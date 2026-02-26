A nagy átverés: miért esnek az amerikai kötvényhozamok?

Az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt, ami elméletileg nem tesz jót az amerikai kötvénypiacnak. Ennek ellenére néhány hét leforgása alatt mégis hozamcsökkenést láthattunk a világ legnagyobb kötvénypiacán. Azonban egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol a több egymásnak ellentmondó információ között lehet, hogy a kötvénypiac most éppen rossz irányba néz.

Bár néhány hete még úgy tűnt, hogy az amerikai 10 éves hozamban ismét emelkedés jöhet, meglepő módon ennek épp az ellenkezője történt.

De hogy lehet ez? Megváltozott néhány hét alatt a teljes történet, vagy valami egész más van a háttérben?

Ha a 10 éves kötvényhozamok esése trendszerű lenne, azt a részvényesek nagyon megköszönnék. De ha ez csak az átverés része, akkor az igazi feketeleves még hátravan.