  • Megjelenítés
Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?
Befektetés

Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?

Portfolio
Az Európai Központi Bank (EKB) közös uniós hitelfelvételt szorgalmaz szuperbiztonságos eurókötvények formájában, miközben azt is javasolja, hogy minden uniós polgár számára legyen kötelező egy egyéni nyugdíj-megtakarítási számla nyitása - tudta meg a Handelsblatt.

Ezek és más, messzemenő reformjavaslatok szerepelnek abban a levélben, amelyet az EKB a csütörtöki versenyképességi csúcstalálkozón összejövő uniós vezetőknek küldött. A bizalmasnak minősített dokumentumot a Handelsblatt szerezte meg. Christine Lagarde, az EKB elnöke öt kulcsfontosságú témát tartalmazó listát juttatott el Ursula von der Leyennek, António Costának és a tagállamok vezetőinek.

A jegybank türelmetlensége már a levél címéből is kitűnik:

"Ideje cselekedni".

Az EKB szerint Európa "összehangolt és határozott közös fellépéssel" nagyobb növekedést, ellenállóbb gazdaságot és erősebb politikai autonómiát érhetne el.

Még több Befektetés

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

Hasítanak a nyugdíjpénzek, sosem volt még ennyi megtakarításuk az embereknek

Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!

A dokumentum öt, sürgős beavatkozást igénylő területet jelöl meg:

  • a Megtakarítási és Befektetési Unió (Savings and Investments Union, SIU) elmélyítését,
  • a digitális euró bevezetését,
  • az egységes piac továbbfejlesztését,
  • az innovációs kapacitások növelését, valamint
  • az EU-s szabályozás egyszerűsítését.

Az euróövezetben az Egyesült Államokhoz képest kevés a magas besorolású államkötvény, ami akadályozza az euró nemzetközi szerepének erősödését. Az EKB szerint az egységes eurókötvények ezen változtathatnának,

ezért arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy különösen biztonságos kötvénytípust.

Az Európai Bizottság eddig csak kivételes esetekben bocsátott ki közös kötvényeket, először a koronavírus-járvány kitörése után. A tagállamok mostantól hasonló mechanizmuson keresztül finanszírozhatják a fegyverkezési projektjeiket is. Az eurókötvények politikailag mindig is vitatottak voltak: a német kormányban például a CDU ellenzi, míg az SPD támogatja őket.

A javaslatok azonban nem állnak meg intézményi szinten: az EKB elképzelése szerint

minden uniós állampolgárnak nyitni kellene egy "nyugdíj-előtakarékossági fókuszú megtakarítási és befektetési számlát".

A jegybank törekvésének célja, hogy a lakosság parlagon heverő megtakarításait, különösen bankbetéteit a tőkepiacok felé terelve olcsó forráshoz juttassa az európai vállalatokat, miközben az egységesített befektetési számlák segítségével a fenntarthatatlansági kihívásokkal küzdő állami nyugdíjrendszereket is tehermentesítené. Az EKB koncepciója szerint ez a lakossági tőkebevonás egyszerre erősítené a polgárok hosszú távú öngondoskodását, és jelentős hajtóerőt biztosítana az EU technológiai és zöld átállásához.

Kapcsolódó cikkünk

Hasítanak a nyugdíjpénzek, sosem volt még ennyi megtakarításuk az embereknek

Óriásit robbantak a magyar nyugdíjszámlák – Mostantól a határ a csillagos ég?

Mutatunk egy izgalmas befektetést, ami most 61 százalékot szárnyalhat – Ez lesz az év titkos nyertese?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility