  • Megjelenítés
FONTOS Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában
 
Portfolio signature

Mutatunk egy rendkívül olcsó részvényt, amiben épp most jöhet a fordulat

Van egy részvény, melynek árfolyama sokat esett már a korábban látott csúcsokról a nagy AI-diszrupciós félelmek közepette. Ez a papír azonban nem csak, hogy olcsó, de most egy olyan támaszszinten is van, ahonnan egy nagyobb felpattanás jöhet. Nézzük is meg, hogy mit érdemes tudni erről a részvényről!   Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A technikai kép alapján egy kifejezetten jó beszállási lehetőség kezd kibontakozni a papírban.

Ráadásul az elemzők is rendíkvül optimisták, egyesek szerint akár 100 százalékos emelkedés is elképzelhető a mostani szintekről.

A szóban forgó részvény nem más, mint

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility