Olyan okok is állhatnak a nagy amerikai kötvényeladások mögött, amire kevés befektető gondol
Portfolio
A holland nyugdíjalapok fokozatosan csökkentik amerikai államkötvény-állományukat, többek között a dollár megnövekedett volatilitása és az amerikai államadósság csökkenő szerepe miatt. Az intézményi befektetők azonban más szempontok mentén is hasonló döntésre juthatnak, egyikük például a klímaváltozás elleni elégtelen lépések miatt vonult ki az amerikai eszközökből - mutat rá az Investment & Pensions Europe.
Az alapok közül az eddigi legnagyobb eladónak az 538 milliárd eurós ABP bizonyult, amely egyben Hollandia legnagyobb nyugdíjalapja. Az alap amerikai államkötvény-állománya 2025 márciusában még 29 milliárd eurót tett ki, ez júniusra 24 milliárdra, szeptemberre pedig 18,6 milliárd euróra csökkent.

Ma már csak az összvagyona 3,6 százaléka található amerikai állampapírokban.

Ez a visszaesés nem magyarázható piaci mozgásokkal, hiszen a tízéves amerikai hozam szeptemberben valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban. Az ABP ráadásul teljes mértékben fedezi a devizakockázatot, így a gyengülő dollár sem hatott közvetlenül az értékelésre.

Az alap honlapján közzétett befektetési tájékoztató szerint az amerikai papírokat holland, német és belga államkötvényekre cserélték. Szeptemberben az ABP 99 milliárd eurónyi európai államkötvényt tartott, több mint 7 milliárddal többet, mint júniusban. Megjegyzendő, hogy a csökkentés ellenére az ABP még mindig több amerikai államkötvényt birtokol, mint az összes többi holland nyugdíjalap együttvéve.

A legtöbb alap egyébként eleve kerüli ezt az eszközosztályt. A PFZW egészségügyi nyugdíjalap 20 millió eurónál kevesebbet fektet amerikai államkötvényekbe, a Bpf Bouw építőipari alap pedig 2023-ban adta el teljes állományát. Egy elemzés ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy

ezek a papírok már nem alkalmasak a kötelezettségek és a kamatkockázat fedezésére.

A WTW tanácsadócég szakértője, Sandor Steverink szintén úgy látja, hogy a dollárban denominált kötvények kevésbé hatékony kamatkockázat-fedezeti eszközzé váltak. "Az amerikai kamatpolitika a jövőben jobban eltérhet az európaitól, mivel aggályok merültek fel a Fed függetlenségével kapcsolatban" – mondta. Hozzátette, hogy a dollár volatilitása jelentősen megnőtt, ami az opciós piacon is látszik. Ez növeli a devizafedezés likviditási igényét, ami forrásokat von el a kamatkitettség fedezésétől.

A holland felügyelet (De Nederlandsche Bank, DNB) adatai szerint az alapok általánosságban is csökkentették dollárkitettségüket. Tavaly szeptemberben 551 milliárd eurónyi dolláros befektetést tartottak, szemben a 2021 végi 648 milliárddal.

Ugyanezen időszak alatt az eurós befektetéseik 752 milliárdról 902 milliárd euróra nőttek.

A bfinance tanácsadócég szakértői szerint a folyamat hátterében politikai és szabályozási tényezők is szerepet játszanak. Egyes európai nyugdíjalapok például azért fektetnek kevesebbet az Egyesült Államokba, mert tartanak attól, hogy az amerikai cégek felhagynak bizonyos ESG-adatok szolgáltatásával. Legalább egy nyugdíjalap pedig azért zárta ki a portfóliójából az amerikai államkötvényeket, mert az Egyesült Államok kilépett a párizsi klímaegyezményből, és több más nemzetközi szerződésből is visszavonult.

