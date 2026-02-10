  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A pénz már mozgásban van - Itt vannak a legforróbb részvények, amik még mindig nagyon olcsók!

Idén is jó befektetés a részvény, de nagyon nem mindegy, melyiket választjuk, egyre nagyobb a különbség a sztárok és a lemaradók között. Most olyan részvényeket mutatunk, amikért két kézzel kapkodnak a befektetők, és amik még mindig nagyon olcsók! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Idén is jól járt, aki részvénybe tette a pénzét, de a piac most új fejezethez érkezett. Az eddigi sztár amerikai piac kezd kifulladni, miközben több tőzsdén látványosan megnyílt a tér a jóval magasabb hozamok előtt.

A korábbi kedvencek lassan háttérbe szorulnak, a befektetők pedig már új piacokra és új részvényekre pakolják át a pénzt. A rotáció zajlik, és aki lemarad, az könnyen csak utólag nézheti az emelkedést.

Mutatjuk azokat a részvényeket, amelyeket most tömegesen vásárolnak a befektetők, köztük olyan papírokkal, amelyek még mindig meglepően olcsók, miközben a sztori már elindult.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility