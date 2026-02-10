  • Megjelenítés
Óriásit robbantak a magyar nyugdíjszámlák – Mostantól a határ a csillagos ég?
Befektetés

Óriásit robbantak a magyar nyugdíjszámlák – Mostantól a határ a csillagos ég?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Nagy rohamra indultak a magyar befektetők 2025 utolsó negyedévében, és olyasmit műveltek, amire még nem volt példa: a statisztika létezése óta a legnagyobb ütemben növelték a nyugdíj-előtakarékossági számláik (NYESZ) számát. A több mint 3000 újonnan megjelenő számla a vagyon növekedését is magával hozta, év végén már 638 milliárd forintot tároltak a magyarok ezeken az adómentes, nyugdíjcélú megtakarítási számlákon. A tartós befektetési számláknak sincs okuk szégyenkezni, több mint 9 ezer új TBSZ jelent meg az adatokban, a számlákon tartott vagyon pedig közelíti a 8000 milliárd forintot. A két számlatípus töretlen népszerűsége jelzi, hogy a magyarok egy része felettébb tudatosan hoz döntést, és hajlandó hosszabb távra is elköteleződni egy befektetési forma mellett, ha ezzel egyértelmű anyagi előnyökre tehet szert.

Átsuhant a lélektani határon a NYESZ, maradt a 6 millió forintos átlagos megtakarítás

Öt éve nem láttunk olyasmit, ami 2025 végén végre valahára elérkezett: a nyugdíj-előtakarékossági számlák (röviden: NYESZ) ismét átlépték a 100 ezer darabos lélektani határt. A NYESZ felé forduló megtakarítók ráadásul nem is óvatoskodtak, a Magyar Nemzeti Bank ide vonatkozó statisztikáinak létezése óta

a valaha volt legnagyobb ütemben gyarapították a NYESZ-számlák számát, a tavalyi utolsó negyedévben 3032 darabos nettó növekedéssel.

Ezzel a számlák egy csapásra a 103 ezres számot is megközelítették, amelynek elérése 6 éve nem látott piacméretet jelentene.

Az év végén hirtelen feltámadó számlanyitási kedvre persze van racionális magyarázat: a nyugdíj-előtakarékossági számlák (és az összes többi öngondoskodási számlatípus) esetében a naptári évi tevékenységet veszik figyelembe az állami támogatás összegének meghatározásakor. Aki például decemberben nyit számlát, és akkor helyezi el rajta az egész éves megtakarítását, ő ugyanúgy megkapja rá a következő évben járó személyijövedelemadó-visszatérítést, mint aki egész évben apránként gyűjtötte a pénzt a számláján.

Még több Befektetés

Kilenc energiavállalatról döntöttek: itt a Fitch bejelentése

A profik szerint hónapok alatt megduplázhatod a pénzed ezzel a részvénnyel

Megállíthatatlan a rally a Wall Streeten, csúcson a Dow Jones

A decemberi határidő a jelek szerint a korábbi években is motiválta a befektetőket,

2023-ban és 2024-ben is az utolsó negyedévben láthattuk a legnagyobb ugrást a NYESZ-ek számában.

2025 négy negyedévének eredményeit összegezve 6693 új NYESZ-ről beszélhetünk, ez 18%-kal felülmúlja a megelőző év 5664 darabos növekedését. A 2024-es év egyébként trendfordulót jelentett, azelőtt hosszú éveken át egyre csökkent a NYESZ népszerűsége.

A nyugdíj-előtakarékossági számla egy adómentességet biztosító számlatípus, sőt, a NYESZ-re teljesített befizetésekre 20% állami támogatás (SZJA-visszatérítés) is jár, melynek maximuma évi 100 ezer forint. A NYESZ-en elhelyezett pénzből sokféle befektetést, például kötvényeket, részvényeket, befektetési alapokat és akár ETF-eket is vehetnek a megtakarítók. Az adómentes kifizetésre azonban sokáig kell várni: azt a nyugdíjjogosultság megszerzése, például a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése teszi lehetővé.

Év végére új csúcsot döntött a nyugdíj-előtakarékossági számlákon kezelt összvagyon értéke is, évzáráskor 638 milliárd forintot tartottak NYESZ-en a magyarok – ez negyedéves alapon 4,3%-os, éves összevetésben 10,9%-os növekedést takar.

A 2025-ös utolsó negyedév 26,4 milliárd forinttal járult hozzá a befektetők vagyonának gyarapodásához. A NYESZ-számlákon kezelt vagyon a számlák számával egyidejűleg, az utóbbi pár évben indult növekedésnek, előtte hosszú időn keresztül fokozatosan apadt a NYESZ-vagyon, eltekintve egy-egy kivételes negyedévtől.

A kezelt vagyon és a számlák darabszáma alapján kiszámítható, hogy egy nyugdíj-előtakarékossági számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint, ez új csúcsot jelent, minimálisan meghaladva a megelőző negyedév 6,12 milliós átlagértékét. (Egy főnek általában egyetlen NYESZ-számlája van, ugyanis csak egy számlára lehet igénybe venni a befizetések után járó adójóváírást.) Az átlagos egyenleg növekedése nem mondható különösebben gyorsnak, egy év alatt kevesebb mint 4%-kal emelkedett az érték.

Közel 520 ezer TBSZ van a magyaroknál, átlagosan 15 milliós egyenleggel

A tartós befektetési számlák a tavalyi utolsó negyedévben szintén szépen teljesítettek, a szeptember végi 510 ezres szintről december végére 519 ezerre emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma.

A tartós befektetési számla egy olyan, speciális értékpapírszámla, amely 5 éves időtávon adómentességet biztosít a befektetőknek. A TBSZ-re csak a nulladik, úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a számla "bezárul", de a rajta lévő megtakarítást teljesen szabadon lehet befektetni részvényekbe, kötvényekbe, aktívan kezelt befektetési alapokba vagy akár ETF-ekbe is. Egy tartós befektetési számla segítségével három év elteltével már adókedvezmény érhető el, öt év után pedig adómentessé válik a hozam, tehát a befektetők hozamát sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó nem terheli.

A 2025-ös, gigantikus állampapír-kifizetésekkel járó év nagyot lendített a tartós befektetési számlákon, de az év eleji rendkívüli növekedés mostanra jócskán lelassult, nyoma sincs már a több tízezres negyedéves menetelésnek. Az első félév tehát láthatóan egyszeri pozitív sokkot eredményezett, az inflációkövető állampapírok kifizetéseiből származó friss pénzeket sokan újonnan megnyitott TBSZ-eken helyezhették el, de mostanra ez a hatás gyakorlatilag eltűnt.

2025-ben így is összesen 132 ezerrel nőtt a tartós befektetési számlák száma, ami annak fényében elképesztő teljesítmény, hogy 2024-ben 87 ezres, 2023-ban pedig alig 42 ezres bővülésről beszélhettünk.

A tartós befektetési számlákon kezelt vagyon is rekordmagasra, 7893 milliárd forintra emelkedett, ez a szeptember végi 7374 milliárdos értékhez képest 519 milliárd forintos (7%-os) növekedést takar, egy évre visszatekintve pedig 28%-kal nőtt a TBSZ-eken tartott vagyontömeg.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2025 utolsó negyedéve közel rekordsebességű vagyonnövekményt hozott, korábban csupán két alkalommal nőtt ennél is nagyobb mértékben a TBSZ-számlákon kezelt megtakarítások értéke.

Az egy TBSZ-re jutó átlagos vagyon az előző negyedév végi szinthez képest 5%-kal, 14,5 millió forintról 15,2 millió forintra nőtt, de ez éves alapon 5% körüli átlagegyenleg-csökkenést jelent, amit elsősorban a sok újonnan megnyitott számla megjelenése magyarázhat.

Arról, hogy 2025-ben milyen értékpapírokban helyezték el a megképződő megtakarításaikat a magyar befektetők, itt írtunk részletesen.

Arról, hogy mennyi pénzzel rendelkeznek a Portfolio olvasói, és milyen befektetésekhez nyúlnak a legszívesebben, itt olvasható a részletes elemzésünk.

Kapcsolódó cikkünk

Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság

Megugrott a magyar multimilliomosok vagyona, mutatjuk, mibe fektetnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Még este is képes volt az újabb csúcsdöntésre a forint
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility