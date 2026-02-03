  • Megjelenítés
Befektetés

Accorde: csökkentjük a régiós kitettséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írása olvasható, az ajánlók a január végi helyzetet tükrözik:

"Változás?

Erősen indult a 2026-os év, egyaránt hozamokban és szalagcímekben bővelkedő januárt tudhatunk magunk mögött. Donald Trump a sikeres venezuelai akció lendületében a már megszokott hevességgel állt bele Grönland elcsatolásába, ami ezzel a lendülettel jött és ment, a Grönlandra küldött 15 német katona alig két napos gyakorlat után már repülőn ült hazafelé. 20 éve a leggyengébb első évet tudhatja maga mögött az amerikai elnök részvénypiaci szempontból, idén pedig a számára oly fontos Dow Jones helyett gyakorlatilag minden más részvényindex árfolyamát emelte meg, így alig egy hónap alatt a fejlődő piacok közel tíz százalékkal teljesítették felül az előbbit. Utóbbi erős teljesítményt követő magas pozicionáltság miatt minimálisan tovább csökkentjük régiós kitettséget ajánlott portfóliónkban.

Az év elején kiválóan teljesítettek eurós vállalati kötvények is, így itt is érdemesnek látjuk kisebb mértékben a csökkentést, főleg rövidebb eurós állampapírokba. A sokszor emlegetett német fiskális stimulus miatti várható hozamemelkedés historikus értelemben alacsony vállalati felárakkal találkozik szembe, így egyre szelektívebbek vagyunk ezen a fronton. Hazai hosszú kötvény pozíciónkat továbbra is tartjuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

Még több Befektetés

MBH: nagyobb súlyt kapnak a részvények

OTP: alacsonyan tartjuk az amerikai kitettségünket

VIG: Fokozódó geopolitikai kockázatok, új tőzsdei csúcsok

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 40%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility