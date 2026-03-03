Világszerte ütik a tőzsdéket - Meddig tarthat még az esés?

Az iráni háború alaposan megijesztette a befektetőket. Az első hatások a hét elején még nem tűntek pánikszerűnek, azóta viszont fokozódott a nyomás, és a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy egy elhúzódó háborús helyzet alakul ki, ami részben az olajárakon keresztül globális gazdasági hatásokat is kifejthet. Ennek megfelelően esnek egyre mélyebbre a részvénypiacok, két nap alatt jó néhány hét emelkedését adták vissza a tőzsdék. Mivel a statisztikák szerint világszerte alaposan kifeszítve, magas részvényaránnyal nézik most a befektetők az eseményeket, érdemes tisztázni azt, hogy meddig tarthat még az esés a tőzsdéken. Mutatjuk a legfontosabb kapaszkodókat, azoknak is, akik a magyar részvénypiacon fektetnek e!

Az elmúlt hetekben úgy emelkedtek egyre magasabb csúcsokra a világ tőzsdéi, hogy az Irán elleni esetleges katonai támadás végig a levegőben lógott.

A befektetők egy részét viszont mégis meglepetésként érte az, hogy elindult az Irán elleni hadművelet, és bár az első hatások alapján pánikszerű eladásokat csak részpiacokon, egyes papírokban láthattunk, ennek ellenére tartós nyomás alá kerültek a tőzsdék.

Ráadásul egyre inkább úgy tűnik, hogy elhúzódó konfliktusra érdemes felkészülni, a hétfői esés után kedden is folytatódott a lejtmenet. Mutatjuk, hogy a technikai kép alapján milyen szinteket érdemes figyelnie a befektetőknek az európai részvénypiacokon.