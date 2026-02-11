  • Megjelenítés
Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!
Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!

A Kraft Heinz felfüggeszti a korábban bejelentett vállalati szétválási tervét, és inkább a nyereséges növekedésre koncentrál, írja a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

a Kraft Heinz bejelentette, hogy szünetelteti a korábban meghirdetett vállalati szétválási terveit.

A döntés stratégiai fordulatot jelez a társaság életében, amely az elmúlt időszakban a szervezeti átalakítás lehetőségét vizsgálta.

A januárban kinevezett vezérigazgató, Steve Cahillane közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat problémáinak jelentős része javítható és a menedzsment közvetlen irányítása alatt áll. Elsődleges célként a nyereséges növekedéshez való visszatérést jelölte meg, amely szerinte csak akkor érhető el, ha a teljes szervezet az operatív terv végrehajtására koncentrál.

A vállalat ezért úgy döntött, hogy egyelőre nem folytatja a különválással kapcsolatos előkészítő munkát, és az idei évben nem számol az ezzel járó többletköltségekkel sem. A menedzsment szerint a jelenlegi piaci környezetben ésszerűbb lépés az erőforrások koncentrálása, mint egy komplex szerkezeti átalakítás végrehajtása.

A döntés arra utal, hogy a Kraft Heinz a szervezeti átszervezés helyett inkább a működési hatékonyság javítására és a profitabilitás stabilizálására helyezi a hangsúlyt. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a menedzsment képes lesz-e valóban tartós növekedési pályára állítani a vállalatot anélkül, hogy szerkezeti szétválásra lenne szükség.

A Kraft Heinz árfolyama az elmúlt 1 évben 16 százalékot esett.

