Ha ez megtörténik, akkor a háború térdre kényszerítheti a piacokat

Az első reakció: pánik, mindig pánik
A háborús pánik forgatókönyve szinte írott malaszt. Olaj és arany felfelé, dollár erősödik, részvények esnek, kötvényhozamok pedig ide-oda cikáznak a menekülési roham és az inflációs félelmek kereszttüzében. Ez az azonnali, reflexszerű reakció, amivel szinte minden geopolitikai sokknál találkozunk.
De a piacok általában gyorsan kiheverik az ilyen sokkokat. Történelmileg nézve a közel-keleti konfliktusok jó része néhány hét után kiszorul az árfolyamokból, és a piac visszatér a saját belső logikájához.
Általában. A kulcsszó az "általában."
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés