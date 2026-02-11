  • Megjelenítés
 
Vérfürdő a kriptopiacon, a kriptomilliárdos elárulta, mit kell most tenni!

Tavaly október óta lefeleződött a bitcoin árfolyama, most mutatjuk, mit tesz ebben a helyzetben egy igazi kriptobálna, hogy ne maradjon le a jó lehetőségekről! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Csak a szokásos korrekció a csúcs után

Az elmúlt hónapokban a bitcoin (és az egész kriptopiac) látványos esésen ment végig, a tavaly októberi csúcsához képest több mint 50 százalékot esett, a múlt heti összeomlás pedig különösen fájdalmas volt a befektetőknek.

Miközben tavaly október elején még 126 ezer dolláron állt a jegyzés, a múlt héten 60 ezer dollár alá is benézett.

A mostani esés lényegében visszaadta azokat a nyereségeket, amelyeket a bitcoin Donald Trump visszatérése óta felépített, vagyis a politikai narratívára és deregulációs várakozásokra épülő rali nagy része eltűnt.

