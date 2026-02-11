Befektetők, figyelem: így válhat nagyon gyorsan kritikussá a helyzet az ezüstpiacon

Valami nagyon megváltozott az ezüst körül: egyre több jel utal arra, hogy a következő időszakban gyorsan fog éleződni a helyzet, és nagyon markáns mozgások jönnek a nemesfém árában. Ilyenkor a befektetők számára nem az lesz a kérdés, hogy „mi az ok”, hanem az, hogy mikor válik a sztori önbeteljesítővé – és hogy a piac mikor kezdi el beárazni a paradigmaváltást. Az elemzésben azt nézzük meg, hogy miért lehet most reálisabb forgatókönyv egy hirtelen ezüstár-ugrás, mint a lassú és kiszámítható emelkedés. Megmutatjuk, milyen piaci minták szokták megelőzni a gyors ralit és azt is, hogy mire érdemes ilyenkor befektetőként nagyon odafigyelni.

A globális ezüstpiacon olyan feszültség van kibontakozóban, amilyet nagyon ritkán lehet látni, a helyzet március közeledtével válhat különösen kritikussá.

A szélsőséges kilátások egyben nagyon izgalmas befektetési lehetőséget is jelenthetnek a szemfülesek számára.

Az amerikai CME Group által üzemeltetett COMEX-árutőzsde raktárjelentéseit és a szállítási adatokat nézve az rajzolódik ki, hogy