  • Megjelenítés
Kilőtt a Puma részvénye!
Befektetés

Kilőtt a Puma részvénye!

Portfolio
Meredeken emelkedik a Puma árfolyama, miután a kínai Anta Sports megállapodott arról, hogy 29 százalékos részesedést vásárol a német sportszergyártóban a francia Pinault családtól - írta meg a Cnbc.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Anta 1,5 milliárd eurót, részvényenként 35 eurót fizet a 29,06 százalékos tulajdonrészért, és ezzel a Puma legnagyobb részvényesévé válik. A kínai cég közölte, hogy egyelőre nem tervez nyilvános felvásárlási ajánlatot tenni; a német értékpapír-törvények szerint erre 30 százalékos tulajdonhányad felett lenne köteles.

A Puma részvényei a délelőtti kereskedésben mintegy 20 százalékot ugrottak,

később azonban mérséklődött az emelkedés, és a nyereség egy része elolvadt, jelenleg 8,3 százalékos a plusz.

Az ügylet lezárása az év végéig várható, de ehhez hatósági jóváhagyásra és a részvényesek jóváhagyására is szükség van. A tranzakció olyan időszakban érkezik, amikor a Puma az eladások fellendítéséért küzd. Arthur Hoeld, az Adidas korábbi vezetője tavaly vette át a vállalat irányítását, és azóta létszámcsökkentést hajtott végre, szűkítette a termékkínálatot és átszervezte a marketinget. A vállalat a 2026-os évet az "újrakezdés évének" nevezte.

Még több Befektetés

Megjött az új lista a legvonzóbb állampapírokról

Megszólalt a világ egyik legnagyobb aranybányászának vezére: ez még nem a rali vége

Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken

puma

Az 1,5 milliárd eurós vételár elemzők szerint észszerűnek tűnik, különösen a Puma jelenlegi veszteséges helyzetét figyelembe véve. Melinda Hu, a Bernstein elemzője úgy véli, hogy az Anta lényegében egy mély gyökerekkel rendelkező, korábban erős termékportfólióval bíró márkát vásárol meg kedvezményes áron.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility