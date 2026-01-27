Kilőtt a Puma részvénye!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Anta 1,5 milliárd eurót, részvényenként 35 eurót fizet a 29,06 százalékos tulajdonrészért, és ezzel a Puma legnagyobb részvényesévé válik. A kínai cég közölte, hogy egyelőre nem tervez nyilvános felvásárlási ajánlatot tenni; a német értékpapír-törvények szerint erre 30 százalékos tulajdonhányad felett lenne köteles.

A Puma részvényei a délelőtti kereskedésben mintegy 20 százalékot ugrottak,

később azonban mérséklődött az emelkedés, és a nyereség egy része elolvadt, jelenleg 8,3 százalékos a plusz.

Az ügylet lezárása az év végéig várható, de ehhez hatósági jóváhagyásra és a részvényesek jóváhagyására is szükség van. A tranzakció olyan időszakban érkezik, amikor a Puma az eladások fellendítéséért küzd. Arthur Hoeld, az Adidas korábbi vezetője tavaly vette át a vállalat irányítását, és azóta létszámcsökkentést hajtott végre, szűkítette a termékkínálatot és átszervezte a marketinget. A vállalat a 2026-os évet az "újrakezdés évének" nevezte.

Az 1,5 milliárd eurós vételár elemzők szerint észszerűnek tűnik, különösen a Puma jelenlegi veszteséges helyzetét figyelembe véve. Melinda Hu, a Bernstein elemzője úgy véli, hogy az Anta lényegében egy mély gyökerekkel rendelkező, korábban erős termékportfólióval bíró márkát vásárol meg kedvezményes áron.

