15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?

Tegnap írtunk arról, hogy az OTP-nek közvetlen, direkt kitettsége az iráni háború felé nincsen, az áttételes hatásokon keresztül viszont a bank működésére is hatással lehetnek a közel-keleti események. Ennek megfelelően ütötték az OTP-t és egyébként más régiós bankrészvényeket is az elmúlt napokban. Mostanra viszont az árfolyam 15 százalékkal lejjebb került a február eleji történelmi csúcshoz képest, és technikai szempontból izgalmas szintre esett az OTP. Mutatjuk, hogy mi szól amellett, hogy most vegyük a részvényeket!

Nagy esés alakult ki a világ tőzsdéin azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a helyzet pedig eszkalálódott, és több mint egy tucat ország is belesodródott a háborúba.

A tőkepiaci esésben első körben olyan szektorokat ütöttek meg a befektetők, amelyek működése érzékenyen reagálhat az eseményekre, ilyenek voltak a légitársaságok, utazási irodák és hotelláncok.

A tovagyűrűző hatások miatt azonban más szektorokat is elővettek a befektetők, így kerültek a célkeresztbe a bankrészvények is. A régiónk tőzsdéit is alaposan megütötték, itt a lejtmenetben a bankpapírok mentek az élen. Megütötték a lengyel, cseh, osztrák bankrészvényeket, és az OTP is nagyot esett. Most viszont egy izgalmas szinten áll az OTP, ahol rövid távon megpróbálhatják megtámasztani az árfolyamot.