Élőben nézzük végig, ahogy épp próbálják megmenteni a világgazdaságot az összeomlástól

Mi folyik Japánban?
Az elmúlt napokban hosszú idő után ismét kereszttűzbe került a japán piac, miután a jen a múlt héten 160 közelébe gyengült a dollárral szemben. Ez a szint azért kulcsfontosságú, mert 2024-ben itt avatkozott be a Bank of Japan, hogy megfékezze a deviza gyengülését. Ebből pedig a befektetők egy része azt a következtetést vonta le, hogy ez lehet a „bűvös határ”, ahol már a japán jegybanknak is kellemetlen a nemzeti deviza gyengélkedése.
A grafikonon látszik, hogy pénteken aztán élesen fordult a hangulat, hirtelen 155-ig rántották vissza az árfolyamot, majd hétfőn is folytatódott a jen erősödése. Nem egészen két nap alatt mintegy 3%-kal került lejjebb az árfolyam, ami a korábban évekig stabil japán piacon szinte elképzelhetetlen mozgást jelent.
Logikus magyarázat lenne, hogy a japán jegybank beavatkozott a piacon, vagyis jent vásárolt a devizatartalék egy részéből, hogy ezzel erősítse az árfolyamot. Ilyenről ugyanakkor nem történt hivatalos bejelentés. A hírek szerint pénteken előbb a Bank of Japan hajtott végre úgynevezett árfolyam-ellenőrzést (rate-check), majd ami ennél is fontosabb,
délután a New York-i Fed is kérdezősködött az amerikai bankoknál.
Az árfolyam-ellenőrzés – amikor a hatóságok megkérdezik, milyen áron tudnának belépni a piacra – olyan eszköz, amellyel Japán jelezheti beavatkozási szándékát. Az ilyen ellenőrzések arra ösztönzik a bankokat, hogy zárják le azokat a pozíciókat, amelyek a jen hirtelen erősödése esetén veszteséget termelnének.
Az elemzők szerint főleg utóbbi váltotta ki a heves piaci reakciót, vagyis a jen erősödését, hiszen egy esetlegesen összehangolt amerikai-japán piaci beavatkozás elegendő lenne, hogy erőt demonstráljon a piacon. A hasonló árfolyam-ellenőrzések általában a közvetlen piaci intervenciót előzik meg, a piac ezeket erős jelzésként értékeli. Ha most is ez történik, akkor bármikor jöhet a bejelentés, hogy beavatkoztak a jen piacán, vagyis a gyakorlatban is vásárolt az amerikai és a japán jegybank.
Mi köze Amerikának a jenhez?
Említettük, hogy a piacon különösen a Fed lépése keltett feltűnést, hiszen eddig nem volt példa arra, hogy az Egyesült Államok közvetve vagy közvetlenül beavatkozzon a japán piaci folyamatokba. Mi oka lehetett most az amerikai jegybanknak, hogy mégis megszólaljon? Erre a kérdésre sokan keresik a választ, több lehetőség is felvetődik:
- Az ING Bank hétfői elemzése azt emeli ki, hogy a gyenge jen nyomást helyez a japán állampapírokra is, ami közvetve az amerikai kötvényhozamokat is felfelé tolja. Szerintük a kötvénypiac talán még a részvénypiacnál is fontosabb lehet a jelenlegi amerikai vezetésnek, ezért igyekeznek már a folyamat elején beavatkozni. A Bloomberg hétfői cikkében a Goldman Sachs elemzését idézi, mely szerint 10 bázispontnyi japán hozamemelkedés 2-3 bázispontos begyűrűzést jelent a többi globális piacon.
- Az ING szerint a másik magyarázat, hogy a gyenge jen ellensúlyozhatja a Japánra kivetett amerikai vámok hatását, mivel versenyelőnyt jelent a japán gyártóknak.
- Egy harmadik lehetséges magyarázat, hogy tavaly szeptemberben amerikai és japán döntéshozók közös közleményben fektették le a devizapiaci mozgásokkal kapcsolatos alapelveiket és kölcsönösen biztosították egymást, hogy az árfolyamot nem használják majd versenyelőny szerzésére. Már akkor felvetették, hogy szükség esetén közös intervenció is szóba kerülhet. Erre a megállapodásra hivatkozott hétfőn Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter, aki kiemelte, hogy az akkor lefektetett alapelvek mentén működnek együtt amerikai partnereikkel. Hozzátette, hogy kiemelten követik a piaci fejleményeket és készek akár sürgősen lépni, ha szükséges.
-
"Ha a jen tovább esik és Japánnak meg kell mentenie, akkor a leggyorsabb megoldás a tartalékeszközök egy részének eladása, ami amerikai állampapírokat is érinthet" - idézi a Bloomberg Anthony Doyle véleményét. A Pinnacle Investment management befektetési igazgatója szerint ez egy újabb csatorna, amin keresztül a japán piaci feszültség továbbgyűrűzhet Amerikába.
-
A dollár-jen árfolyamnak azért is lehet globális jelentősége, mert a kamatkülönbözetre játszó úgynevezett carry trade-befektetők jelentős része hagyományosan az alacsony kamatozású és stabil japán devizában vesz fel hitelt. A nagy kilengések és a hozamok emelkedése ugyanakkor őket is arra ösztönzöhetik, hogy zárják pozícióikat.
-
További veszély, hogy a japán hozamok emelkedése miatt egyre több szigetországbeli befektető viheti haza a pénzét. Korábban ugyanis az alacsony hozam miatt nem volt érdemes japán állampapírokba fektetni, becslések szerint így összesen mintegy 5000 milliárd dollárnyi tőke kereste a helyét máshol a világban. Ha ennek egy része most megindul vissza a hozamemelkedés miatt, akkor az a teljes globális kötvénypiacra hatással lehet. Szakértők szerint egyelőre nem látszik, hol van az a pont, ahol már tömegesen viszik majd haza a tőkét a japán befektetők, de ez a folyamat kisebb lépésekben már elindult.
Még nincs itt a vérengzés vége
Az elmúlt napokban nem csak a jen, hanem ezzel párhuzamosan a japán állampapírok piacán is heves mozgások indultak el, főleg a hosszú hozamok emelkedtek jelentősen. A december végén még épp csak 2% felett álló japán tízéves hozam a múlt héten elérte a 2,35%-ot, a még hosszabb, 40 éves papírok hozama pedig már a 4%-ot is meghaladta átmenetileg. A múlt héten volt olyan nap, amikor a hosszú hozam több mint 20 bázisponttal emelkedett, miközben korábban hónapok alatt voltak ekkora mozgások.
A befektetők elsősorban az októberben kinevezett Takaicsi Szanae miniszterelnök költségvetési tervei miatt aggódnak, aki komoly lazításba kezdene. Az országban február 8-ára előrehozott választást írtak ki, ahol várhatóan még erősebb felhatalmazást kap Takaicsi pártja, ezért az elemzők többsége szerint még nem látjuk a hozamemelkedés végét.
Amióta Takaicsi hivatalba lépett a korábbinál kisebb hangsúlyt fektet a kötvénypiaci mozgásokra, miközben a költségvetési helyzet hitelességi kérdéseket vet fel
- mondta a Bloombergnek Kunibe Sindzsi, a Sumitomo Mitsui DS Asset Management vezető portfóliómenedzsere.
Miközben a befektetők már a vészcsengőt nyomják, a japán kormányfő tervei népszerűek a választók szemében, a kormány pedig láthatóan igyekszik figyelmen kívül hagyni a piac véleményét. Éppen ezért néhányan már a 2022-es brit helyzettel vonnak párhuzamot, amikor a kötvénypiac buktatta meg Liz Truss kormányát.
A mostani helyzetben a legnagyobb veszély, hogy a korábban szinte soha nem mozduló stabil japán piacon jelentősen megnő a volatilitás – mondta Ugo Lancioni, a Neuberger Berman portfóliómenedzsere.
A piac meg fogja találni az új egyensúlyi állapotát, de jelenleg még nem tartunk ott
- tette hozzá.
Addig is, amíg ez nem történik meg, rendkívüli kockázatok vannak a világ tőkepiacain. Donald Trump elnök politikája miatt amúgy is egyre bizalmatlanabbak a befektetők az amerikai piaccal kapcsolatban, márpedig ha Európa megingása mellett a japán pénz is visszafelé veszi az irányt, az a dollárra, az amerikai kötvénypiacra, valamint nyersanyag- és részvénytőzsdékre is hatással lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
