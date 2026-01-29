Degeszre kereste magát a norvégok állami vagyonalapja, egyre többen aggódnak miatta

A Norges Bank Investment Management csütörtöki közleménye szerint befektetéseik értéke 15,1 százalékkal nőtt 2025-ben:
- a részvények 19,3 százalékos hozamot értek el,
- a kötvénybefektetések 5,4 százalékos hozamot mutattak fel,
- a tőzsdén kívüli ingatlanbefektetések 4,4 százalékot értek el, míg
- a megújulóenergia-infrastruktúra befektetések 18,1 százalékos hozamot produkáltak.
Ugyanakkor 28 bázisponttal elmaradt a referenciaindextől a befektetési teljesítmény, immár egymás után a harmadik évben.
Az alap portfóliójának mintegy 20 százaléka technológiai részvényekből, további 12 százaléka pedig pénzügyi papírokból áll.
A legnagyobb pozíciók között szerepel az Nvidia, az Apple, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon.
Az év második felében ugyanakkor csökkentették részesedésüket a legnagyobb amerikai technológiai vállalatokban.
A világ legnagyobb állami vagyonalapja a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja, körülbelül 7200 vállalatban. Az alap értékének több mint fele amerikai befektetésekben van, ami a Washington és Európa közötti feszültségek miatt aggodalomra adhat okot. Egy kormányzati szakértői bizottság ezen a héten arra figyelmeztette az alapot, hogy készüljön fel a fokozódó geopolitikai bizonytalanságra.
Folyamatosan mérik a kockázatokat: az alap stressztesztjei szerint a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha
a világ elkülönülő gazdasági tömbökre szakadna. Ez 37 százalékos értékvesztést okozna
számára, ami nagyobb veszteség, mint amilyet egy mesterségesintelligencia-piaci korrekció (35 százalék) vagy egy regionális adósságválság (32 százalék) idézne elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nagy Márton bejelentette: nagyobb béremelés jön a Magyar Postánál
Egyszeri 150 ezer forintos juttatás is érkezik.
Ez komoly, tényleg kifulladhat Moszkva háborúja? - Kritikus pillanatban torpant meg Oroszország
Mégsem örülhet felhőtlenül Ukrajna.
Energiatárolási forradalom előtt állunk? A Planet Budapest 2026 rendezvényen kiderül, mit jelent a tiszta jövő!
Regisztráljon még ma, ne maradjon le!
"Nem fog a végtelenségig tartani a forinterő"
A Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsereit, Mandl Gergelyt és Rigó Gábort kérdeztük.
Kínos kudarc a Földközi-tengeren: Washington grandiózus tervei szertefoszlani látszanak
Nem érdeklődnek az energiavállalatok.
Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft eddig nem látott összeggel száll be az OpenAI-ba
Minden korábbinál nagyobb befektetést kaphat a ChatGPT fejlesztője.
Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót
Orosz forrásoktól származik a hír
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.