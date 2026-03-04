15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?

Nagy esés alakult ki a világ tőzsdéin azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a helyzet pedig eszkalálódott, és több mint egy tucat ország is belesodródott a háborúba.
A tőkepiaci esésben első körben olyan szektorokat ütöttek meg a befektetők, amelyek működése érzékenyen reagálhat az eseményekre, ilyenek voltak a légitársaságok, utazási irodák és hotelláncok.
A tovagyűrűző hatások miatt azonban más szektorokat is elővettek a befektetők, így kerültek a célkeresztbe a bankrészvények is. A régiónk tőzsdéit is alaposan megütötték, itt a lejtmenetben a bankpapírok mentek az élen. Megütötték a lengyel, cseh, osztrák bankrészvényeket, és az OTP is nagyot esett. Most viszont egy izgalmas szinten áll az OTP, ahol rövid távon megpróbálhatják megtámasztani az árfolyamot.
