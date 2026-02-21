Példátlan mennyiségű pénz ég el a világ egyik legnagyobb pénznyomdájában - Ki fogja ezt megfizetni?

Eddig úgy tűnt, az AI a tökéletes részvénypiaci motor: izgalmas technológiai sztori, nagy növekedés, sok cash, mindenki boldog. A felszín alatti repedések azonban egyre jelentősebbé válnak, a befektetők egyre jobban aggódnak a masszív beruházások miatt - nem alaptalanul. A világ legnagyobb cégei akkora beruházásokat folytatnak, hogy azt lassan már képtelenek saját cashből finanszírozni. Amikor a világ legnagyobb pénzgyárai sosem látott mértékű pénzégetésben kezdenek, okunk lehet az aggodalomra.

Fogy a cash

A technológiai szektor AI-befektetési sztorija sokáig egyértelmű sikertörténetnek tűnt a tőzsdéken. A legnagyobb szereplők egyidejűleg voltak képesek a növekedésre és a jelentős készpénztermelésre, miközben a befektetők elfogadták, hogy a profit egy részét jövőbeli fejlesztésekre fordítják. A jelenlegi trend azonban kritikus ponthoz közelít. Amennyiben az AI-infrastruktúra kiépítésére fordított tőkekiadások tovább gyorsulnak,

a világ legnagyobb vállalatai könnyen pénznyomdából pénzégetővé válhatnak.

Ez a fordulat nemcsak a technológiai szektort, hanem a teljes piaci likviditást és az eszközárazást is érintheti.