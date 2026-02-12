Hasítanak a nyugdíjpénzek, sosem volt még ennyi megtakarításuk az embereknek

A hét legnagyobb nyugdíjpiacot – Ausztráliát, Kanadát, Japánt, Hollandiát, Svájcot, az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat – vizsgálva a DC-típusú megtakarítások az összes eszköz 63 százalékát adják. Ausztráliában ez az arány 90, az Egyesült Államokban 72, Kanadában pedig 44 százalék.
Az elmúlt tíz évben a túlnyomórészt DC-alapú piacok átlag feletti növekedést értek el. Ausztrália éves szinten 6,6, az Egyesült Államok 7,7, Kanada pedig 5,3 százalékkal bővült. Dél-Korea, Svájc és Hongkong egyaránt 8 százalék feletti átlagos éves növekedést produkált az elmúlt évtizedben.
Az Egyesült Államok továbbra is a világ legnagyobb nyugdíjpiaca: a 22 vezető ország együttes nyugdíjvagyonának 66 százalékáért felel.
Kanada a 12 százalékos éves növekedésének köszönhetően először előzte meg Japánt, és ezzel a második helyre lépett elő.
Az ázsiai-csendes-óceáni térség ugyancsak meghatározó szereplője a globális nyugdíjpiacnak. Japán továbbra is kiemelkedő súllyal bír, Ausztrália pedig a magas befizetési rátáknak és a hosszú távú hozamok hatásának köszönhetően tartozik az első öt közé. Dél-Korea jelenleg a nyolcadik, Kína pedig – a nyugdíjrendszer lefedettségének bővülésével párhuzamosan – a kilencedik helyen áll.
Az eszközallokációt tekintve
a hét legnagyobb piacon az elmúlt 20 évben a részvények aránya 9 százalékponttal csökkent, ma 48 százalékot tesz ki.
Ezzel szemben a kötvények súlya 3, az alternatív eszközosztályoké 6 százalékponttal emelkedett, így részesedésük 31, illetve 19 százalékra nőtt.
Jessica Gao, a Thinking Ahead Institute igazgatója elmondta: 2025-ben gyakorlatilag minden fontosabb eszközosztály pozitív hozamot ért el, a részvények pedig kiemelkedően jól teljesítettek. A 2026-ra vonatkozó kilátásokat várhatóan a gazdaságpolitikai döntések, a technológiai innováció és a változó globális erőviszonyok alakítják majd. A költségvetési ösztönzők és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások továbbra is fontos növekedési hajtóerők lehetnek, miközben az inflációs folyamatok és a jegybanki lépések is kulcsszerepet játszanak a nyugdíjvagyonok jövőbeli alakulásában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi
Célkeresztbe kerülhet több ország is.
Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években
Átalakulóban a hadviselés.
Bejelentették az új magyar űrstratégiát - Ötszörös megtérülést ígér az ágazat
Beszámolónk a Space Summit 2026-ról.
Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik
Megugrott a részvényárfolyam.
Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is
A Checklistben Kovács Verát, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapító tagját kérdeztük.
Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnak az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják
A főtanácsnoki indítvány szerint a magyar kormány nem teljesítette azokat a feltételeket, amelyek után feloldhatta volna az uniós pénzeket.
A lehengerlő lengyel GDP-növekedésnél is jobban teljesített a lengyel gazdaság
Brutális lett a felülvizsgálati adat.
Négy amerikai állam perelte be a Trump-adminisztrációt a politikai érvágás miatt
Hatalmas összegű forráscsökkentés miatt verik az asztalt Washingtonban.
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
2,1% lett a januári infláció - vége az alapszámla ingyenességének?
Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos célérték alatt van. A kifejezetten kedvező adatnak ugyanakkor lehet egy kellemetlen mellékhatása is. A
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!