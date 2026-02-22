Már inkább ETF-be fektetnek az európaiak, leáldozóban az aktívan kezelt részvényalapok csillaga

A tavalyi volt az első olyan év a pandémia után, amikor minden jelentős eszközosztály pozitív hozamot generált, főként annak köszönhetően, hogy a kockázatvállalási kedv magasan maradt, holott a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanság akár ennek ellenkezőjét is okozhatta volna – írja az LSEG éves elemzése, amely az európai befektetési alapok piacának folyamatait értékeli.
Ezzel összhangban az európai befektetési alapoknál a legtöbb eszközosztály pozitív nettó tőkebeáramlást élvezett,
különösen a kötvények és a részvények voltak az év nyertesei, habár az ingatlanpiac folytatta a negatív szériáját. Az év során mért teljes nettó tőkebeáramlás 705 milliárd euróra rúgott, ebből 371 milliárdért a hagyományos alapok, 333 milliárdért pedig az ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) feleltek.
A főbb alapkategóriák az alábbi teljesítményt produkálták 2025-ben:
- A kötvényalapok a legnépszerűbb eszközosztályként +284,1 milliárd eurót vontak be, túlnyomórészt hagyományos alapokon keresztül. A kötvények eszközosztálya a hozamok tekintetében is erős évet zárt, amit a monetáris lazítás is nagyban támogatott.
- A részvényalapok az összesített verseny második helyezését szerezték meg a maguk 176 milliárd eurós tőkebevonásával, de érdekes módon az aktívan kezelt részvényalapokból 74 milliárd eurót kivontak a befektetők, míg a részvény-ETF-ek nagy meneteléssel 250 milliárdos nettó tőkebeáramlás hoztak. A részvények eszközosztálya tavaly a hozamok terén is jól teljesített, annak ellenére, hogy az év során kifejezetten sokasodtak a geopolitikai aggodalmak.
- A pénzpiaci alapok összesen 168 milliárdos, a vegyes alapok 50 milliárdos nettó beáramlást könyvelhettek el, míg az alternatív befektetések +24 milliárd euróval, az árupiaci alapok +10 milliárd euróval zárták az évet.
- Negatív tőkeáramlás mutatkozott az egyéb kategóriánál (-1 milliárd euró), ezenkívül az ingatlanalapok is 10 milliárdos tőkekivonást szenvedtek el 2025-ben.
2024-hez képest egyébként változó dinamika mutatkozik az egyes szegmensekben: a részvényalapok nettó értékesítése jelentősen nőtt (+29%), a kötvényalapoknál enyhe csökkenés látszik (-4%), a pénzpiaci alapok népszerűsége nagyot esett (-39%), a vegyes alapok viszont a 2024-es nettó kiáramlást követően pluszba fordultak.
A kezelt vagyon (assets under management, AUM) az utóbbi évtizedekben minden eszközosztályban erősen bővült, 2025-re az aktív alapok már közel 12 800 milliárd eurót kezeltek, ugyanakkor a passzív termékek térnyerése is egyre erősödik: az indexkövető alapok közel 4700 milliárd euróval zárták az évet, az ETF-ek pedig 2025 végén közel 2600 milliárd eurót kezeltek.
Ez utóbbi eredmény négy év alatt duplázódást takar, ami látványosan jelzi az alacsony költségű alapok növekvő népszerűségét.
Az aktív alapok tehát továbbra is uralják a kezelt vagyon többségét (73,23%), míg az ETF-ek 14,82%-os, az indexkövető befektetési alapok pedig 11,96%-os piaci részesedéssel bírnak.
Ha a befektetési politika szerinti megoszlást vizsgáljuk, a részvények bizonyulnak a legnépszerűbb eszköznek 44%-os részesedéssel, a második legkedveltebb befektetés a kötvények csoportja (23%), a vegyes eszközök 15%-os, a pénzpiaci alapok pedig 13%-os súllyal bírnak a portfólióban a 2025 végi pillanatkép szerint. Az egyéb befektetések (pl. árupiaci, ingatlan) együttes részesedése 5%-ra tehető.
Érdekesség, hogy az ETF-ek már az összesített nettó tőkebeáramlás egyes dimenzióiban is megelőzték a hagyományos befektetési alapokat: a hosszú távra tekintő, aktívan kezelt befektetési alapok 258 milliárd eurónyi tőkebevonással büszkélkedhetnek, míg a hosszú távra célzó ETF-ek ennél is nagyobb, 318 milliárdos nettó értékesítést produkáltak. A szimpla indexkövető befektetési alapok ugyanez idő alatt 39 milliárd eurós visszaváltást szenvedtek el.
Az LSEG elemzése arra is kitér, hogy a tavalyi év 10 legnagyobb európai értékesítőjének tekinthető szereplők együttesen 380 milliárd eurót vontak be, azaz a teljes nettó beáramlás közel 53%-át szerezték meg.
Az első helyen a BlackRock végzett 76 milliárdos beáramlással, de ezt az ETF-ek hajtották (+115 milliárd), míg a hagyományos alapjaiból 40 milliárd euró kiáramlott.
A JP Morgan másodikként futott be, 51 milliárd eurós értékesítést könyvelhetett el Európában, ennek túlnyomó része a hagyományos alapokat érintette, kis hányada az ETF-eket. Harmadikként a DWS végzett, 43 milliárdos beáramlással, kb. egyharmad részben a hagyományos, kétharmad részben a tőzsdén kereskedett alapoknak köszönhetően.
2025-ben az európai alapkezelők összesen 2342 alapot indítottak el, miközben 925-öt likvidáltak, és további 920-at vontak össze. Az új indítások száma hasonló volt a megelőző évihez (+2315), míg a likvidálások és összevonások száma kismértékben csökkent. Összességében tehát az alapok számának nettó növekedése (indítások mínusz likvidálások plusz összevonások) 497-re jött ki.
