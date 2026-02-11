Mégsem darabolják fel a Kraft Heinzet!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
a Kraft Heinz bejelentette, hogy szünetelteti a korábban meghirdetett vállalati szétválási terveit.
A döntés stratégiai fordulatot jelez a társaság életében, amely az elmúlt időszakban a szervezeti átalakítás lehetőségét vizsgálta.
A januárban kinevezett vezérigazgató, Steve Cahillane közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat problémáinak jelentős része javítható és a menedzsment közvetlen irányítása alatt áll. Elsődleges célként a nyereséges növekedéshez való visszatérést jelölte meg, amely szerinte csak akkor érhető el, ha a teljes szervezet az operatív terv végrehajtására koncentrál.
A vállalat ezért úgy döntött, hogy egyelőre nem folytatja a különválással kapcsolatos előkészítő munkát, és az idei évben nem számol az ezzel járó többletköltségekkel sem. A menedzsment szerint a jelenlegi piaci környezetben ésszerűbb lépés az erőforrások koncentrálása, mint egy komplex szerkezeti átalakítás végrehajtása.
A döntés arra utal, hogy a Kraft Heinz a szervezeti átszervezés helyett inkább a működési hatékonyság javítására és a profitabilitás stabilizálására helyezi a hangsúlyt. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a menedzsment képes lesz-e valóban tartós növekedési pályára állítani a vállalatot anélkül, hogy szerkezeti szétválásra lenne szükség.
A Kraft Heinz árfolyama az elmúlt 1 évben 16 százalékot esett.
Címlapkép forrása: 2025 Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
