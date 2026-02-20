Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A leggyengébben teljesítő alap a Zurich Assurance egyik feltörekvő európai részvényalapja volt, amely öt év alatt értékének 98,59 százalékát (!) elveszítette. A második legrosszabb eredményt a Scottish Friendly egyik jövedelemtermelő részvényalapja produkálta 91,46 százalékos értékvesztéssel.

A legjobban teljesítő alap az Aviva globális, aranyba fektető nyugdíjalapja volt, amely 180,28 százalékos (évi 22,9%-os) hozamot ért el.

Ugyanebben az időszakban a gyakran referenciahozamként használt FTSE 100 tőzsdeindex 84,67 százalékot (évi 13,1%-ot) emelkedett. Ez azt jelenti, hogy egy 20 ezer fonttal induló, indexkövető befektetés értéke közel 37 ezer fontra, egy 50 ezer fontosé pedig több mint 92 ezer fontra nőtt volna.

Antonia Medlicott, az Investing Insiders alapító-ügyvezetője riasztónak nevezte, hogy ilyen sok nyugdíjalap hozama marad el a referenciaértékektől,

miközben a legrosszabbul teljesítők gyakorlatilag "megsemmisítik" a befektetők jövőjét. Medlicott szerint az emberek önmaguktól azt feltételezik, hogy kielégítő hozamot termel a befektetésük, ezért a szolgáltatóknak aktívabban kellene tájékoztatniuk az ügyfeleket alapjaik teljesítményéről, különösen akkor, ha a hozam egy bizonyos küszöbérték alá esik. Emellett az alapértelmezett nyugdíjportfólióknak általánosságban jobb eredményeket kellene felmutatniuk, máskülönben az emberek kénytelenek lesznek tovább dolgozni a nyugdíjcéljaik eléréséhez.

