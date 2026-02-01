Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami közel 100 százalékkal többet érhet!

A befektetők által egyik legközelebbről figyelt nagybank szakértői egy elemzésben kiemelték: mivel az európai részvénypiac továbbra is jelentős diszkonton forog az Egyesült Államokhoz képest, a javuló negyedéves eredmények és a vonzó kiinduló értékeltségek együttese a múlthoz képest jóval kedvezőbb kockázat–hozam profilt kínál.
Ezen felbuzdulva a bank több olyan részvényt is azonosított, amelyek esetében
legalább 50 százalékos ralira lehet számítani.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés