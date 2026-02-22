A Wall Street 8000 milliárd dolláros dilemmája: Mi történik, ha az AI nem írja át a makroökonómia szabályait?

A gigantikus fogadás: amikor a mikro makróvá válik
A technológiai szektor az elmúlt két évtizedben hozzászoktatta a befektetőket a tőkeszegény, szoftveres skálázódás utópiájához. Kódokat írtak, amelyeket nulla határköltséggel sokszoroztak meg. Ennek a korszaknak hivatalosan is vége. A technológia a szemünk láttára változik tőkeigényes nehéziparrá.
A puszta számok sokkolóak. A külső becslések szerint az AI vállalati tőkeberuházási ambíciói globálisan elérik az 5-8 ezer milliárd dolláros sávot 2030-ig, amelynek a túlnyomó része az Egyesült Államokban összpontosul. Ez a volumen már régen túlnőtt a hagyományos vállalati pénzügyek keretein.
Ez a kiadás önmagában makrogazdasági tényező, amely fundamentálisan rajzolja át a globális tőkepiacokat.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés