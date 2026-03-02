Apelso: nem lennénk meglepődve, ha rövid időn belül törnének dolgok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.



Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.

"2026 februárjának végén a globális részvénypiacokat figyelve nekem az az artista jut eszembe, aki egyre több és több tányért pörgetve próbálja megtartani egyensúlyát. A tányérok még a levegőben, főhősünk még kényszeredetten mosolyog, de egyre több erő próbálja kibillenteni őt az egyensúlyából. A mutatvány akár még sikerülhet is, de azon sem lennénk meglepődve, ha rövid időn belül bizony törnének dolgok.

A részvénypiacok persze mindig tele vannak kockázatokkal – ha nem lennének, a tőzsdéken elérhető többlethozam jelensége sem létezne. A kockázatok értékelése ráadásul erősen szubjektív dolog is, igazán jó objektív mérőszáma nincs annak, hogy egy adott időpillanatban mekkora az esélye egy rövidtávon bekövetkező eladási hullámnak.

A felszín egyelőre pedig – látszólag – nyugodt, a vezető amerikai indexek történelmi csúcsaik közelében oldalaznak az elmúlt hónapokban. A mélyben ugyanakkor mintha egyre több feszültség gyűlne – (geo)politikai, gazdasági és technológiai jellegűek egyaránt. Napestig lehetne folytatni a sort, de ha csak az iráni helyzet potenciális eszkalációjára, az érkező új FED-elnök lépéseire, a trumpi vámok körüli hintára, a közelgő amerikai félidei választások előtti „szavazatoptimalizáló” lépésekre vagy az AI forradalom napról napra más részvénypiaci szektort levadászó hatására gondolunk, akkor érzékelhető, hogy a szokásosnál talán most több dolog tudja kibillenteni a piacokat a mostani kényes egyensúlyukból. Nem véletlen, hogy az S&P500 Index esetében az idei évet tekintve egészen extrém statisztikákat látunk arra vonatkozóan, hogy az indexszintű mozdulatlanság mellet az egyedi papírok mekkora hányada mutat 15-20%-nál nagyobb zuhanásokat/emelkedéseket.

A nagyképet sem szem elől tévesztve a másik oldalon ugyanakkor természetesen fontos hangsúlyozni, hogy az évek óta tartó bikapiac egyelőre nem sérült meg. Továbbá a rövidtávú kockázatok mellett az elkövetkező éveket megítélésünk szerint alapjaiban meghatározó megatrend is változatlan: a világban abba az irányba mennek a dolgok, ami alapvetően a reáleszközöknek (részvényeknek, nyersanyagoknak, ingatlan- és infrastrukturális befektetéseknek) kedvezhet a fixed income jellegű kitettségekkel szemben.

Mindebből adódóan a fent említett töréskockázatok miatt rövidtávon indokolt lehet a szokásosnál nagyobb mértékű óvatosság a modell portfóliónkban, az alternatív eszközök relatíve magas súlyának párhuzamos megtartásával."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 60%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ