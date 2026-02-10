Óriásit robbantak a magyar nyugdíjszámlák – Mostantól a határ a csillagos ég?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nagy rohamra indultak a magyar befektetők 2025 utolsó negyedévében, és olyasmit műveltek, amire még nem volt példa: a statisztika létezése óta a legnagyobb ütemben növelték a nyugdíj-előtakarékossági számláik (NYESZ) számát. A több mint 3000 újonnan megjelenő számla a vagyon növekedését is magával hozta, év végén már 638 milliárd forintot tároltak a magyarok ezeken az adómentes, nyugdíjcélú megtakarítási számlákon. A tartós befektetési számláknak sincs okuk szégyenkezni, több mint 9 ezer új TBSZ jelent meg az adatokban, a számlákon tartott vagyon pedig közelíti a 8000 milliárd forintot. A két számlatípus töretlen népszerűsége jelzi, hogy a magyarok egy része felettébb tudatosan hoz döntést, és hajlandó hosszabb távra is elköteleződni egy befektetési forma mellett, ha ezzel egyértelmű anyagi előnyökre tehet szert.

Átsuhant a lélektani határon a NYESZ, maradt a 6 millió forintos átlagos megtakarítás

Öt éve nem láttunk olyasmit, ami 2025 végén végre valahára elérkezett: a nyugdíj-előtakarékossági számlák (röviden: NYESZ) ismét átlépték a 100 ezer darabos lélektani határt. A NYESZ felé forduló megtakarítók ráadásul nem is óvatoskodtak, a Magyar Nemzeti Bank ide vonatkozó statisztikáinak létezése óta

a valaha volt legnagyobb ütemben gyarapították a NYESZ-számlák számát, a tavalyi utolsó negyedévben 3032 darabos nettó növekedéssel.

Ezzel a számlák egy csapásra a 103 ezres számot is megközelítették, amelynek elérése 6 éve nem látott piacméretet jelentene.

Az év végén hirtelen feltámadó számlanyitási kedvre persze van racionális magyarázat: a nyugdíj-előtakarékossági számlák (és az összes többi öngondoskodási számlatípus) esetében a naptári évi tevékenységet veszik figyelembe az állami támogatás összegének meghatározásakor. Aki például decemberben nyit számlát, és akkor helyezi el rajta az egész éves megtakarítását, ő ugyanúgy megkapja rá a következő évben járó személyijövedelemadó-visszatérítést, mint aki egész évben apránként gyűjtötte a pénzt a számláján.

A decemberi határidő a jelek szerint a korábbi években is motiválta a befektetőket,

2023-ban és 2024-ben is az utolsó negyedévben láthattuk a legnagyobb ugrást a NYESZ-ek számában.

2025 négy negyedévének eredményeit összegezve 6693 új NYESZ-ről beszélhetünk, ez 18%-kal felülmúlja a megelőző év 5664 darabos növekedését. A 2024-es év egyébként trendfordulót jelentett, azelőtt hosszú éveken át egyre csökkent a NYESZ népszerűsége.

A nyugdíj-előtakarékossági számla egy adómentességet biztosító számlatípus, sőt, a NYESZ-re teljesített befizetésekre 20% állami támogatás (SZJA-visszatérítés) is jár, melynek maximuma évi 100 ezer forint. A NYESZ-en elhelyezett pénzből sokféle befektetést, például kötvényeket, részvényeket, befektetési alapokat és akár ETF-eket is vehetnek a megtakarítók. Az adómentes kifizetésre azonban sokáig kell várni: azt a nyugdíjjogosultság megszerzése, például a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése teszi lehetővé.

Év végére új csúcsot döntött a nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt összvagyon értéke is, évzáráskor 638 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok – ez negyedéves alapon 4,3%-os, éves összevetésben 10,9%-os növekedést takar.

A 2025-ös utolsó negyedév 26,4 milliárd forinttal járult hozzá a befektetők vagyonának gyarapodásához. A NYESZ-számlákon kezelt vagyon a számlák számával egyidejűleg, az utóbbi pár évben indult növekedésnek, előtte hosszú időn keresztül fokozatosan apadt a NYESZ-vagyon, eltekintve egy-egy kivételes negyedévtől.

A kezelt vagyon és a számlák darabszáma alapján kiszámítható, hogy egy nyugdíj-előtakarékossági számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ez új csúcsot jelent, minimálisan meghaladva a megelőző negyedév 6,12 milliós átlagértékét. (Egy főnek általában egyetlen NYESZ-számlája van, ugyanis csak egy számlára lehet igénybe venni a befizetések után járó adójóváírást.) Az átlagos egyenleg növekedése nem mondható különösebben gyorsnak, egy év alatt kevesebb mint 4%-kal emelkedett az érték.

Közel 520 ezer TBSZ van a magyaroknál, átlagosan 15 milliós egyenleggel

A tartós befektetési számlák a tavalyi utolsó negyedévben szintén szépen teljesítettek, a szeptember végi 510 ezres szintről december végére 519 ezerre emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma.

A tartós befektetési számla egy olyan, speciális értékpapírszámla, amely 5 éves időtávon adómentességet biztosít a befektetőknek. A TBSZ-re csak a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a számla "bezárul", de a rajta lévő megtakarítást teljesen szabadon lehet befektetni részvényekbe, kötvényekbe, aktívan kezelt befektetési alapokba vagy akár ETF-ekbe is. Egy tartós befektetési számla segítségével három év elteltével már adókedvezmény érhető el, öt év után pedig adómentessé válik a hozam, tehát a befektetők hozamát sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli.

A 2025-ös, gigantikus állampapír-kifizetésekkel járó év nagyot lendített a tartós befektetési számlákon, de az év eleji rendkívüli növekedés mostanra jócskán lelassult, nyoma sincs már a több tízezres negyedéves menetelésnek. Az első félév tehát láthatóan egyszeri pozitív sokkot eredményezett, az inflációkövető állampapírok kifizetéseiből származó friss pénzeket sokan újonnan megnyitott TBSZ-eken helyezhették el, de mostanra ez a hatás gyakorlatilag eltűnt.

2025-ben így is összesen 132 ezerrel nőtt a tartós befektetési számlák száma, ami annak fényében elképesztő teljesítmény, hogy 2024-ben 87 ezres, 2023-ban pedig alig 42 ezres bővülésről beszélhettünk.

A tartós befektetési számlákon kezelt vagyon is rekordmagasra, 7893 milliárd forintra emelkedett, ez a szeptember végi 7374 milliárdos értékhez képest 519 milliárd forintos (7%-os) növekedést takar, egy évre visszatekintve pedig 28%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2025 utolsó negyedéve közel rekordsebességű vagyonnövekményt hozott, korábban csupán két alkalommal nőtt ennél is nagyobb mértékben a TBSZ-számlákon kezelt megtakarítások értéke.

Az egy TBSZ-re jutó átlagos vagyon az előző negyedév végi szinthez képest 5%-kal, 14,5 millió forintról 15,2 millió forintra nőtt, de ez éves alapon 5% körüli átlagegyenleg-csökkenést jelent, amit elsősorban a sok újonnan megnyitott számla megjelenése magyarázhat.

Arról, hogy 2025-ben milyen értékpapírokban helyezték el a megképződő megtakarításaikat a magyar befektetők, itt írtunk részletesen.

Arról, hogy mennyi pénzzel rendelkeznek a Portfolio olvasói, és milyen befektetésekhez nyúlnak a legszívesebben, itt olvasható a részletes elemzésünk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ