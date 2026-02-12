  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!

Újra azon a kritikus árfolyamszinten áll a papír, ahonnan korábban többször is gyors és intenzív emelkedés indult. A grafikon alapján most ismét benne lehet a levegőben akár egy 20 százalékos felpattanás lehetősége, miközben a piac figyelme egyre inkább erre a fordulópontra szegeződik. Egy olyan lehetőséget mutatunk most, amiben benne van a gyors 20 százalékos haszon lehetősége, már több alkalommal pont arról a szintről pattant fel intenzíven az árfolyam, ahol most is áll! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Egyre magasabb csúcsokra törnek a világ részvénypiacai, több tőzsde is történelmi rekord szinten áll, egyre több az olyan részvény is, ami csúcsközelbe emelkedett.

Sokan viszont nem szeretnek csúcson venni, és ezért inkább azok között a papírok között néznek szét, amik lemaradók.

Most egy olyan részvényt mutatunk, ami a csúcshoz képest harmadáron vehető meg, és ami az elmúlt hónapokban több alkalommal is pont onnan pattant fel, ráadásul nagyot, ahol most áll.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility