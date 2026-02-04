A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Kevin Warsh májusi érkezésével a Fed élére nem egyszerűen új elnök jön, hanem új rezsim jöhet. A terv elsőre paradoxon: egyszerre vágna kamatot és szűkítené drasztikusan a mérleget. De a felszín alatt egy sokkal mélyebb játszma zajlik. Mivel a jegybanki pénzcsapok (RRP) mára kiszáradtak, Warsh egyetlen esélye az amerikai államadósság finanszírozására, ha lebontja a Wall Street korlátait, és visszahozza a 2008 előtti "pénzgyártó" gépezetet. Elemzésünkben bemutatjuk a mechanizmust, ami újra elhozhatja a tőkeáttételes aranykort – vagy a következő nagy összeomlást.

Legyünk őszinték: az amerikai vezetés időzített bombán ül. 120% feletti államadósság, 7%-os költségvetési hiány. Az adósságfinanszírozás pedig annyira szétesett, hogy még Argentína is összeráncolja a szemöldökét. Nem viccelünk. Az amerikai új kibocsátás 85%-a egy évnél rövidebb lejáratú állampapír. Latin-amerikai országoknál szoktunk hasonlót látni, nem a világ pénzügyi központjában.

A fentiek sajnos már nem számítanak újdonságnak. De tekerjük előre az idő kerekét, és nézzük meg, mi a végjáték. Nem államcsődre gondolunk, talán nem is a pénzügyi elnyomásra. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy a többség gondolja.

Mi van, ha a Fed új elnöke rendelkezik egy titkos mandátummal? A hosszú távú pénzügyi stabilitás érdekében finanszírozhatóvá kell tenni az amerikai államot. Ez a következő 10 év legfontosabb kérdése, mi pedig most megmutatjuk, hogy lehetne megcsinálni.