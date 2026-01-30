Kritikus ponthoz érkeztünk: akinek itt van a pénze, most nagyon vigyázzon!

Az elmúlt hetekben az "Add el Amerikát" szlogen uralta a címlapokat és a piaci kommentárokat. Az aggodalmakat az emelkedő amerikai államadósság, a Donald Trump politikájával járó bizonytalanság, valamint a külföldi befektetők csökkenő étvágya táplálta.

A zaj ellenére azonban kevés jel utal arra, hogy nagyszabású eladási hullám készülne letarolni az amerikai államkötvénypiacot.

A kötvénybefektetők és alapkezelők szerint a valódi kockázatot nem a piac összeomlása jelenti, hanem a tartósan gyenge reálhozamok időszaka, amelyet az infláció, a masszív kibocsátás és a gyengülő dollár együttese okoz.

Bár az amerikai államkötvények idén eddig alulteljesítették európai társaikat, David Roberts, a Nedgroup Global Strategic Bond Fund portfóliókezelője szerint ez nagyrészt a tavalyi nyereségek természetes korrekciója. A kötvényárfolyamokat továbbra is sokkal inkább a belpolitikai döntések mozgatják – vagyis az, amit az elnök, a pénzügyminisztérium és a Fed tesz –, mintsem a külföldi kereslet marginális változásai.

James Sullivan, a Tyndall Investment Management partnerkapcsolatokért felelős vezetője hangsúlyozza, hogy az amerikai államkötvények továbbra is alapvető fedezetként működnek a globális piacokon, még ha a kereslet a széleken gyengült is.

A csődkockázatot soha nem lehet teljesen kizárni, de ez nagyon szélsőséges forgatókönyv. A kockázat nem az, hogy nem fizetnek, hanem hogy reálértéken kevesebbet kapunk vissza

– teszi hozzá.

Ez az aggodalom egyre inkább tükröződik a piaci árazásban. Sullivan szerint az emelkedő lejárati prémium jobban magyarázza a kötvények közelmúltbeli gyengeségét: a befektetők nagyobb kompenzációt követelnek az inflációs kockázatért és a várható hatalmas kibocsátásért.

Ebben a kontextusban az arany árfolyamának erős emelkedése inkább a reálérték erodálódása miatti nyugtalanságot jelzi, semmint közvetlen csődfélelmet.

A politikai bizonytalanság tovább fokozza a feszültséget. A Trump-kormányzat konfrontatív kereskedelmi és diplomáciai megközelítése nyugtalanítja a piacokat, bár egyes befektetők szerint a szakpolitikák végrehajtásának módja fontosabb, mint a deklarált célok.

Will McIntosh-Whyte, a Rathbones multiasset-portfólióinak kezelője úgy jellemzi Trump megközelítését, mint agresszív tárgyalási taktikát, amelynek célja jobb alkupozíció teremtése, nem pedig azonnali politikai szakítás. "A piacokat gyakran jobban nyugtalanítja a politikák végrehajtásának módja, mint azok alapvető céljai" – mondja.

Peter Doherty, a Titan Wealth kötvényrészlegének vezetője rámutat, hogy az USA jelentős költségvetési hiányt termel, miközben a bruttó államadósság már meghaladja a 30 000 milliárd dollárt. Bár a magas adósság és a tartós deficit kombinációja közép- és hosszú távon fenntarthatatlannak tűnik, a körülbelül 4 százalékos államkötvényhozamok azt jelzik, hogy a piacok nem áraznak komoly csődkockázatot.

Még ha a nem amerikai befektetők úgy döntenének is, hogy jelentős mennyiségű államkötvényt adnak el, az USA-nak rövid távon több eszköz is rendelkezésére áll

– jegyzi meg Doherty. Ilyen lehet a Fed mérlegének bővítése vagy a nagy amerikai bankok tőkeáttételi korlátainak lazítása, ami nagyszabású államkötvény-vásárlásokat tenne lehetővé. Az amerikai nyugdíjalapok ugyancsak stabil keresletet biztosíthatnak a biztonságos eszközökre.

