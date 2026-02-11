Vérfürdő a kriptopiacon, a kriptomilliárdos elárulta, mit kell most tenni!

Csak a szokásos korrekció a csúcs után
Az elmúlt hónapokban a bitcoin (és az egész kriptopiac) látványos esésen ment végig, a tavaly októberi csúcsához képest több mint 50 százalékot esett, a múlt heti összeomlás pedig különösen fájdalmas volt a befektetőknek.
Miközben tavaly október elején még 126 ezer dolláron állt a jegyzés, a múlt héten 60 ezer dollár alá is benézett.
A mostani esés lényegében visszaadta azokat a nyereségeket, amelyeket a bitcoin Donald Trump visszatérése óta felépített, vagyis a politikai narratívára és deregulációs várakozásokra épülő rali nagy része eltűnt.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés