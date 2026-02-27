Kritikus ponthoz érkeztünk: akinek itt van a pénze, most nagyon vigyázzon!

Az ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) azzal a céllal jött létre, hogy a kisbefektetők számára is elérhetővé tegye a zártkörűen működő vállalatokba (magáncégekbe) történő befektetést. Bár a portfólió gerincét nyilvánosan jegyzett technológiai óriások – mint a Meta, az Nvidia vagy a Palantir – részvényei adják, az alap kifejezetten törekedett arra, hogy az amerikai szabályozás által engedélyezett 15 százalékos felső határig magáncégekbe is fektessen.
A legfőbb vonzerőt a SpaceX jelentette, amelynek súlyát a 2025-ben az alap eszközeinek 11 százalékára növelték.
Decemberben az alap mérete hirtelen megnőtt: a SpaceX 800 milliárd dolláros értékelésű tőkebevonási köre előtt több száz millió dollár áramlott be, így az alap vagyona átmenetileg meghaladta az egymilliárd dollárt. Az ERShares a beáramló tőkéből további SpaceX-részesedést vásárolt, hogy fenntartsa a kitűzött súlyozást. Ezt követően azonban egyetlen lépésben több mint 600 millió dollárt vontak ki a befektetők az alapból, 482 millió dollárra csökkentve az alap vagyonát.
Joel Shulman, az ERShares vezérigazgatója szerint egyértelmű a helyzet: arbitrázslehetőséget kereső spekulánsok jelentek meg a SpaceX átértékelése előtt, majd a várt árfolyam-emelkedés után azonnal távoztak. Hasonló jelenség volt megfigyelhető tavaly az ARK Invest alapjainál is több tőzsdei bevezetés előtt.
A tőkekivonás súlyos strukturális problémát okozott.
Mivel a gyors visszaváltások fedezésére az alap kénytelen volt értékesíteni a likvid, tőzsdén jegyzett részvényeit, a SpaceX relatív súlya mostanra 44%-ra ugrott.
Ez közel háromszorosa az amerikai szabályozás által a nyíltvégű alapoknál engedélyezett, illikvid eszközökre vonatkozó 15 százalékos limitnek. A Baron Capital egy hasonló alapja korábban azzal érvelt, hogy a SpaceX-hez hasonló nagy magáncégek papírjai nem "illikvidek", csupán "kevésbé likvidek", így a korlátozás nem vonatkozik rájuk. Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) 2023-ban még határozottan fellépett egy hasonló érvelés ellen, ám a Paul Atkins vezette új felügyeleti vezetés tavaly ejtette az ügyet, és általában is a dereguláció irányába mozdult el.
A Morningstar elemzője, Jeffrey Ptak lesújtó értékelést adott a helyzetről: szerinte az eset alapjaiban kérdőjelezi meg az ERShares kockázatkezelési gyakorlatát. Mint írta, ilyen méretű ETF-nél még nem fordult elő, hogy egyetlen illikvid értékpapír ekkora túlsúlyba kerüljön. Ha a tőkekivonás folytatódik, a SpaceX súlya tovább nőhet.
Szélsőséges esetben akár az ETF-jegyek létrehozásának felfüggesztésére, vagy a visszaváltások korlátozására is sor kerülhet, ami szinte példa nélküli lenne az ETF-piacon.
Shulman elmondása szerint az ERShares kapcsolatban áll az SEC-vel, a tőzsdefelügyelet pedig megértőnek mutatkozik. Hozzátette: szükség esetén az alap képes lenne értékesíteni a SpaceX-részesedést, de nem szeretnének erre kényszerülni. Sőt, véleménye szerint a megnövekedett SpaceX-kitettség egyes befektetők számára akár vonzóbbá is teheti az alapot. A SpaceX részvényei gyakran cserélnek gazdát magánpiaci tranzakciókban, a cég tőzsdei bevezetése pedig akár még idén megtörténhet, ami természetes úton oldaná meg a problémát. Addig is az alapban tartott nyilvános részvények felértékelődése és az új tőkebeáramlás fokozatosan csökkentheti a SpaceX relatív súlyát. Egyelőre azonban az alap rendkívül törékeny helyzetben van, és bármilyen további visszaváltási hullám tovább ronthat a szituáción.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
