvetésére - „Az adórendszerhez nyúlni nem kell félnetek, jó lesz”

82 százalékos drágulás, 17 éves csúszás: lesújtó számok érkeztek az EU-finanszírozott közlekedési beruházásokról

38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Véget értek a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton
Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility