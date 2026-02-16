Mutatunk 3 részvényt, amire most érdemes kiemelten figyelni!

Miközben a mesterséges intelligencia sorra szedi áldozatait a világ tőzsdéin, rengeteg izgalmas befektetési lehetőség bontakozik ki a szemünk előtt. Mostani elemzésünkben 3 olyan részvényt mutatunk be, melyekben nagy értéket látnak a profi befektetők. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A mostani bizonytalan és feszült piaci környezetben a befektetők egyre inkább az olyan részvényeket kezdik előnyben részesíteni, melyek védettebbek lehetnek a mesterséges intelligencia jelentette fenyegetésekkel szemben.

Mostani elemzésünkben 3 olyan részvényt is mutatunk, melyekben most lehet fantázia, az egyik papír ráadásul most kifejezetten nagy diszkonton forog.

Lássuk is a listát.