A pénz már mozgásban van - Itt vannak a legforróbb részvények, amik még mindig nagyon olcsók!

Idén is jó befektetés a részvény, de nagyon nem mindegy, melyiket választjuk, egyre nagyobb a különbség a sztárok és a lemaradók között. Most olyan részvényeket mutatunk, amikért két kézzel kapkodnak a befektetők, és amik még mindig nagyon olcsók!

Idén is jól járt, aki részvénybe tette a pénzét, de a piac most új fejezethez érkezett. Az eddigi sztár amerikai piac kezd kifulladni, miközben több tőzsdén látványosan megnyílt a tér a jóval magasabb hozamok előtt.

A korábbi kedvencek lassan háttérbe szorulnak, a befektetők pedig már új piacokra és új részvényekre pakolják át a pénzt. A rotáció zajlik, és aki lemarad, az könnyen csak utólag nézheti az emelkedést.

Mutatjuk azokat a részvényeket, amelyeket most tömegesen vásárolnak a befektetők, köztük olyan papírokkal, amelyek még mindig meglepően olcsók, miközben a sztori már elindult.