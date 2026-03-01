  • Megjelenítés
 
Ha ez megtörténik, akkor a háború térdre kényszerítheti a piacokat

Izrael és az USA hadat üzent Iránnak, az ajatollah halott, Irán eszkalál. Egy kis térség, ami tele van olaj- és földgáztermelő országokkal, és csak egy nagyon szűk kijáraton lehet kijutni az Arab-öbölből. A kérdés nem az, hogy holnap esnek-e a piacok. Esnek. A kérdés az, hogy mi lesz a közép és hosszú távú hatás egy olyan helyzetben, amikor a nagyobb gazdaságok éppen egy fiskális lazítás közepén vannak, az AI-sztori éppen elakadt, a dollár, a kötvénypiac és a háttérben a pozícionáltság pedig nagyon furcsa jeleket küld már egy ideje.

Az első reakció: pánik, mindig pánik

A háborús pánik forgatókönyve szinte írott malaszt. Olaj és arany felfelé, dollár erősödik, részvények esnek, kötvényhozamok pedig ide-oda cikáznak a menekülési roham és az inflációs félelmek kereszttüzében. Ez az azonnali, reflexszerű reakció, amivel szinte minden geopolitikai sokknál találkozunk.

De a piacok általában gyorsan kiheverik az ilyen sokkokat. Történelmileg nézve a közel-keleti konfliktusok jó része néhány hét után kiszorul az árfolyamokból, és a piac visszatér a saját belső logikájához.

Általában. A kulcsszó az "általában."

