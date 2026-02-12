Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!

Újra azon a kritikus árfolyamszinten áll a papír, ahonnan korábban többször is gyors és intenzív emelkedés indult. A grafikon alapján most ismét benne lehet a levegőben akár egy 20 százalékos felpattanás lehetősége, miközben a piac figyelme egyre inkább erre a fordulópontra szegeződik. Egy olyan lehetőséget mutatunk most, amiben benne van a gyors 20 százalékos haszon lehetősége, már több alkalommal pont arról a szintről pattant fel intenzíven az árfolyam, ahol most is áll! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Egyre magasabb csúcsokra törnek a világ részvénypiacai, több tőzsde is történelmi rekord szinten áll, egyre több az olyan részvény is, ami csúcsközelbe emelkedett.

Sokan viszont nem szeretnek csúcson venni, és ezért inkább azok között a papírok között néznek szét, amik lemaradók.

Most egy olyan részvényt mutatunk, ami a csúcshoz képest harmadáron vehető meg, és ami az elmúlt hónapokban több alkalommal is pont onnan pattant fel, ráadásul nagyot, ahol most áll.