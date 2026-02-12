  • Megjelenítés
Hasítanak a nyugdíjpénzek, sosem volt még ennyi megtakarításuk az embereknek
Hasítanak a nyugdíjpénzek, sosem volt még ennyi megtakarításuk az embereknek

A globális nyugdíjvagyon 9,6 százalékos éves növekedéssel új csúcsot ért el 2025-ben: a piac összértéke meghaladta a 68 300 milliárd dollárt. A Thinking Ahead Institute legfrissebb, "Global Pension Assets Study" névre hallgató kutatása szerint a bővülést továbbra is elsősorban a befizetés-alapú (defined contribution, DC) megtakarítások hajtják – számolt be a Pension Policy International.

A hét legnagyobb nyugdíjpiacot – Ausztráliát, Kanadát, Japánt, Hollandiát, Svájcot, az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat – vizsgálva a DC-típusú megtakarítások az összes eszköz 63 százalékát adják. Ausztráliában ez az arány 90, az Egyesült Államokban 72, Kanadában pedig 44 százalék.

Az elmúlt tíz évben a túlnyomórészt DC-alapú piacok átlag feletti növekedést értek el. Ausztrália éves szinten 6,6, az Egyesült Államok 7,7, Kanada pedig 5,3 százalékkal bővült. Dél-Korea, Svájc és Hongkong egyaránt 8 százalék feletti átlagos éves növekedést produkált az elmúlt évtizedben.

Az Egyesült Államok továbbra is a világ legnagyobb nyugdíjpiaca: a 22 vezető ország együttes nyugdíjvagyonának 66 százalékáért felel.

Kanada a 12 százalékos éves növekedésének köszönhetően először előzte meg Japánt, és ezzel a második helyre lépett elő.

Az ázsiai-csendes-óceáni térség ugyancsak meghatározó szereplője a globális nyugdíjpiacnak. Japán továbbra is kiemelkedő súllyal bír, Ausztrália pedig a magas befizetési rátáknak és a hosszú távú hozamok hatásának köszönhetően tartozik az első öt közé. Dél-Korea jelenleg a nyolcadik, Kína pedig – a nyugdíjrendszer lefedettségének bővülésével párhuzamosan – a kilencedik helyen áll.

Az eszközallokációt tekintve

a hét legnagyobb piacon az elmúlt 20 évben a részvények aránya 9 százalékponttal csökkent, ma 48 százalékot tesz ki.

Ezzel szemben a kötvények súlya 3, az alternatív eszközosztályoké 6 százalékponttal emelkedett, így részesedésük 31, illetve 19 százalékra nőtt.

Jessica Gao, a Thinking Ahead Institute igazgatója elmondta: 2025-ben gyakorlatilag minden fontosabb eszközosztály pozitív hozamot ért el, a részvények pedig kiemelkedően jól teljesítettek. A 2026-ra vonatkozó kilátásokat várhatóan a gazdaságpolitikai döntések, a technológiai innováció és a változó globális erőviszonyok alakítják majd. A költségvetési ösztönzők és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások továbbra is fontos növekedési hajtóerők lehetnek, miközben az inflációs folyamatok és a jegybanki lépések is kulcsszerepet játszanak a nyugdíjvagyonok jövőbeli alakulásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

