Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt

A tőkepiacon a figyelem jelentős része ma is a paradigmaváltó megatrendek körül forog: mindenki a következő Internetet, az új Elektromos Autót vagy a Mesterséges Intelligencia utódját keresi – azokat a történeteket, amelyek alapjaiban formálják át a világgazdaságot és a geopolitikai erőviszonyokat. Arra viszont már jóval kevesebben gondolnak, hogy nem mindig kell feltalálni a spanyolviaszt, ha a következő nagy durranás felkutatására adjuk a fejünket; egyáltalán nem biztos, hogy egy szexi technológiai újítás lesz a következő világformáló megatrend. Elemzésünk egy ilyen, első ránézésre talán kevésbé izgalmas, mégis már most komoly geopolitikai és piaci hatásokkal járó témát jár körül – egy olyan megatrendet, amely már nem a jövő ígérete, hanem a szemünk előtt kibontakozó folyamat. A szemfüles és korán pozíciót építő befektetők számára ez kifejezetten izgalmas lehetőségeket kínál, elemzésünkben több konkrét részvényt is megvizsgálunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A tőzsdéken sokan vadásznak a paradigmaváltó megatrendekre: a befektetők keresik a következő nagy durranást, azokat a történeteket, amelyek képesek alapjaiban átalakítani a világgazdaságot és a geopolitikai erőviszonyokat. Kevesebben gondolnak ugyanakkor arra, hogy a következő világformáló megatrend nem feltétlenül egy látványos technológiai áttörés formájában érkezik. Sok esetben a kevésbé szembetűnő, ám annál mélyebb strukturális folyamatok alakítják át a globális rendszereket – és ezek hatása már most is érezhető a piacokon.

Elemzésünk egy ilyen, a szemünk előtt kibontakozó megatrendet mutat be, amely a geopolitikai szálon felül nagyon komoly befektetési következményekkel is jár. Megnézzük, hol jelennek meg az izgalmas lehetőségek a részvénypiacon,

és négy konkrét részvényen keresztül azt is, hogyan lehet ebből a folyamatból befektetőként profitálni.