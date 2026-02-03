Hirtelen iszonyú sok pénz jelenik meg a magyarok bankszámláin – Melyik állampapírt vedd meg belőle?

Fegyverpénz, megnövelt családi adókedvezmény, kétgyermekes anyák adómentessége, 13. és 14. havi nyugdíj – ezekben a napokban, hetekben kezdhetik elkönyvelni magyarok széles rétegei a gigantikus, összesen bőven ezermilliárd forint feletti extra jövedelmeket, nem függetlenül az áprilisi országgyűlési választások időpontjának közeledésétől. A pluszbevétel egyik legkézenfekvőbb felhasználási módja a fogyasztás növelése lehet, de sokan vannak, akiknek "nem kenyérre kell" a rendkívüli, akár milliós összegű forrás, így annak megtakarítása, befektetése is szóba jöhet. Az ő kedvükért összegyűjtöttük, milyen állampapírok csábítják most a lakossági befektetőket. Öveket becsatolni, mutatjuk a pofonegyszerűen és teljesen adómentesen bezsebelhető legjobb hozamokat!

Az előttünk álló időszakban biztosan vonzóbbnál vonzóbb befektetési lehetőségekkel, ajánlatokkal találkozunk majd, melyek célja megszólítani a hirtelen jövedelmi ugrást élvező célközönséget. Mi most az olvasóinknak olyan lehetőségeket mutatunk, amelyek minden megtakarító számára valós alternatívát jelenthetnek, és akár teljesen kockázatmentesen, költségmentesen és adómentesen is elérhetők, mégis jelentős, infláció feletti hozamok megszerzését teszik lehetővé.

Megjött a fegyverpénz, dübörög a családtámogatás, úton a 14. havi nyugdíj

Tucatnyi forrásból ömlik a pénz a magyarokra a következő hetekben, az új kormányzati intézkedések feltehetően szoros összefüggésben állnak a közelgő parlamenti választásokkal (emlékezzünk csak a négy évvel ezelőtti, nagyon hasonló osztogatásra). Hogy csak a legfontosabb tételeket említsük:

Januárban ismét megérkezett a fegyverpénz a rendőrökhöz, katonákhoz és más fegyveres szervek dolgozóihoz: mintegy 80 ezer fő kapta meg a hathavi illetményével megegyező összegű egyszeri juttatást. A költségvetés 450 milliárd forintot fordított erre a célra, azaz egy fő átlagosan bruttó 5 millió forintot meghaladó összegű kifizetést tehetett zsebre a fegyverpénznek köszönhetően.

A családokhoz is több forrásból özönlik a pluszbevétel, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák, 2026-tól pedig a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes anyák is bekerültek az SZJA-mentes körbe, emellett a családi adókedvezmény két lépésben történő megduplázása is az idei évtől véglegesedik. A háromgyermekes anyák egész éves adómentessége, az adómentesség kiterjesztése a 40 év alatti kétgyermekes anyákra, valamint a megnövelt családi kedvezmény 2026-ban összesen mintegy 600 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek.

A nyugdíjasok sem maradnak ki a jóból, februárban szokás szerint érkezik a 13. havi nyugdíj, sőt, a 14. havi nyugdíj első, egyheti részletét is megkapják a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, a két juttatás összesen kb. 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent.

Ezeken túlmenően a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatása és más kisebb-nagyobb intézkedések (pl. kulturális és szociális szféra dolgozóinak fizetésemelése) is számottevő pluszbevételt hoznak a kitüntetett helyzetű háztartások számára , az összes "osztogatás" költségvetési hatása az idei évre várt GDP kb. 2%-ával ér fel. Azt se felejtsük el, hogy februárban érkeznek majd első alkalommal a 11%-os minimálbér-emelés és a 7%-os bérminimum-emelés hatására megemelkedő fizetések.

A fentiek együtt idén messze 1000 milliárd forintot meghaladó rendkívüli háztartási bevételeket eredményeznek, ráadásul a juttatások főként az év első hónapjaira koncentrálódnak. A 2022-es tapasztalatok szerint a háztartások már az osztogatás évében elfogyasztották az efféle plusz jövedelmeik 60-70%-át, míg 30-40%-ot megtakarításra (esetleg hiteltörlesztésre) használtak fel.