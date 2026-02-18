Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget

Hirtelen nagyon sok pénz zúdul a lakosságra az állampapírokból,
de most kivételesen nem a PMÁP-kifizetéseknek köszönhetően, hanem egészen más forrásból.
Február 18-án ugyanis lejár egy nagy diszkontkincstárjegy-sorozat, az egy évvel ezelőtt (2025.02.19-én), kb. 6%-os induló hozammal kibocsátott "D260218", melyben a január végi adat szerint több mint 740 milliárd forintot tartottak a befektetők.
A diszkont kincstárjegy (DKJ) egy speciális, rövid lejáratú, maximum 1 év futamidejű állampapír, amely nem fizet kamatot. A diszkont kincstárjegy a lejáratkor egyszeri 10 ezer forint kifizetést biztosít – a befektetők úgy érhetnek el hozamot, hogy ennél olcsóbban ("diszkont áron"), például 9000 forintért vásárolhatják meg a papírt. A kötvény árfolyama az aktuális piaci hozamkörnyezettől függően változik, ezért a lakossági állampapírokkal ellentétben némi kockázatot is hordoz, de ez csak azokat érinti, akik nem tartják meg a papírt a lejárat napjáig.
Habár a diszkont kincstárjegyek elsősorban az intézmények számára létrehozott állampapírok, mégis előszeretettel veszik ezeket a háztartások is: tavaly év végén 1040 milliárd forint fölött járt a lakossági kézben lévő DKJ-k volumene. Mindeközben december végén kb. 2930 milliárd forintra rúgott a teljes DKJ-piac mérete,
azaz a lakosság részesedése meghaladja a 35%-ot.
A február 18-án kifizetett összeg pontosan nem ismert, de január végén 740,2 milliárd forint volt a ma lejáró DKJ-sorozatban. Ha feltételezzük, hogy a lakossági részarány ebben is 35% körül alakul, akkor 250 milliárd forint körüli összegre taksálhatjuk a háztartásoknál most lecsapódó kifizetést.
Ráadásul ezzel nincs vége a nagy kifizetési hullámnak, ugyanis a héten (február 20-án)
lejár a 2026/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír is,
ebben a legfrissebb adatok szerint 155 milliárd forint van, így a kamatokkal együtt számítva a 160 milliárd forintot is elérheti a lakossághoz jutó kifizetés.
A két tényezőből fakadó, együttesen több mint 400 milliárd forintra tehető kifizetési hullám a lakosság állampapír-vásárlási aktivitását is jelentősen megnövelheti, ennek jeleit a következő hetekben láthatjuk majd. A Magyar Nemzeti Bank úgy kalkulál, hogy a tavalyi PMÁP-pénzesőből az első félévben felszabaduló pénzek kb. 50%-át állampapírba forgatták vissza a háztartások, 10%-ot a befektetési alapok és részvények tudtak megszólítani, a fennmaradó 40% pedig akár más befektetésekbe, ingatlanba áramolhatott, de hiteltörlesztésre vagy fogyasztásra is fordíthatták a magyarok. (Megjegyzendő, hogy a 2025-ös PMÁP-kamatfordulók nagy kamatcsökkenéssel jártak, ilyesmiről idén szó sincs, ezért a lakossági reakciók a tavalyitól lényegesen eltérően is alakulhatnak.)
Aki most vásárolna diszkont kincstárjegyet, az alábbi feltételekkel teheti meg:
|10 ezer Ft névértékű DKJ-k aktuális kondíciói
|Papír neve
|Lejárat napja
|Aktuális árfolyam (fizetendő)
|Elérhető évesített hozam a lejáratig
|D260527
|2026.05.27
|9 848 Ft
|5,67%
|D260624
|2026.06.24
|9 804 Ft
|5,70%
|D260819
|2026.08.19
|9 722 Ft
|5,65%
|D261028
|2026.10.28
|9 620 Ft
|5,64%
|D261223
|2026.12.23
|9 540 Ft
|5,64%
|D270217
|2027.02.17
|9 461 Ft
|5,63%
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
