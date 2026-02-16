Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket

A tőzsde ritkán fél egyetlen technológiától. Most mégis ez történik. Egy új eszköz jelent meg, amely nem csak segít, hanem egyedül dolgozik, és a befektetők sorra kezdik újraárazni azokat az üzleti modelleket, amelyek eddig emberek munkájára épültek. Mutatjuk a befektetéseket, amik korábban sok esetben a piac nagy kedvencei voltak, és az elmúlt hetek esése után most 20-50 százalékkal alacsonyabb áron vehetők meg.

Ijesztően hatékonyak az új ügynökök

Az elmúlt hetekben bemutatott új generációs AI ügynökök már nem egyszerű chatbotok vagy keresők, hanem folyamatautomatizáló rendszerek.

Képesek több lépésből álló feladatot értelmezni, tervet készíteni, programokat használni, adatbázisokat lekérdezni, dokumentumokat értelmezni, majd a műveletet végre is hajtani és visszaellenőrizni az eredményt. Egy ilyen ügynök nem csak válaszol egy kérdésre, hanem például árajánlatot kér több cégtől, összehasonlítja a feltételeket, kitölti az űrlapokat, időpontot foglal, majd riportot készít. A lényeg az autonómia. A felhasználó célt ad meg és nem utasításokat.

Ez a különbség az asszisztens és az alkalmazott között, és emiatt reagált rá a piac sokkal erősebben, mint a korábbi AI hullámokra.