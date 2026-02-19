Igazi csemege Buffett legújabb befektetése - Érdemes beszállni mellé?

5,5 millió százalékos hozam. Ennyit ért el Warren Buffett karrierje során a Berkshire Hathaway befektető cégénél.
Éves átlagban közel 20 százalékot hozott, ami kiemelkedő, az S&P 500 átlagos hozama alig több mint 10 százalék, vagyis Buffett tudja, mit csinál.
Most megmutatjuk az egyik legutolsó befektetését, ami első ránézésre meglepő lehet, de a mestert ismerve igencsak érdemes rá figyelni!
Itt az új csúcs
A New York Times részvénye történelmi csúcsra emelkedett, miután kiderült, hogy a Berkshire Hathaway a tavalyi negyedik negyedévben 5,1 millió részvényt vett a médiacégben. A Buffett név önmagában is erős jelzés a piacnak, de a rali mögött más is áll, előfizetői szám növekedés, erősödő hirdetési bevételek, és egy olyan termékportfólió, ami túlmutat a klasszikus hírközlésen.
A szektor számtalan kihívással küzd, ezért nem meglepő módon jellemzően esnek az árfolyamok, a New York Times viszont emelkedett idén.
Miért emelkedik az árfolyam?
A Berkshire bevásárlása alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját, mert a bejelentés szerint a cég 2025 utolsó negyedévében 5,1 millió NYT részvényt vett, ami
jelenlegi árfolyamon 383 millió dollárt ért.
A piac olvasata most az, hogy Buffett fogadása szerint a Times a ritka túlélők közé tartozik a médiában, és nem csak túlél, hanem üzletileg felskálázható,
-
A Buffett hatás rövid távon is látszott, a bejelentés után az árfolyam megugrott, és ebből lett a rekordárfolyam.
-
Az üzleti fundamentumok is támaszt adtak az elmúlt hónapok emelkedéséhez, a Times a tavalyi negyedik negyedévben közel 450 ezer digitális előfizetőt húzott be, ezzel a digitális előfizetői bázis már 12 millió (!) felett van, a teljes előfizetői szám pedig 12,8 millió.
-
A bevétel és a hirdetési piac is segített, a negyedéves árbevétel 802 millió dollár volt, a hirdetési bevétel érdemben nőtt, digitális oldalon különösen erős volt a tempó.
-
A február eleji nagy esésből is gyorsan felállt a részvény, akkor azért kapott nagy pofont a papír, mert a költségemelkedés és a jogi kiadások miatt sokan megijedtek a marzsok csökkenésétől, aztán viszont megjöttek a vevők, és új csúcsra ment az árfolyam.
A New York Times sztorija
A Times sztorija nyilván nem csak annyi, hogy egy nagybefektető vett egy részvénycsomagot, hanem az is, hogy Buffett életútjához érzelmileg és szakmailag is közel áll az újságkiadás. A Berkshire az utolsó Buffett vezette negyedévben vásárolt be a cégbe, egy olyan vállalatba, aminek a szektorában a legtöbb szereplő inkább leépít és racionaizál.
Közben a Timesnál a menedzsment narratívája az, hogy a cég már nem egyetlen termék, hanem egy több lábon álló előfizetéses ökoszisztéma, hírek mellett videójátékokkal és receptekkel kapcsolatos tartalmakkal, ráadásul egyre nagyobb a fókusz a videós tartalmakon. Ez azért fontos, mert a növekedés így kevésbé függ egyetlen csatornától, például a közösségi platformoktól vagy a Google-től.
A Times receptje kifejezetten egyszerűen leírható:
Erős márka, előfizetéses fókusz, és sok kiegészítő termék/szolgáltatás, ami növeli az elköteleződést és a csomagra előfizetők arányát.
A friss számok alapján a digitális előfizetés húzza a bevételt, miközben a hirdetési üzletág is tudott javulni, és a cég a portfólióján belül tudja terelni a felhasználót játékra, receptekre, sporttartalomra, videóra.
A másik kulcs, hogy a Times hajlandó költeni a termékre és a tartalomra akkor is, amikor a befektetők rövid távon inkább a költségek lefaragását értékelnék.
Mit gondolnak az elemzők?
Buffett fogadása látszik az árazáson is, a New York Times jóval magasabb szorzón forog, mint a többiek, miközben nem látszik, hogy jóval nagyobb lenne a várható profitbővülés, mint a szektortársaknál, inkább csak azt mutatja a magasabb árazás, hogy a NYT lehet a nagy túlélő.
De van egy másik megfejtés, ami ennél fontosabb: a New York Times a szektortársaknál magasabb marzsokkal dolgozik, ezt is értékeli a piac.
Az elmúlt hónapokban az árfolyam akkorát ralizott, amivel a célárak nem tudták tartani a lépést, és az átlaguk már 7 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam.
6 elemző vételre, 5 pedig tartásra ajánlja a New York Times részvényeit, eladás ajánlás jelenleg nincs.
A szektor részvényeire ebből a szempontból inkább optimisták az elemzők a nagy árfolyamesések után.
Címlapkép forrása: Daniel Zuchnik/WireImage via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
