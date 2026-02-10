  • Megjelenítés
Újabb fordulat a Warner felvásárlásában
Befektetés

Újabb fordulat a Warner felvásárlásában

Portfolio
Javított feltételekkel próbálja meggyőzni a befektetőket és a részvényeseket a Paramount Skydance, írja a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Paramount módosította ajánlatát a Warner Bros. felvásárlására, több, a Warner által felvetett aggályra reagálva.

  1. A vállalat vállalná a 2,8 milliárd dolláros bontási díj kifizetését, amelyet a Warnernek kellene megfizetnie a Netflix felé, ha felmondja a már elfogadott megállapodást.
  2. Emellett a Paramount kész hátteret biztosítani a Warner adósságának refinanszírozásához, és szükség esetén 1,5 milliárd dollárnyi kapcsolódó díjat is átvállalna.

A Paramount a gyors szabályozói jóváhagyásba vetett bizalmát egy extra díjjal is alátámasztaná,

2025. december 31. után minden lezáratlan negyedévért 25 centet fizetne részvényenként a Warner részvényeseinek.

Ugyanakkor a cég nem emelte meg a 30 dolláros, készpénzes alapajánlatot, és nem adott választ arra a kritikára sem, hogy az egyesülő vállalat túlzottan eladósodottá válhatna.

Még több Befektetés

Belső átrendeződés a PannErgy-nél

Berobbant a világformáló megatrend – Így kereshetsz rajta nagyon sok pénzt

Mutatunk egy izgalmas befektetést, ami most 61 százalékot szárnyalhat – Ez lesz az év titkos nyertese?

A Warner most megvizsgálja a módosított ajánlatot, és ezt követően tesz javaslatot a részvényeseknek.

A bejelentésre a Paramount és a Warner részvényei közel 1,7 százalékkal emelkedtek, a Netflix papírjai 3,5 százalékot raliztak, ami arra utal, hogy egyes befektetők szívesebben látnák, ha a Netflix végül nem valósítaná meg a tranzakciót.

A Paramount hónapok óta próbálja megszerezni a Warnert, miután a társaság igazgatótanácsa váratlanul elfogadta a Netflix ajánlatát a stúdiók és az HBO Max streaming szolgáltatás értékesítésére, részvényenként 27,75 dolláros áron, összesen mintegy 82,7 milliárd dollár értékben. A Warner jelezte, hogy a Netflix-üzletről áprilisig részvényesi szavazást tart.

Kapcsolódó cikkünk

Itt az újabb fordulat a hollywoodi háborúban, ami az egész filmipart átrendezheti

Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban

A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság

Címlapkép forrása: Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre csúnyább a forint mai gyengülése a csúcsok után
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden
Óriásit robbantak a magyar nyugdíjszámlák – Mostantól a határ a csillagos ég?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility