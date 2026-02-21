Példátlan mennyiségű pénz ég el a világ egyik legnagyobb pénznyomdájában - Ki fogja ezt megfizetni?

Fogy a cash
A technológiai szektor AI-befektetési sztorija sokáig egyértelmű sikertörténetnek tűnt a tőzsdéken. A legnagyobb szereplők egyidejűleg voltak képesek a növekedésre és a jelentős készpénztermelésre, miközben a befektetők elfogadták, hogy a profit egy részét jövőbeli fejlesztésekre fordítják. A jelenlegi trend azonban kritikus ponthoz közelít. Amennyiben az AI-infrastruktúra kiépítésére fordított tőkekiadások tovább gyorsulnak,
a világ legnagyobb vállalatai könnyen pénznyomdából pénzégetővé válhatnak.
Ez a fordulat nemcsak a technológiai szektort, hanem a teljes piaci likviditást és az eszközárazást is érintheti.
