Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?

Ezek és más, messzemenő reformjavaslatok szerepelnek abban a levélben, amelyet az EKB a csütörtöki versenyképességi csúcstalálkozón összejövő uniós vezetőknek küldött. A bizalmasnak minősített dokumentumot a Handelsblatt szerezte meg. Christine Lagarde, az EKB elnöke öt kulcsfontosságú témát tartalmazó listát juttatott el Ursula von der Leyennek, António Costának és a tagállamok vezetőinek.
A jegybank türelmetlensége már a levél címéből is kitűnik:
"Ideje cselekedni".
Az EKB szerint Európa "összehangolt és határozott közös fellépéssel" nagyobb növekedést, ellenállóbb gazdaságot és erősebb politikai autonómiát érhetne el.
A dokumentum öt, sürgős beavatkozást igénylő területet jelöl meg:
- a Megtakarítási és Befektetési Unió (Savings and Investments Union, SIU) elmélyítését,
- a digitális euró bevezetését,
- az egységes piac továbbfejlesztését,
- az innovációs kapacitások növelését, valamint
- az EU-s szabályozás egyszerűsítését.
Az euróövezetben az Egyesült Államokhoz képest kevés a magas besorolású államkötvény, ami akadályozza az euró nemzetközi szerepének erősödését. Az EKB szerint az egységes eurókötvények ezen változtathatnának,
ezért arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy különösen biztonságos kötvénytípust.
Az Európai Bizottság eddig csak kivételes esetekben bocsátott ki közös kötvényeket, először a koronavírus-járvány kitörése után. A tagállamok mostantól hasonló mechanizmuson keresztül finanszírozhatják a fegyverkezési projektjeiket is. Az eurókötvények politikailag mindig is vitatottak voltak: a német kormányban például a CDU ellenzi, míg az SPD támogatja őket.
A javaslatok azonban nem állnak meg intézményi szinten: az EKB elképzelése szerint
minden uniós állampolgárnak nyitni kellene egy "nyugdíj-előtakarékossági fókuszú megtakarítási és befektetési számlát".
A jegybank törekvésének célja, hogy a lakosság parlagon heverő megtakarításait, különösen bankbetéteit a tőkepiacok felé terelve olcsó forráshoz juttassa az európai vállalatokat, miközben az egységesített befektetési számlák segítségével a fenntarthatatlansági kihívásokkal küzdő állami nyugdíjrendszereket is tehermentesítené. Az EKB koncepciója szerint ez a lakossági tőkebevonás egyszerre erősítené a polgárok hosszú távú öngondoskodását, és jelentős hajtóerőt biztosítana az EU technológiai és zöld átállásához.
