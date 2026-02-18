Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget

Óriási állampapír-pénzeső hullik ma a befektetőkre, amiből a háztartások is jócskán részesednek. Egy 740 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat érkezett a lejáratához – márpedig ezen a piacon a lakossági befektetők közel egyharmados súllyal képviseltetik magukat, így feltehetően közel 250 milliárd forint jut nekik a rendkívül nagy összegű kifizetésből. Pár nap múlva pedig érkezik a következő PMÁP-lejárat, ebből újabb 160 milliárd forintra számíthat a lakosság.

Hirtelen nagyon sok pénz zúdul a lakosságra az állampapírokból,

de most kivételesen nem a PMÁP-kifizetéseknek köszönhetően, hanem egészen más forrásból.

Február 18-án ugyanis lejár egy nagy diszkontkincstárjegy-sorozat, az egy évvel ezelőtt (2025.02.19-én), kb. 6%-os induló hozammal kibocsátott "D260218", melyben a január végi adat szerint több mint 740 milliárd forintot tartottak a befektetők.

A diszkont kincstárjegy (DKJ) egy speciális, rövid lejáratú, maximum 1 év futamidejű állampapír, amely nem fizet kamatot. A diszkont kincstárjegy a lejáratkor egyszeri 10 ezer forint kifizetést biztosít – a befektetők úgy érhetnek el hozamot, hogy ennél olcsóbban ("diszkont áron"), például 9000 forintért vásárolhatják meg a papírt. A kötvény árfolyama az aktuális piaci hozamkörnyezettől függően változik, ezért a lakossági állampapírokkal ellentétben némi kockázatot is hordoz, de ez csak azokat érinti, akik nem tartják meg a papírt a lejárat napjáig.

Habár a diszkont kincstárjegyek elsősorban az intézmények számára létrehozott állampapírok, mégis előszeretettel veszik ezeket a háztartások is: tavaly év végén 1040 milliárd forint fölött járt a lakossági kézben lévő DKJ-k volumene. Mindeközben december végén kb. 2930 milliárd forintra rúgott a teljes DKJ-piac mérete,

azaz a lakosság részesedése meghaladja a 35%-ot.

A február 18-án kifizetett összeg pontosan nem ismert, de január végén 740,2 milliárd forint volt a ma lejáró DKJ-sorozatban. Ha feltételezzük, hogy a lakossági részarány ebben is 35% körül alakul, akkor 250 milliárd forint körüli összegre taksálhatjuk a háztartásoknál most lecsapódó kifizetést.

Ráadásul ezzel nincs vége a nagy kifizetési hullámnak, ugyanis a héten (február 20-án)

lejár a 2026/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír is,

ebben a legfrissebb adatok szerint 155 milliárd forint van, így a kamatokkal együtt számítva a 160 milliárd forintot is elérheti a lakossághoz jutó kifizetés.

A két tényezőből fakadó, együttesen több mint 400 milliárd forintra tehető kifizetési hullám a lakosság állampapír-vásárlási aktivitását is jelentősen megnövelheti, ennek jeleit a következő hetekben láthatjuk majd. A Magyar Nemzeti Bank úgy kalkulál, hogy a tavalyi PMÁP-pénzesőből az első félévben felszabaduló pénzek kb. 50%-át állampapírba forgatták vissza a háztartások, 10%-ot a befektetési alapok és részvények tudtak megszólítani, a fennmaradó 40% pedig akár más befektetésekbe, ingatlanba áramolhatott, de hiteltörlesztésre vagy fogyasztásra is fordíthatták a magyarok. (Megjegyzendő, hogy a 2025-ös PMÁP-kamatfordulók nagy kamatcsökkenéssel jártak, ilyesmiről idén szó sincs, ezért a lakossági reakciók a tavalyitól lényegesen eltérően is alakulhatnak.)

Aki most vásárolna diszkont kincstárjegyet, az alábbi feltételekkel teheti meg:

10 ezer Ft névértékű DKJ-k aktuális kondíciói Papír neve Lejárat napja Aktuális árfolyam (fizetendő) Elérhető évesített hozam a lejáratig D260527 2026.05.27 9 848 Ft 5,67% D260624 2026.06.24 9 804 Ft 5,70% D260819 2026.08.19 9 722 Ft 5,65% D261028 2026.10.28 9 620 Ft 5,64% D261223 2026.12.23 9 540 Ft 5,64% D270217 2027.02.17 9 461 Ft 5,63% Forrás: Portfolio-gyűjtés

