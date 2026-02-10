Újabb fordulat a Warner felvásárlásában

Javított feltételekkel próbálja meggyőzni a befektetőket és a részvényeseket a Paramount Skydance, írja a Bloomberg.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Paramount módosította ajánlatát a Warner Bros. felvásárlására, több, a Warner által felvetett aggályra reagálva.

A vállalat vállalná a 2,8 milliárd dolláros bontási díj kifizetését, amelyet a Warnernek kellene megfizetnie a Netflix felé, ha felmondja a már elfogadott megállapodást. Emellett a Paramount kész hátteret biztosítani a Warner adósságának refinanszírozásához, és szükség esetén 1,5 milliárd dollárnyi kapcsolódó díjat is átvállalna.

A Paramount a gyors szabályozói jóváhagyásba vetett bizalmát egy extra díjjal is alátámasztaná,

2025. december 31. után minden lezáratlan negyedévért 25 centet fizetne részvényenként a Warner részvényeseinek.

Ugyanakkor a cég nem emelte meg a 30 dolláros, készpénzes alapajánlatot, és nem adott választ arra a kritikára sem, hogy az egyesülő vállalat túlzottan eladósodottá válhatna.

A Warner most megvizsgálja a módosított ajánlatot, és ezt követően tesz javaslatot a részvényeseknek.

A bejelentésre a Paramount és a Warner részvényei közel 1,7 százalékkal emelkedtek, a Netflix papírjai 3,5 százalékot raliztak, ami arra utal, hogy egyes befektetők szívesebben látnák, ha a Netflix végül nem valósítaná meg a tranzakciót.

A Paramount hónapok óta próbálja megszerezni a Warnert, miután a társaság igazgatótanácsa váratlanul elfogadta a Netflix ajánlatát a stúdiók és az HBO Max streaming szolgáltatás értékesítésére, részvényenként 27,75 dolláros áron, összesen mintegy 82,7 milliárd dollár értékben. A Warner jelezte, hogy a Netflix-üzletről áprilisig részvényesi szavazást tart.

Címlapkép forrása: Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ