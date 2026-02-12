  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

Egy szerdai elemzésünkben arra hívtuk fel előfizetőink figyelmét, hogy kitörés jöhet egy magyar részvénynél. Ez nagyon gyorsan meg is történt, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett emelkedik a szóban forgó papír. A grafikonok is jól festenek: könnyen lehet, hogy a nagy emelkedés még csak most kezdődik el.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A BUX már közel 17 százalékot emelkedett idén, amivel világszinten is kiemelkedő a magyar benchmark.

A magyar piaccal kapcsolatos optimizmust jól szemlélteti, hogy egyre szélesebb körű az emelkedés, ennek eredményeként pedig nem csak a blue chipekben van idén fantázia a hazai piacon.

Szerdai elemzésünkben egy olyan magyar részényt ajánlottunk előfizetőink figyelmébe, amely egy hosszú évek óta tartó csökkenő trendből készült kitörésre. Ez a részvény nem volt más, mint

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility