Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

A BUX már közel 17 százalékot emelkedett idén, amivel világszinten is kiemelkedő a magyar benchmark.
A magyar piaccal kapcsolatos optimizmust jól szemlélteti, hogy egyre szélesebb körű az emelkedés, ennek eredményeként pedig nem csak a blue chipekben van idén fantázia a hazai piacon.
Szerdai elemzésünkben egy olyan magyar részényt ajánlottunk előfizetőink figyelmébe, amely egy hosszú évek óta tartó csökkenő trendből készült kitörésre. Ez a részvény nem volt más, mint
