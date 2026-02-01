Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami közel 100 százalékkal többet érhet!

Az európai részvénypiac rég látott esélyt kínál a befektetőknek: a legfrissebb negyedéves eredmények és a kedvező értékeltségek együttese olyan kockázat-hozam párost eredményez, amelyhez hasonlót nagyon ritkán látni. Egy, a piac egyik legközelebbről figyelt nagybankja által készített elemzés szerint több részvényben legalább 50%-os felértékelődési potenciál rejlik – az alábbiakban bemutatunk ezek közül két részvényt, ahol a várakozások az egekben vannak (94 és 66 százalékos rali jöhet), ráadásul kifejezetten olcsók is ezek a papírok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A befektetők által egyik legközelebbről figyelt nagybank szakértői egy elemzésben kiemelték: mivel az európai részvénypiac továbbra is jelentős diszkonton forog az Egyesült Államokhoz képest, a javuló negyedéves eredmények és a vonzó kiinduló értékeltségek együttese a múlthoz képest jóval kedvezőbb kockázat–hozam profilt kínál.

Ezen felbuzdulva a bank több olyan részvényt is azonosított, amelyek esetében

legalább 50 százalékos ralira lehet számítani.