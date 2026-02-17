Hasítanak a vezető befektetési alapok, de súlyos költségekbe is belefuthatnak a megtakarítók

Tarolnak az abszolút hozamú alapok, de a legjobb teljesítmény máshol keresendő
Megint derekasan öntötték a pénzt a befektetési alapokba a magyar megtakarítók: alig egy hónap telt el az évből, máris 159 milliárd forintnyi nettó értékesítést könyvelhettek el az alapkezelők – derül ki a BAMOSZ összeállításából. A legnépszerűbbek nem meglepő módon az abszolút hozamú alapok lettek, a szegmens a tavalyi trendet folytatva az értékesítési rangsor élén szerepel 78 milliárd forintnyi nettó tőkebevonással. A második helyen végző vegyes alapok 64 milliárdos, a szintén dobogós részvényalapok kb. feleekkora, 33 milliárdos nettó értékesítést mutattak fel januárban.
A kötvényalapokból továbbra is kifelé zúdult a tőke, és az ingatlanalapok sem tudták megfordítani a kiáramlás trendjét, habár a megelőző havi, rendkívüli összeghez (-57 milliárd forint) képest jelentősen lassult a folyamat.
Az alapok januári hozamteljesítménye nagyon vegyes képet mutat,
a legjobban hozó, a nyersanyagok áremelkedéséből profitáló árupiaci alapok 9,7%-os havi hozammal nyitották meg az évet (forintban),
a részvényalapok 4,6%-os teljesítménnyel kezdtek, míg a legkeresettebb abszolút hozamú alapok befektetői szerényebb, 2,5% körüli hozamot könyvelhettek el. Ha összesítjük a magyar alapokat, akkor 1,3%-os havi hozam mutatkozik, több kategóriában pedig nullát alig meghaladó nyereséget látni. A rövid állampapírpiaci index, az RMAX ez idő alatt 0,4%-ot hozott, ehhez képest kiábrándítónak tűnhet, hogy a pénzpiaci alapok csoportja 0,1%-os, de még a kötvényalapoké is csupán 0,2%-os hozamot termelt.
Megjegyzendő, hogy amennyiben a befektető nem TBSZ-en vagy NYESZ-en tartja a befektetési jegyeit, akkor a hozamból alapesetben 15%-os személyi jövedelemadót és 13%-os szociális hozzájárulási adót is fizetnie kell, ami további hozamhátrányt jelent az adómentes lakossági állampapírokhoz képest.
A hónap folyamatai eredményeképpen január végén a kötvényalapokban 6204 milliárd forintot tartottak a befektetők, második helyen az utóbbi időszak nagy nyertesének tekinthető abszolút hozamú alapok szerepeltek 3656 milliárd forinttal, a dobogó harmadik helyét pedig a vegyes alapok szerezték meg, itt 3392 milliárd forintnyi vagyont tart nyilván a BAMOSZ. Az ingatlanalapok 2068 milliárd forinttal, a részvényalapok 1862 milliárd forinttal zárták a hónapot, pénzpiaci alapokban pedig aránylag keveset, 432 milliárd forintot tartanak a befektetők.
A teljes szektor ezzel átlépte a 21 240 milliárd forintnyi kezelt vagyont, ami egy hónap alatt 2%-os, egy év alatt 16%-os bővülésnek felel meg.
Egy évre visszatekintve ugyancsak az árupiaci alapok vezetik a hozamok rangsorát, 45%-os becsült hozammal, a részvényalapok 19%-ot hoztak, az abszolút hozamú alapok pedig kicsivel 10% alatti teljesítménnyel büszkélkedhetnek. Az adatok értelmezésekor érdemes szem előtt tartani, hogy a vizsgált időszakban a forint jelentősen, közel 7%-kal erősödött, ami a nem kizárólag forintos eszközökbe fektető alapok esetében ellenszelet jelent a forintban számított hozamok szempontjából.
Az RMAX index egy év alatt (2025 január végétől 2026 január végéig) 6%-ot emelkedett, azaz a teljes szektor 6,4%-os hozama ebben az összevetésben kis felülteljesítést eredményezett. De nem minden alapkategória befektetői lehetnek maradéktalanul elégedettek: az ingatlanalapok a mögöttünk hagyott 12 hónapban szerény 4,6%-os hozamot produkáltak,
a kötvényalapok pedig egy év alatt összesen 2,5%-os hozamot tudtak felmutatni.
Jó hír legalább, hogy januárban mindössze 2,1%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, ez 2018 óta nem látott "rekordalacsony" szintnek felel meg – ilyen körülmények közepette az alapkategóriák mindegyike pozitív reálhozamot (infláció feletti hozamot) termelt.
Nemzetközi összevetésben igen drágák a magyar befektetési alapok
A befektetők szemszögéből nézve nemcsak a hozam, hanem az alap költsége is fontos tényező, hiszen a költség csökkenti a nettó hozamot – hiába ért el 8% hozamot egy portfóliómenedzser, 2%-os vagyonarányos költség esetén ebből csak 6% körüli érték jut a befektetőknek, a különbözetet pedig felemészti az intézményrendszer fenntartása, illetve az alapkezelő profitja.
Fontos, hogy A levont költségekkel a befektetők általában nem találkoznak direkt módon, mivel a befektetési alapok árfolyamát nettó értelemben, azaz a folyó költségek levonását követően számítják.
A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi közzététele szerint a befektetési alapok költségeit összehasonlítható módon mérő "TER-mutatók" súlyozott átlaga alapján 2024-ben 1,60%-os vagyonarányos költségterheléssel szembesültek a befektetők. (A teljes költséghányados – total expense ratio, TER – nem minden költséget tartalmaz, ezt az alábbiakban részletezzük.) Eszerint a megelőző évi 1,49%-ról kissé emelkedett a magyar befektetési alapok nettó eszközértékkel súlyozott átlagos költséghányada, és a 2022-ben mért 1,50%-hoz képest is magasabb költségterhelés mutatkozott.
Mit mutat a teljes költséghányados (TER)?
Hogy összességében mekkora költséggel is működik egy alap, azt a teljes költséghányados, vagyis a TER (Total Expense Ratio) mutatja meg, amely az alap összes korrigált költségének és a súlyozott átlagos nettó eszközértékének hányadosából adódik. Ennek segítségével összehasonlítható az egyes alapok költségszintje. A korrigálás azt jelenti, hogy az összes költségből kivonják
– az értékpapír tranzakciók díját,
– a bankköltségeket,
– a teljesítményarányos sikerdíjat, illetve
– az ingatlanalapok bizonyos költségeit,
tehát mindazokat a költségeket, amelyek az értékpapírok kereskedésével függnek össze.
Emiatt a befektetők bizonyos esetekben – például a jelentős sikerdíjat felszámító alapok esetében – valójában a TER-től érdemben eltérő költségeket is tapasztalhatnak, különösen azokban az években, amikor az alapok jó hozamokat produkálnak. A TER tehát elsősorban az előrejelezhető költségeket képes megragadni, míg a teljesítménytől függő költségek, illetve a forgalmazással kapcsolatos költségek nem befolyásolják a mutató értékét.
Az egyes kategóriákban eltérő folyamatok mentek végbe 2024-ben: az ingatlanalapok költsége például változatlan maradt, ezeknél az alapoknál a megelőző évihez hasonló, 2,1% körüli átlagos TER mutató adódott, hasonlóképpen stabil, 1,7% körüli költség jelentkezett a részvényalapok körében is.
A vegyes alapok költsége nagyot emelkedett, a növekedés oka elsősorban a jelentős súlyú alapok költségszintjének emelkedése, valamint ezzel egyidejűleg bekövetkező méretnövekedése volt.
A kötvényalapoknál 2024-ben kis mérséklődés látszott, ezt elsősorban a legnagyobb eszközértékű kötvényalapok költségcsökkenése magyarázza, amely együtt járt ezen alapok jelentős állománybővülésével.
A költséghányad emelkedése volt tapasztalható a tőkevédett alapok körében is, de ennél a kategóriánál az MNB figyelmeztet, hogy a TER-t erősen befolyásolta több új alap megjelenése, melyek esetében az indulás évében jelentősebb költségek merültek fel.
Összességében megfigyelhető, hogy a nagyobb kockázatot vállaló – és ezáltal nagyobb hozampotenciállal kecsegtető – alapok, például részvényalapok költségterhelése magasabb,
míg az alacsony kockázatú, például pénzpiaci eszközökbe fektető alapok esetében a várható hozammal együtt a költségek is kisebbek.
Az alábbi ábrán az esetlegesen eltérő csoportosításból fakadóan az MNB által közöltektől eltérő részpiaci TER-mutatók is előfordulhatnak.
Érdekesség, hogy az indexkövető alapok, azaz a nem aktív stratégiával operáló, hanem a kiválasztott index (pl. részvénypiaci index) passzív követését célzó alapok működnek a legalacsonyabb költséggel, ennél a kategóriánál 2024-ben alig 0,9% körüli súlyozott átlagos költség adódott.
Az MNB közzététele felhívja a figyelmet, hogy bár a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet módosítása révén 2024-ben jogszabályi erőre emelkedett a befektetési alapok új kategorizálása, a mutatók közzététele a historikus összehasonlíthatóság biztosítása érdekében továbbra is az MNB által korábban kialakított kategóriák szerint történt, így a piaci szereplők a hosszabb idősoros változásokat zavartalanul tudják nyomon követni. Az MNB a mutatók számításánál is változatlan módszertant alkalmazott.
A különféle alapok költségének szórásában is nagy különbségek jelentkeznek, például az ingatlanalapok csoportján belül meglehetősen hasonlóak a konkurens alapok költségei, míg az abszolút hozamú alapok erősen szóródó költségekkel működnek. (A gyertyadiagramokon a zöld terület az egyes kategória tagjainak "középső felét" tartalmazza, míg az alapok legdrágább negyede a doboz fölött, a legolcsóbb negyed pedig a doboz alatt helyezkedik el.)
A befektetési alapok vagyonnal súlyozott költségeit alapkezelők szerinti bontásban is értékelhetjük. A legkedvezőbb költségekkel működő alapkezelő 0,7% körüli, a legborsosabb díjakat felszámító alapkezelő pedig 2,8% körüli súlyozott TER-mutatóval működött 2024-ben. A kiugró értékektől eltekintve viszont elmondható, hogy az alapkezelők többnyire 1,3% és 2% közti költségszintre vannak berendezkedve (nem számítva a sikerdíjat és számos egyéb költséget).
A költségek szórásában az alapkezelők szerinti bontásban is látványos különbségek érzékelhetők: például a Generali Alapkezelő esetében meglehetősen hasonlóak az alapok költségei, míg az Equilor Alapkezelő meglehetősen nagy terjedelemben kínál különböző költségű alapokat.
Az alapkezelői szektor díjstruktúrájának sajátosságait a felügyelet sem hagyja szó nélkül: az MNB tavaly ősszel közzétett Megtakarítási jelentése megjegyzi: a magyar befektetési alapok költségei nemzetközi összevetésben magasnak tekinthetők. Magyarországon az öt legnagyobb alap költsége még magasabb is, mint a szektor egészéé, míg nemzetközi szinten ez jellemzően fordítva van, a legnagyobb alapok kedvezőbb költségűek.
Érdemes például megfigyelni, hogy a magyar kötvényalapok – amelyek az elmúlt 12 hónap 6% körüli kockázatmentes hozamkörnyezetében 2,5% hozamot termeltek – jellemzően évi 1-1,5% közti költségeket vonnak le a befektetők vagyonából, holott Európában 0,5%-1% közti díjterhelés a jellemző. Hasonlóképpen a magyar részvényalapok 1,5-2% környéki átlagos költsége is jóval meghaladja mind az Európában, mind az Amerikában elterjedt szinteket, nem is beszélve a minimális költséggel is hozzáférhető tőzsdei befektetési alapokról, azaz ETF-ekről.
