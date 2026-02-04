A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Legyünk őszinték: az amerikai vezetés időzített bombán ül. 120% feletti államadósság, 7%-os költségvetési hiány. Az adósságfinanszírozás pedig annyira szétesett, hogy még Argentína is összeráncolja a szemöldökét. Nem viccelünk. Az amerikai új kibocsátás 85%-a egy évnél rövidebb lejáratú állampapír. Latin-amerikai országoknál szoktunk hasonlót látni, nem a világ pénzügyi központjában.
A fentiek sajnos már nem számítanak újdonságnak. De tekerjük előre az idő kerekét, és nézzük meg, mi a végjáték. Nem államcsődre gondolunk, talán nem is a pénzügyi elnyomásra. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy a többség gondolja.
Mi van, ha a Fed új elnöke rendelkezik egy titkos mandátummal? A hosszú távú pénzügyi stabilitás érdekében finanszírozhatóvá kell tenni az amerikai államot. Ez a következő 10 év legfontosabb kérdése, mi pedig most megmutatjuk, hogy lehetne megcsinálni.
