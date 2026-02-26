Nekimentek az Apple-nek a részvényesek, ellenlépést tesz a mobilgyártó

A kaliforniai San José-i szövetségi bírósághoz szerdán benyújtott beadványában az Apple azzal érvelt, hogy nincs bizonyíték arra, miszerint a cég egy 2024. júniusi konferencián tudatosan félrevezette volna a befektetőket a Siri AI-fejlesztéseivel kapcsolatban. A vállalat 2025 márciusában elhalasztott bizonyos Siri-frissítéseket. Tim Cook vezérigazgató két hónappal később elismerte, hogy
a személyre szabottabb Siri fejlesztése valamivel tovább tart a vártnál.
A másik vitatott pont az Epic Games által indított perben 2021-ben született bírósági végzés végrehajtásához kapcsolódik. Ennek értelmében az Apple-nek lehetővé kellett volna tennie, hogy a felhasználók közvetlenül a fejlesztőknek fizessenek, elkerülve ezzel a 30 százalékos App Store-jutalékot. Az Apple álláspontja szerint soha nem ígértek olyat, hogy a megfelelés érdekében kidolgozott rendszerük hibátlanul fog működni.
Nem titok, hogy az Apple 2025-ben kihívásokkal szembesült, és részvényárfolyama – sok más nagyvállalathoz hasonlóan – ingadozott – áll a beadványban. "A felperes azonban hatalmas és megalapozatlan logikai ugrást hajt végre, amikor az átmeneti árfolyameséseket értékpapírcsalásnak minősíti."
A csoportos kereset azokat a részvényeseket érinti, akik a 2024. május 3. és 2025. május 1. közötti időszakban részvénytulajdonosok voltak. Ez utóbbi dátum jelöli azt a napot, amikor a bíró megállapította, hogy az Apple megsértette a végzést.
A befektetők állításuk szerint potenciálisan több százmilliárd dolláros veszteséget szenvedtek el.
A felperesek élén a világ harmadik legnagyobb nyugdíjalapja, a dél-koreai Nemzeti Nyugdíjszolgálat (NPS) áll, amelynek kezelt vagyona megközelíti az egybillió dollárt.
A végzés ügyében eljáró bíró korábban elmarasztalta az Apple-t, amiért a vállalat egy olyan új rendszert vezetett be, amely 27 százalékos jutalékot számított fel egyes külső vásárlások után. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság tavaly decemberben részben hatályon kívül helyezte az emiatt kiszabott szankciókat.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
