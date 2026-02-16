Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket

Ijesztően hatékonyak az új ügynökök
Az elmúlt hetekben bemutatott új generációs AI ügynökök már nem egyszerű chatbotok vagy keresők, hanem folyamatautomatizáló rendszerek.
Képesek több lépésből álló feladatot értelmezni, tervet készíteni, programokat használni, adatbázisokat lekérdezni, dokumentumokat értelmezni, majd a műveletet végre is hajtani és visszaellenőrizni az eredményt. Egy ilyen ügynök nem csak válaszol egy kérdésre, hanem például árajánlatot kér több cégtől, összehasonlítja a feltételeket, kitölti az űrlapokat, időpontot foglal, majd riportot készít. A lényeg az autonómia. A felhasználó célt ad meg és nem utasításokat.
Ez a különbség az asszisztens és az alkalmazott között, és emiatt reagált rá a piac sokkal erősebben, mint a korábbi AI hullámokra.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés