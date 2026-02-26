A nagy átverés: miért esnek az amerikai kötvényhozamok?

Bár néhány hete még úgy tűnt, hogy az amerikai 10 éves hozamban ismét emelkedés jöhet, meglepő módon ennek épp az ellenkezője történt.
De hogy lehet ez? Megváltozott néhány hét alatt a teljes történet, vagy valami egész más van a háttérben?
Ha a 10 éves kötvényhozamok esése trendszerű lenne, azt a részvényesek nagyon megköszönnék. De ha ez csak az átverés része, akkor az igazi feketeleves még hátravan.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés