Új lendületet kap az öngondoskodás: a családosok plusz pénzére fenik a fogukat a biztosítók és nyugdíjpénztárak

Busás adókedvezmények élesedtek – különösen a leggazdagabbaknak

Százezrek könyvelhettek el igen komoly bevételnövekedést 2026-tól, lévén a választási osztogatás egyik fő elemeként folytatódott a családosok adókedvezményeinek kibővítése:

a 4 gyermekes anyákon túl tavaly októbertől a 3 gyermekes, majd idén januártól a 40 év alatti, kétgyermekes anyák is megkapták az SZJA-mentességet,

végbement a családi adókedvezmény havi összeghatárainak megduplázása,

de említhetnénk a CSED, GYED adómentessé válását is, miközben a fegyverpénz, 14. havi nyugdíj, közszolgálati béremelések és lakhatási támogatások révén egyébként is számtalan forrásból ömlik a plusz pénz a választópolgárok különféle rétegeire.

Az adóváltozások legnagyobb mértékben a magasabb jövedelmű családok jövedelmét emelik meg: egy minimálbérnél kicsivel többet, havi bruttó 400 ezer forintot kereső, 40 év alatti kétgyermekes anya nettó keresete januártól 60 ezer forinttal nőtt az adómentességnek köszönhetően,

míg egy havi bruttó 1,5 milliós keresetű társa havi 225 ezer forintnyi személyi jövedelemadó megfizetése alól mentesül.

Egy 2025-ről 2026-ra adómentessé váló anya nettó bérének emelkedése változatlan bruttó bér esetén Bruttó kereset Nettó bér 2025-ben (SZJA és TB után) Nettó bér 2025-ban (TB után) Nettó bér emelkedése 400 000 Ft 266 000 Ft 326 000 Ft 60 000 Ft 500 000 Ft 332 500 Ft 407 500 Ft 75 000 Ft 600 000 Ft 399 000 Ft 489 000 Ft 90 000 Ft 700 000 Ft 465 500 Ft 570 500 Ft 105 000 Ft 800 000 Ft 532 000 Ft 652 000 Ft 120 000 Ft 900 000 Ft 598 500 Ft 733 500 Ft 135 000 Ft 1 000 000 Ft 665 000 Ft 815 000 Ft 150 000 Ft 1 100 000 Ft 731 500 Ft 896 500 Ft 165 000 Ft 1 200 000 Ft 798 000 Ft 978 000 Ft 180 000 Ft 1 300 000 Ft 864 500 Ft 1 059 500 Ft 195 000 Ft 1 400 000 Ft 931 000 Ft 1 141 000 Ft 210 000 Ft 1 500 000 Ft 997 500 Ft 1 222 500 Ft 225 000 Ft 1 600 000 Ft 1 064 000 Ft 1 304 000 Ft 240 000 Ft 1 700 000 Ft 1 130 500 Ft 1 385 500 Ft 255 000 Ft 1 800 000 Ft 1 197 000 Ft 1 467 000 Ft 270 000 Ft 1 900 000 Ft 1 263 500 Ft 1 548 500 Ft 285 000 Ft 2 000 000 Ft 1 330 000 Ft 1 630 000 Ft 300 000 Ft Forrás: Portfolio

Az adóváltozások hatásait mindenki könnyedén kiszámíthatja a saját élethelyzetére vonatkozóan: a 18,5% társadalombiztosítási járulék és a 15% személyi jövedelemadó levonása után 66,5% "marad a zsebben" a bruttó bérből, míg az SZJA-mentességnek köszönhetően a bruttó bér 81,5%-ára ugrik a nettó kereset – ez egy csapásra 22,6%-os nettó bevételnövekedéssel ér fel az érintett csoportok esetében.

Mi szól az öngondoskodás mellett, ha az adójóváírás lehetősége már nem?

Az már szinte közismert, hogy az egészségpénztári és nyugdíjcélú megtakarítások felhasználói állami támogatást (személyi jövedelemadó-visszatérítést) vehetnek igénybe, mégpedig az egy év alatt teljesített befizetéseik 20%-ának megfelelő összegben.

Aki például havi 30 ezer forintot (évi 360 ezer forintot) félretesz egy egészségpénztári vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlán, ő az államtól évi 72 ezer forintot kaphat vissza.

Ugyanakkor az is magától értetődő, hogy az adómentessé váló családosok ezt a célzott támogatási lehetőséget nem tudják kihasználni, hiszen már eleve a bankszámlájukon marad a bérük adótartalma.

Nagy az egyetértés: nem változott a termékek létjogosultsága

A 2026-os változásokról megkérdeztük az öngondoskodási szektor legfőbb szereplőit, mind a biztosítókat, mind az egészség- és nyugdíjpénztárakat. A válaszok pesszimizmust legfeljebb nyomokban tartalmaznak, a többség szerint a családoknál lecsapódó plusz jövedelem elsősorban a megtakarítási képesség javulásán keresztül hathat a szóban forgó konstrukciók kihasználtságára, népszerűségére.

Azok létjogosultságát ugyanis nem kifejezetten az állami támogatás adja, hanem az a funkciójuk, hogy elősegítik az időskori anyagi biztonság megalapozását.

"Nem azért kell nyugdíjcélú megtakarítás, mert így igénybe lehet venni a 20% adójóváírást" – jelentette ki Hanák Márta, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezetője. Szerinte sokkal inkább az a döntő érv, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer már nem fenntartható a korábban megszokott módon, ezért elengedhetetlen az öngondoskodás. "Az csak egy plusz, hogy SZJA is visszaigényelhető rá, vagy hogy a munkáltató is adhatja juttatásként, illetve hogy kamatadó- és szocho-mentes a hozama" – szögezte le.

"A magyar lakosság egyre inkább felismeri saját felelősségét is a jövője alakításában: az elmúlt évben rekord számú belépést realizáltunk, és az idei év első hónapja is erős aktivitással indult. Nem tapasztaljuk az érdeklődés csökkenését, sokkal inkább a megtakarítási formák tudatosabb összehangolását" – mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

"A magyar lakosság egyre inkább felismeri saját felelősségét is a jövője alakításában: az elmúlt évben rekord számú belépést realizáltunk, és az idei év első hónapja is erős aktivitással indult. Nem tapasztaljuk az érdeklődés csökkenését, sokkal inkább a megtakarítási formák tudatosabb összehangolását" – mondta A fő eladási érv az öngondoskodás szükségessége, ezt az adózási szabályok változása nem befolyásolja; nem gondoljuk, hogy a nyugdíjbiztosítások fő eladási érvének bármikor is az adó-visszatérítésnek szabad lennie – vélekedett a Generali Biztosító. A biztosító hozzátette: a nyugdíjbiztosítási termékek adójóváírás nélkül is értéket hordoznak, és eddig is nagy számban születtek olyan szerződések, amelyekre sosem érkezett állami támogatás.

A biztosító hozzátette: a nyugdíjbiztosítási termékek adójóváírás nélkül is értéket hordoznak, és eddig is nagy számban születtek olyan szerződések, amelyekre sosem érkezett állami támogatás. "A nyugdíjbiztosítások iránti igény nem kizárólag az adójóváírásra épül, hanem a kiszámítható öngondoskodás iránti növekvő igényre is, ezért értékajánlatunkat továbbra is stabilnak látjuk" – válaszolta a K&H Biztosító. A társaság határozottan meg van győződve arról, hogy a nyugdíjbiztosítás az adóváltozások után is versenyképes megoldás marad.

Az adójóváírás nélkül is bőven marad termékelőny

Habár az adójóváírás lehetőségét a megtakarítók egy része elveszíti – az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) 17%-ra taksálja az érintettek arányát –, a szolgáltatók szerint az öngondoskodási formák még így is olyan előnyöket tudnak felmutatni, amelyek döntő érvnek bizonyulhatnak.

"A nyugdíjbiztosítás magasabb költséggel és biztosítási elemekkel terhelt, ettől drágább, és nem mindenkinek jelent többletértéket. A NYESZ (nyugdíj-előtakarékossági számla) bonyolultabb, nagyobb önállóságot igényel, aktív befektetési döntéseket és adminisztrációt vár el a megtakarítótól. Ezért ár-érték arányban még mindig a nyugdíjpénztár a legjobb nyugdíjcélú megtakarítás" – vélekedett a Pannónia Nyugdíjpénztár.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztár egyetért abban, hogy a 20%-os adókedvezmény nem egyedüli értéke az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításnak. A befizetett egyéni és munkáltatói összegek hozamot termelnek, a pénztári konstrukció alacsony költség mellett fenntartható, átlátható működést, valamint élethelyzethez igazítható portfólióválasztást kínál – sorolja a pénztár a megtakarítás előnyeit. "Már 3 év aktív tagság után a nyugdíjpénztári egyenleg 30%-áig tagi kölcsön vehető igénybe, 10 év tagság után pedig a megtakarítás akár 50%-a felajánlható fedezetként hiteligénylésnél, vagy a hozam is felvehető".

A GOndoskodás Nyugdíjpénztár leszögezi: a megtakarítás adójóváírás nélkül is racionális döntés.

A nyugdíjbiztosítás az egyetlen olyan nyugdíj-előtakarékossági lehetőség a piacon, amelyet nem érint a nyugdíjkorhatár időközbeni esetleges megemelése – emlékeztet az NN Biztosító. Emellett nemcsak forintban, hanem euróban is lehet megtakarítani, széles eszközalap-választék mellett. Utóbbinak köszönhetően kedvező hozamokat érhetnek el az ügyfelek saját kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelően. Aki tehát a demográfiai problémákat látva biztosítaná a nyugdíjaskori életszínvonalát, annak a nyugdíjbiztosítás változatlanul az egyik legjobb lehetőséget kínálja – mondja a biztosító.

Az öngondoskodás nem vész el, csak átalakul

A Groupama Biztosító úgy látja: a jövőben a piac differenciáltabbá válhat, a nyugdíjcélú megtakarítások helyét akár a szabad felhasználású megtakarítások is átvehetik bizonyos szegmensekben. "Mérlegelni kell, hogy az adójóváírásért cserébe az ügyfél egy kevésbé rugalmas konstrukciót választ, amiből szükség esetén csak az adójóváírás visszafizetése mellett tud pénzt kivenni, vagy egy rugalmasabbat, melynél a megtakarított összegek szabadon hozzáférhetőek" – mutat rá a biztosító.

A nyugdíjcélú előtakarékosság iránti igény nem csökken, legfeljebb a választott eszközök összetétele változik

– érvel a Groupama.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztár rövid távon számít némi átrendeződésre, különösen a likvid, könnyen hozzáférhető megtakarítási formák irányába. "Az állampapírok és más likvid eszközök jól kiegészíthetik az öngondoskodást, de nem helyettesítik a nyugdíjcélra optimalizált konstrukciókat" – vélekednek.

A többletjövedelem új löketet adhat a megtakarításoknak, negatív hatások kevésbé várhatók

A piac szereplői az adóváltozásokban elsősorban növekvő potenciált látnak. Szerintük ugyanis a családok zsebében lecsapódó pluszjövedelem lehetővé teszi, hogy olyanok is belekezdjenek a megtakarításba, akik eddig nem tudták ezt kigazdálkodni. Aki pedig elveszíti az adójóváírást, a megnövekedett nettó béréből növelheti is a befizetéseit.

Az adóváltozásokról Hanák Márta úgy fogalmazott: "félrevezető ezt úgy értelmezni, hogy aki nem fizet SZJA-t, az elesik a kedvezménytől. Épp ellenkezőleg. Számára megjelenik a bruttó bérének a 15%-a nettó bevételi többletként, amiből meg tudja növelni a nyugdíj-megtakarítását ezzel az adójóváírásnyi összeggel, vagy még többel is. Vagy ha eddig nem tudta kigazdálkodni, akkor mostantól akár arra is lehetősége nyílik, hogy elkezdje a nyugdíj-megtakarítást."

"Amennyiben az aktuális adóváltozások miatt egy magánszemély nem fog SZJA-t fizetni, azzal a nettó jövedelme növekszik, ez pedig teret ad a megtakarításai növelésére is" – csatlakozott a Generali Biztosító. A társaság azt is elárulta: nem számítanak arra, hogy a meglévő nyugdíjbiztosítási szerződések esetében jelentősen csökkenne a megtakarítási hajlandóság a kibővülő adókedvezmények hatására.

A Portfolio a 2022-es tapasztalatokra építkezve úgy kalkulál: a költségvetési osztogatás hatására 2026 első kilenc hónapjában közel 400 milliárd forintnyi többletmegtakarítás keresheti a helyét a piacon.

A Pannónia Nyugdíjpénztár kiemeli: a tagságuk jelentős része az évi 750 ezer forintos támogatott összeghatáron túl is teljesít befizetést, ami arra utal, hogy

döntésük mögött nemcsak az adójóváírás maximalizálása áll, hanem egy következetes nyugdíjcélú stratégia.

A pénztár ugyanakkor rövid távon reális kockázatnak látja, hogy az adójóváírás szűkülése negatív reakciót válthat ki, különösen az egyéni befizetések területén, ezzel tehát számolnak, de azzal nem, hogy a nyugdíjcélú öngondoskodásba vetett bizalom hosszú távon meginogna.

Hasonlóan vélekedik az NN is, érvelésük szerint a nyugdíjbiztosítással rendelkező, évek óta megtakarító ügyfeleket egy efféle adózási változtatás nem téríti el a kitűzött céljuktól. "Nem számítunk jelentős szerződésfelbontási hullámra, már csak azért sem, mert a nyugdíjbiztosításuk visszavásárlásával az érintett ügyfelek a korábbi adójóváírásokat is elveszítenék" – hangsúlyozza a biztosító.

Nagy a munkáltatók felelőssége, lassan kezdik is felismerni

Az öngondoskodás nem csupán egyéni feladat: a fejlett nyugati országokban gyakran a munkáltatók is legalább akkora, ha nem nagyobb részt vállalnak a nyugdíjcélú előtakarékosságból, mint maguk a munkavállalók. Magyarországon egyelőre a lakossági befizetések dominálnak, a legfrissebb ismert adatok szerint 2025 első három negyedévében 147 milliárd forintnyi befizetés érkezett az önkéntes nyugdíjpénztári számlákra; ebből 110 milliárdot (75%) a pénztártagok, 37 milliárdot (25%) a munkáltatók teljesítettek.

A munkáltatók egyre nyitottabbak a pénztári hozzájárulások növelésére, egyben felismerve saját felelősségüket is a munkavállalóik hosszú távú anyagi és egészségügyi biztonságának támogatásában"

– számolt be a pozitív tapasztalatokról Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztár szintén megerősítette, hogy egyre több munkáltató tekint stratégiai elemként a munkavállalói öngondoskodás támogatására, sőt, nyitottság mutatkozik a juttatási csomagok újragondolására is. "A munkavállalók között egységesen adható a munkáltatói hozzájárulás, tehát az fel sem merülhet, hogy annak nem ad vagy többet ad a munkáltató, akinek nincs visszaigényelhető adója" – hívták fel a figyelmet.

Furfangos megoldások: adómentesség esetén is megmaradhat az adójóváírás?

Fontos, hogy az anyák adómentessége csak a munkával megszerzett jövedelmekre terjed ki (pl. munkabér, vállalkozói kivét), de továbbra is mindenkinek be kell fizetnie a személyi jövedelemadót a tőkejövedelmei (pl. lakáskiadásból, befektetésekből származó jövedelmek) után. Ez azt is jelenti, hogy

az adómentessé váló anyáknak is maradhat visszaigényelhető adójuk,

azaz ha "van miből", akkor továbbra is tudnak állami támogatást érvényesíteni a megtakarításukra.

Egy másik lehetséges megoldás, hogy a támogatás megtartása érdekében egy adófizető közeli hozzátartozót vonnak be a folyamatba – vetették fel többen is a válaszadók közül. "Családi szinten kezelve a nyugdíjbiztosítások adó-visszatérítési lehetősége fennmarad, hiszen a szerződő személye bármikor díjmentesen módosítható, így a kedvezményre jogosult családtag igénybe tudja venni a támogatást" – jegyezte meg a K&H Biztosító.

"A szerződés felmondása vagy díjszüneteltetése helyett azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a családra gazdasági egységként tekintsenek. Amennyiben a családban lehetőség van olyan szerződőt jelölni, aki rendelkezik SZJA-fizetési kötelezettséggel, akkor az adójóváírás továbbra is érvényesíthető" – figyelmeztet a Groupama.

Igaz, hogy ez a megoldás csak a nyugdíjbiztosítások esetében működik, ahol a szerződő és a biztosított személyének nem muszáj egyeznie, ellenben sem az egészség- és nyugdíjpénztárak, sem a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) felhasználói nem élhetnek hasonló lehetőséggel.

Az öngondoskodási szektor képviselői az adóváltozásokra is reagálva több szakmai javaslatot is megfogalmaztak a szabályozó felé. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szorgalmazta, hogy a munkáltatói szerepvállalás erősítése érdekében gondolják újra a pénztári hozzájárulásokra vonatkozó munkáltatói adózási rendszert, felvetették a mostani SZJA-visszatérítés alanyi támogatássá alakításának koncepcióját, illetve a régóta változatlan támogatási limitek inflációkövető emelését akár a jelenlegi szintek duplájára.

