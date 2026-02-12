100 éves kötvényt bocsátott ki a Google anyacége 10-szeres érdeklődés mellett

Az évszázados lejáratú kötvénykibocsátás – amely az Alphabet esetében premiernek számít a brit piacon – egy nagyszabású, mintegy 20 milliárd dollár összértékű forrásbevonási program egyik eleme. A technológiai óriás több devizában, így dollárban, euróban és most először svájci frankban is megjelent a kötvénypiacon, különböző futamidőkkel. A befektetői érdeklődés kiemelkedő volt: a Bloomberg információi szerint
az 1 milliárd font értékű, százéves papírra közel tízszeres túljegyzés érkezett.
A hozam 120 bázisponttal haladta meg a tízéves brit államkötvényekét.
Bár a százéves kötvények a vállalati szektorban rendkívül ritkák – jellemzően inkább államok vagy olyan intézmények bocsátják ki őket, mint az Oxfordi Egyetem, a Wellcome Trust, az EDF Energy vagy a mexikói kormány –, a keresleti oldalról nézve logikus magyarázat húzódik mögöttük. Az ilyen hosszú távú eszközök elsősorban a nyugdíjalapok és a biztosítótársaságok számára vonzók, amelyek így próbálják fedezni hosszú távú kötelezettségeiket. Simon Prior, a Premier Miton alapkezelője szerint ezek az intézményi befektetők üdvözölték a lehetőséget. Portfóliójukban egy magasan minősített technológiai kibocsátóval diverzifikálhatják a kockázatokat a megszokott állami vagy közműszektorbeli adósokkal szemben.
A háttérben a technológiai iparág gigantikus tőkeigénye áll.
Az Alphabet tőkeberuházási kiadásai idén várhatóan elérik a 185 milliárd dollárt,
amit nagyrészt a mesterséges intelligencia-infrastruktúra kiépítése emészt fel. A riválisok – köztük az Amazon, a Microsoft és az Oracle – szintén hasonló lépésekre kényszerülnek. Emiatt a szektor teljes vállalati kötvénykibocsátása az előrejelzések szerint öt év alatt elérheti a 3000 milliárd dollárt. Nachu Chockalingam, a Federated Hermes hitelpiaci vezetője szerint az Alphabet stratégiája tudatos: a fontban történő kibocsátással és a biztosítói kereslet célzott kiszolgálásával diverzifikálja a finanszírozási forrásokat, és igyekszik elkerülni a dollárpiac túltelítését.
A piaci szakértők egy része azonban óvatosságra int, és a tranzakciót a piaci eufória egyik jelének tartja. Bill Blain, a Wind Shift Capital vezérigazgatója szerint az Alphabet ugyan ügyesen használta ki a kínálkozó alkalmat, de a százéves futamidő a jelenlegi környezetben a "piaci habzás" ("froth") klasszikus tünete. Úgy véli, ez
tipikus jele lehet a piaci csúcsnak, amikor a befektetők a hozamvadászat hevében figyelmen kívül hagyják a hosszú távú kockázatokat.
Kiemelte, hogy a vállalati kötvények esetében a százéves távlat rendkívül merész fogadás: a technológiai szektor gyors változásai miatt bizonytalan, hogy a kibocsátó cég képes lesz-e egy évszázadon át kamatot fizetni, vagy egyáltalán létezni fog-e még.
A szkepticizmust erősíti, hogy a befektetők egy turbulens globális politikai és gazdasági környezetben kötelezik el magukat, miközben a technológiai részvények történelmi csúcsokon forognak. Tatjana Greil Castro, a Muzinich & Co. társvezetője szerint a kötvény megvásárlása egyfajta bizalmi ugrás:
a befektetők arra fogadnak, hogy az Alphabet képes lesz folyamatosan megújulni a következő száz évben.
Blain ezzel szemben éles különbséget tesz az állami és a vállalati adósság között. Emlékeztet arra, hogy míg az államok pénzkibocsátással elkerülhetik a csődöt, a vállalatok ki vannak téve a technológiai váltásoknak és a piaci versenynek, ami egy évszázados időtávon beláthatatlan kockázatot jelent.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
