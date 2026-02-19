Éppen most omlik össze az AI-mítosz - Na, ki nevet a végén?

A ChatGPT 2022 novemberi megjelenése óta borzasztóan egyszerű volt a játék a tőzsdéken.
Amire rá volt írva, hogy ai, azt vették. Amire meg nem, azt meg unták.
A Microsoft 2,5-szörösére, az Amazon 3-szorása, az Alphabet 4-szeresére, a Meta 9-szeresére, az Nvidia közel 20-szorosára emelkedett.
Most viszont látványos fordulat körvonalazódik. A piac egyre inkább fél a gigantikus beruházásoktól, és elkezdte jutalmazni azokat a cégeket, amik kimaradnak az AI költekezési versenyből. Ennek egyik legjobb példája az Apple.
A nagy technológiai cégek egészen elképesztő méretű beruházási hullámra ültek fel. Az Amazon, az Alphabet, a Microsoft és a Meta együtt akár 700 milliárd dollárt is elkölthet mesterséges intelligenciára és adatközpontokra 2026-ban. Külön lebontva is brutális számok jönnek ki. Az Amazon 200 milliárd dolláros nagyságrendet emleget, az Alphabet 180 milliárd dollárt költhet, a Microsoft 140-et, a Meta pedig 135 milliárdot .
Mondjuk ki, ez már nem egyszerű beruházási ciklus, hanem infrastruktúra-háború.
Adatközpontok, chipek, energiaellátás és hálózatok épülnek olyan tempóban, ami már eléggé buborékgyanús. A piac egy része attól tart, hogy a beruházások megtérülése bizonytalan, miközben a költségek azonnal jelentkeznek, és nyomják lefelé a profitot.
És itt jön képbe az Apple.
A vállalat pont nem akar minden áron részt venni ebben a fegyverkezési versenyben. Nem épít százmilliárdos adatközpont-hálózatokat, nem költi el a cash-flow nagy részét AI infrastruktúrára.
Kivár, optimalizál, és inkább a kész eszközökön és szolgáltatásokon keresztül monetizál. Ismerős?
Az elmúlt években sok kritika érte az Apple-t amiért finoman szólva sem tűnik egy vakmerő innovátornak, inkább csak reszelgeti a meglévő termékeit és ritkán mutat látványos technológiai ugrásokat. Jó példa erre, hogy nincs hajtogatható iPhone sem, miközben a versenytársak már több generáción túl járnak. Mert az Apple majd csak akkor lép, ha kiforrott, és üzletileg megtérülő a technológia.
Ez a megfontoltság valójában az Apple egyik legnagyobb erőssége. A cég rendszeresen kivárja, amíg egy technológia kiforr, olcsóbbá válik és a felhasználók számára is egyértelmű előnyt ad, majd akkor lép be és ipari méretben monetizál.
Valószínűleg az AI-nál is ez a stratégia működik, az Apple nem az infrastruktúra építésében akar nyerni, hanem akkor jelenik meg erővel, amikor a mesterséges intelligencia már kézzelfogható fogyasztói értéket teremt és a belépés költsége is jóval alacsonyabb.
Hogy mit szólnak ehhez a befektetők. Na ez igazán beszédes!
Az Apple árfolyama egyre kevésbé mozog együtt a Nasdaq-kal a korreláció közel húszéves mélypontra esett, vagyis a befektetők már nem ugyanazzal a logikával árazzák, mint a többi tech céget. Közben a versenytársak mérlege látványosan romlik, a hatalmas adatközpont-építések miatt a szektor nettó készpénzből nettó adósságba fordult. Miközben az Amazon, a Microsoft, az Alphabet és a Meta meredeken növeli a capexet, az Apple gyakorlatilag szinten tartja, sőt csökkenti a költést. A piac ebből azt a következtetést vonja le, hogy az egyik oldalon infrastruktúrát finanszírozó platformépítők állnak egyre nagyobb kockázattal, a másikon pedig egy olyan szereplő, amelyik kivár.
Eddig az volt a narratíva, hogy aki nem AI cég, az lemarad, most pedig egy új logika jelenik meg.
A befektetők kezdenek különbséget tenni AI bevétel és AI költség között. Aki brutálisan költ, az kockázatot vállal. Aki nem költ, az kiszámítható profitot ad.
Durván hangzik, de olyan, mintha az Apple menedékrészvény lenne.
Nem azért emelkedik, mert lemaradt az AI-ról, hanem mert nem vállalja a kockázatos beruházásokat. A piac ugyanis rájött valamire. A mesterséges intelligencia lehet a következő nagy platform, de az odáig vezető beruházási versenyben nem biztos, hogy a legnagyobb költekezők lesznek a nyertesek.
A dotkom korszak egyik nagy tanulsága pont az volt, hogy nem az nyer, aki a legtöbbet költi infrastruktúrára, hanem aki a legjobban monetizálja a felhasználókat. Most mintha ugyanez a felismerés térne vissza.
A tőzsdén most már nem az a menő, ha egy cég mesterséges intelligenciára költ. Hanem az, ha nem kell.
