Világszerte ütik a tőzsdéket - Meddig tarthat még az esés?

Az elmúlt hetekben úgy emelkedtek egyre magasabb csúcsokra a világ tőzsdéi, hogy az Irán elleni esetleges katonai támadás végig a levegőben lógott.
A befektetők egy részét viszont mégis meglepetésként érte az, hogy elindult az Irán elleni hadművelet, és bár az első hatások alapján pánikszerű eladásokat csak részpiacokon, egyes papírokban láthattunk, ennek ellenére tartós nyomás alá kerültek a tőzsdék.
Ráadásul egyre inkább úgy tűnik, hogy elhúzódó konfliktusra érdemes felkészülni, a hétfői esés után kedden is folytatódott a lejtmenet. Mutatjuk, hogy a technikai kép alapján milyen szinteket érdemes figyelnie a befektetőknek az európai részvénypiacokon.
