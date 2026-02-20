  • Megjelenítés
Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát
Befektetés

Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát

Portfolio
Az elmúlt öt évben a közepesen magas és magas kockázatú nyugdíjalapok 89 százaléka teljesített rosszabbul a londoni FTSE 100 tőzsdeindexnél. Ez derül ki az Investing Insiders elemzéséből, amely 7370 nyugdíjalapot vizsgált a 2020 vége és 2025 vége közötti időszakban - írja a Financial Times.
A leggyengébben teljesítő alap a Zurich Assurance egyik feltörekvő európai részvényalapja volt, amely öt év alatt értékének 98,59 százalékát (!) elveszítette. A második legrosszabb eredményt a Scottish Friendly egyik jövedelemtermelő részvényalapja produkálta 91,46 százalékos értékvesztéssel.

A legjobban teljesítő alap az Aviva globális, aranyba fektető nyugdíjalapja volt, amely 180,28 százalékos (évi 22,9%-os) hozamot ért el.

Ugyanebben az időszakban a gyakran referenciahozamként használt FTSE 100 tőzsdeindex 84,67 százalékot (évi 13,1%-ot) emelkedett. Ez azt jelenti, hogy egy 20 ezer fonttal induló, indexkövető befektetés értéke közel 37 ezer fontra, egy 50 ezer fontosé pedig több mint 92 ezer fontra nőtt volna.

Antonia Medlicott, az Investing Insiders alapító-ügyvezetője riasztónak nevezte, hogy ilyen sok nyugdíjalap hozama marad el a referenciaértékektől,

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

