  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Kevin Warsh májusi érkezésével a Fed élére nem egyszerűen új elnök jön, hanem új rezsim jöhet. A terv elsőre paradoxon: egyszerre vágna kamatot és szűkítené drasztikusan a mérleget. De a felszín alatt egy sokkal mélyebb játszma zajlik. Mivel a jegybanki pénzcsapok (RRP) mára kiszáradtak, Warsh egyetlen esélye az amerikai államadósság finanszírozására, ha lebontja a Wall Street korlátait, és visszahozza a 2008 előtti "pénzgyártó" gépezetet. Elemzésünkben bemutatjuk a mechanizmust, ami újra elhozhatja a tőkeáttételes aranykort – vagy a következő nagy összeomlást.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Legyünk őszinték: az amerikai vezetés időzített bombán ül. 120% feletti államadósság, 7%-os költségvetési hiány. Az adósságfinanszírozás pedig annyira szétesett, hogy még Argentína is összeráncolja a szemöldökét. Nem viccelünk. Az amerikai új kibocsátás 85%-a egy évnél rövidebb lejáratú állampapír. Latin-amerikai országoknál szoktunk hasonlót látni, nem a világ pénzügyi központjában.

A fentiek sajnos már nem számítanak újdonságnak. De tekerjük előre az idő kerekét, és nézzük meg, mi a végjáték. Nem államcsődre gondolunk, talán nem is a pénzügyi elnyomásra. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy a többség gondolja.

Mi van, ha a Fed új elnöke rendelkezik egy titkos mandátummal? A hosszú távú pénzügyi stabilitás érdekében finanszírozhatóvá kell tenni az amerikai államot. Ez a következő 10 év legfontosabb kérdése, mi pedig most megmutatjuk, hogy lehetne megcsinálni.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility