Bődületes profitja lehet az OTP-nek

Kifejezetten jól ment az elmúlt években az OTP-nek, a bankcsoport már 11 országban van jelen. Az OTP sorra hajtotta végre az akvizíciókat, amivel szépen nőtt, de organikusan is nőttek a számok. Erre jó példa egyébként a tavalyi negyedik negyedév, amikor szintén kiemelkedő profitot érhetett el a bankcsoport. Jönnek a legfrissebb számok!

Egymás után ér el rekordokat az OTP Bankcsoport, a bevételek szépen kúsznak fölfelé, szinte negyedévről negyedévre új rekordokat elérve, és ezzel párhuzamosan pedig a bankcsoport profitja is meredeken emelkedik.

Köszönőviszonyban sincsenek már ezek a számok azzal, amit a bankcsoport öt vagy tíz évvel ezelőtt produkált.

Miközben a 2008-as válság előtt 241 milliárd forintig emelkedett a profit, és az ukrajnai háborút megelőzően is csak 456 milliárd forintig emelkedett, most már rendre négyszámjegyű, ezer milliárd forint fölötti profitról számol be az OTP.