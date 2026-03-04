  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Bődületes profitja lehet az OTP-nek

Kifejezetten jól ment az elmúlt években az OTP-nek, a bankcsoport már 11 országban van jelen. Az OTP sorra hajtotta végre az akvizíciókat, amivel szépen nőtt, de organikusan is nőttek a számok. Erre jó példa egyébként a tavalyi negyedik negyedév, amikor szintén kiemelkedő profitot érhetett el a bankcsoport. Jönnek a legfrissebb számok!

Egymás után ér el rekordokat az OTP Bankcsoport, a bevételek szépen kúsznak fölfelé, szinte negyedévről negyedévre új rekordokat elérve, és ezzel párhuzamosan pedig a bankcsoport profitja is meredeken emelkedik.

Köszönőviszonyban sincsenek már ezek a számok azzal, amit a bankcsoport öt vagy tíz évvel ezelőtt produkált.

Miközben a 2008-as válság előtt 241 milliárd forintig emelkedett a profit, és az ukrajnai háborút megelőzően is csak 456 milliárd forintig emelkedett, most már rendre négyszámjegyű, ezer milliárd forint fölötti profitról számol be az OTP.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility