Bődületes profitja lehet az OTP-nek

Egymás után ér el rekordokat az OTP Bankcsoport, a bevételek szépen kúsznak fölfelé, szinte negyedévről negyedévre új rekordokat elérve, és ezzel párhuzamosan pedig a bankcsoport profitja is meredeken emelkedik.
Köszönőviszonyban sincsenek már ezek a számok azzal, amit a bankcsoport öt vagy tíz évvel ezelőtt produkált.
Miközben a 2008-as válság előtt 241 milliárd forintig emelkedett a profit, és az ukrajnai háborút megelőzően is csak 456 milliárd forintig emelkedett, most már rendre négyszámjegyű, ezer milliárd forint fölötti profitról számol be az OTP.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés