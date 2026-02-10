  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt

A tőkepiacon a figyelem jelentős része ma is a paradigmaváltó megatrendek körül forog: mindenki a következő Internetet, az új Elektromos Autót vagy a Mesterséges Intelligencia utódját keresi – azokat a történeteket, amelyek alapjaiban formálják át a világgazdaságot és a geopolitikai erőviszonyokat. Arra viszont már jóval kevesebben gondolnak, hogy nem mindig kell feltalálni a spanyolviaszt, ha a következő nagy durranás felkutatására adjuk a fejünket; egyáltalán nem biztos, hogy egy szexi technológiai újítás lesz a következő világformáló megatrend. Elemzésünk egy ilyen, első ránézésre talán kevésbé izgalmas, mégis már most komoly geopolitikai és piaci hatásokkal járó témát jár körül – egy olyan megatrendet, amely már nem a jövő ígérete, hanem a szemünk előtt kibontakozó folyamat. A szemfüles és korán pozíciót építő befektetők számára ez kifejezetten izgalmas lehetőségeket kínál, elemzésünkben több konkrét részvényt is megvizsgálunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A tőzsdéken sokan vadásznak a paradigmaváltó megatrendekre: a befektetők keresik a következő nagy durranást, azokat a történeteket, amelyek képesek alapjaiban átalakítani a világgazdaságot és a geopolitikai erőviszonyokat. Kevesebben gondolnak ugyanakkor arra, hogy a következő világformáló megatrend nem feltétlenül egy látványos technológiai áttörés formájában érkezik. Sok esetben a kevésbé szembetűnő, ám annál mélyebb strukturális folyamatok alakítják át a globális rendszereket – és ezek hatása már most is érezhető a piacokon.

Elemzésünk egy ilyen, a szemünk előtt kibontakozó megatrendet mutat be, amely a geopolitikai szálon felül nagyon komoly befektetési következményekkel is jár. Megnézzük, hol jelennek meg az izgalmas lehetőségek a részvénypiacon,

és négy konkrét részvényen keresztül azt is, hogyan lehet ebből a folyamatból befektetőként profitálni.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility