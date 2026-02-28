Elszabaduló olajárak? Azonnal lép az olajkartell a közel-keleti csapások miatt

Az OPEC+ a tervezettnél nagyobb mértékű olajtermelés-növelést fontolgathat. Eközben Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek már fokozták exportjukat, felkészülve az Irán elleni amerikai–izraeli csapások nyomán felmerülő ellátási kockázatokra – írja a Reuters.

A szervezet nyolc tagállama – Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán – vasárnap tart egyeztetést.

A Reuters két, a tárgyalásokra rálátó forrása szerint a korábban tervezett, napi 137 ezer hordós szerény emelés helyett egy jelentősebb volumenű bővítés is napirendre kerülhet.

A növelés pontos mértékéről egyelőre nem született döntés – közölte az egyik forrás.

A termelésbővítés háttere kettős: egyrészt a nyári kereslet várható élénkülése, másrészt az iráni geopolitikai helyzet okozta áremelkedés indokolja.

A Brent típusú nyersolaj ára pénteken hordónként 73 dolláron zárt, ami július óta a legmagasabb szint.

A piacot nemcsak maga a konfliktus kitörése miatti félelem mozgatta, hanem az is, hogy az Irán és az Egyesült Államok közötti fegyveres harcok megzavarhatják a közel-keleti olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül.

Az áprilisi kitermelési cél felemelése mindenképpen fordulópontot jelent: ezzel ugyanis véget ér a januártól márciusig tartó három hónapos időszak, amely során a szezonális keresletgyengülés miatt a kínálat visszafogása mellett döntöttek.

A legnagyobb közel-keleti termelők azonban nem várták meg a vasárnapi döntést, Szaúd-Arábia például a hét folyamán vészhelyzeti tervének részeként már növelte termelését és exportját.

Eközben az Egyesült Arab Emírségek áprilisra növelte a szállításokat a kulcsfontosságú Murban típusú nyersolajból. Mindkét lépés arra utal, hogy a régió felkészült az iráni ellátás esetleges kiesésének pótlására.

A nyolc OPEC+-tagállam a 2025 áprilisától decemberéig tartó időszakban összesen napi mintegy 2,9 millió hordóval emeli a termelési kvótákat, ami a globális kereslet nagyjából három százalékának felel meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

