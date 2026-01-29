  • Megjelenítés
Degeszre kereste magát a norvégok állami vagyonalapja, egyre többen aggódnak miatta
Degeszre kereste magát a norvégok állami vagyonalapja, egyre többen aggódnak miatta

A már 2200 milliárd dollárnyi befektetést kezelő norvég állami vagyonalap tavaly az előző évinél magasabb, 15,1%-os hozamot ért el, elsősorban a technológiai és pénzügyi részvények árfolyam-emelkedésének köszönhetően - számolt be a Bloomberg. 247 milliárd dollár nyereséget zsebelt be az alap, aminek köszönhetően nettó eszközállománya tavaly 160 milliárd dollárral gyarapodott. Elismerték: a geopolitikai feszültségek jelentős kockázatokat jelentenek az alap számára.
A Norges Bank Investment Management csütörtöki közleménye szerint befektetéseik értéke 15,1 százalékkal nőtt 2025-ben:

  • a részvények 19,3 százalékos hozamot értek el,
  • a kötvénybefektetések 5,4 százalékos hozamot mutattak fel,
  • a tőzsdén kívüli ingatlanbefektetések 4,4 százalékot értek el, míg
  • a megújulóenergia-infrastruktúra befektetések 18,1 százalékos hozamot produkáltak.

Ugyanakkor 28 bázisponttal elmaradt a referenciaindextől a befektetési teljesítmény, immár egymás után a harmadik évben.

Az alap portfóliójának mintegy 20 százaléka technológiai részvényekből, további 12 százaléka pedig pénzügyi papírokból áll.

A legnagyobb pozíciók között szerepel az Nvidia, az Apple, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon.

Az év második felében ugyanakkor csökkentették részesedésüket a legnagyobb amerikai technológiai vállalatokban.

A világ legnagyobb állami vagyonalapja a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja, körülbelül 7200 vállalatban. Az alap értékének több mint fele amerikai befektetésekben van, ami a Washington és Európa közötti feszültségek miatt aggodalomra adhat okot. Egy kormányzati szakértői bizottság ezen a héten arra figyelmeztette az alapot, hogy készüljön fel a fokozódó geopolitikai bizonytalanságra.

Folyamatosan mérik a kockázatokat: az alap stressztesztjei szerint a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha

a világ elkülönülő gazdasági tömbökre szakadna. Ez 37 százalékos értékvesztést okozna

számára, ami nagyobb veszteség, mint amilyet egy mesterségesintelligencia-piaci korrekció (35 százalék) vagy egy regionális adósságválság (32 százalék) idézne elő.

