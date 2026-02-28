  • Megjelenítés
Elszabaduló olajárak? Azonnal lép az olajkartell a közel-keleti csapások miatt
Befektetés

Elszabaduló olajárak? Azonnal lép az olajkartell a közel-keleti csapások miatt

Portfolio
Az OPEC+ a tervezettnél nagyobb mértékű olajtermelés-növelést fontolgathat. Eközben Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek már fokozták exportjukat, felkészülve az Irán elleni amerikai–izraeli csapások nyomán felmerülő ellátási kockázatokra – írja a Reuters.

A szervezet nyolc tagállama – Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán – vasárnap tart egyeztetést.

A Reuters két, a tárgyalásokra rálátó forrása szerint a korábban tervezett, napi 137 ezer hordós szerény emelés helyett egy jelentősebb volumenű bővítés is napirendre kerülhet.

A növelés pontos mértékéről egyelőre nem született döntés – közölte az egyik forrás.

A termelésbővítés háttere kettős: egyrészt a nyári kereslet várható élénkülése, másrészt az iráni geopolitikai helyzet okozta áremelkedés indokolja.

Még több Befektetés

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett

Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás

A Brent típusú nyersolaj ára pénteken hordónként 73 dolláron zárt, ami július óta a legmagasabb szint.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A piacot nemcsak maga a konfliktus kitörése miatti félelem mozgatta, hanem az is, hogy az Irán és az Egyesült Államok közötti fegyveres harcok megzavarhatják a közel-keleti olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül.

Az áprilisi kitermelési cél felemelése mindenképpen fordulópontot jelent: ezzel ugyanis véget ér a januártól márciusig tartó három hónapos időszak, amely során a szezonális keresletgyengülés miatt a kínálat visszafogása mellett döntöttek.

A legnagyobb közel-keleti termelők azonban nem várták meg a vasárnapi döntést, Szaúd-Arábia például a hét folyamán vészhelyzeti tervének részeként már növelte termelését és exportját.

Eközben az Egyesült Arab Emírségek áprilisra növelte a szállításokat a kulcsfontosságú Murban típusú nyersolajból. Mindkét lépés arra utal, hogy a régió felkészült az iráni ellátás esetleges kiesésének pótlására.

A nyolc OPEC+-tagállam a 2025 áprilisától decemberéig tartó időszakban összesen napi mintegy 2,9 millió hordóval emeli a termelési kvótákat, ami a globális kereslet nagyjából három százalékának felel meg.

Kapcsolódó cikkünk

Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat

Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Valósággal összeomlik a Duolingo
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility