A Wall Street 8000 milliárd dolláros dilemmája: Mi történik, ha az AI nem írja át a makroökonómia szabályait?

A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock kimondta azt, amitől a tech-szektor a leginkább retteg. A mesterséges intelligencia kiépítésére szánt gigantikus összegek csak akkor térülnek meg, ha az amerikai gazdaság megcsinálja azt, amit az elmúlt 150 évben sem a gőzgép, sem az elektromosság, sem az internet nem tudott elérni. Ha a matek nem jön ki, a világ egyik legnagyobb lufija fújódhat épp a szemünk előtt.

A gigantikus fogadás: amikor a mikro makróvá válik

A technológiai szektor az elmúlt két évtizedben hozzászoktatta a befektetőket a tőkeszegény, szoftveres skálázódás utópiájához. Kódokat írtak, amelyeket nulla határköltséggel sokszoroztak meg. Ennek a korszaknak hivatalosan is vége. A technológia a szemünk láttára változik tőkeigényes nehéziparrá.

A puszta számok sokkolóak. A külső becslések szerint az AI vállalati tőkeberuházási ambíciói globálisan elérik az 5-8 ezer milliárd dolláros sávot 2030-ig, amelynek a túlnyomó része az Egyesült Államokban összpontosul. Ez a volumen már régen túlnőtt a hagyományos vállalati pénzügyek keretein.

Ez a kiadás önmagában makrogazdasági tényező, amely fundamentálisan rajzolja át a globális tőkepiacokat.