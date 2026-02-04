  • Megjelenítés
 
Mutatunk egy rakás olcsó részvényt, amikben hatalmas a potenciál!

Senki sem szeret a csúcson venni. Most olyan befektetéseket mutatunk, amik a csúcsról akár 70-90 százalékot estek, de amiket még mindig szeretnek a profik, a felértékelődési potenciál akár 70-140 százalék, és a grafikonok is izgalmasak. Ha olyan befektetéseket keresel, amik sokat estek, és van bennük potenciál, akkor ezeket érdemes megnézned! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Kifejezetten jó a hangulat a tőzsdéken

Az elmúlt napok turbulenciái alapján gondolhatnánk, hogy nem túl jó idén a befektetői klíma, pedig ez nem igaz, a vezető részvényindexek stagnálnak vagy emelkednek, a nyersanyagok szárnyalnak, a magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Inkább az látszik, hogy kettészakadt a piac, vannak a kifejezetten szeretett tőzsdei termékek, mint az arany, az ezüst vagy akár a magyar részvény, és vannak az utált eszközök, mint a kriptók vagy a mezőgazdasági termények.

Utóbbi csoportba tartoznak a mostani elemzésünk részvényei is,

