Accorde: csökkentjük a régiós kitettséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"Változás?

Erősen indult a 2026-os év, egyaránt hozamokban és szalagcímekben bővelkedő januárt tudhatunk magunk mögött. Donald Trump a sikeres venezuelai akció lendületében a már megszokott hevességgel állt bele Grönland elcsatolásába, ami ezzel a lendülettel jött és ment, a Grönlandra küldött 15 német katona alig két napos gyakorlat után már repülőn ült hazafelé. 20 éve a leggyengébb első évet tudhatja maga mögött az amerikai elnök részvénypiaci szempontból, idén pedig a számára oly fontos Dow Jones helyett gyakorlatilag minden más részvényindex árfolyamát emelte meg, így alig egy hónap alatt a fejlődő piacok közel tíz százalékkal teljesítették felül az előbbit. Utóbbi erős teljesítményt követő magas pozicionáltság miatt minimálisan tovább csökkentjük régiós kitettséget ajánlott portfóliónkban.

Az év elején kiválóan teljesítettek eurós vállalati kötvények is, így itt is érdemesnek látjuk kisebb mértékben a csökkentést, főleg rövidebb eurós állampapírokba. A sokszor emlegetett német fiskális stimulus miatti várható hozamemelkedés historikus értelemben alacsony vállalati felárakkal találkozik szembe, így egyre szelektívebbek vagyunk ezen a fronton. Hazai hosszú kötvény pozíciónkat továbbra is tartjuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ