Csúnya esés a befektetéseknél, de felbukkantak a kivételes lehetőségek is – Mit lépnek a háborúra a magyar profik?

Az iráni háború kitörése világszerte fenekestül felforgatta a pénzügyi piacokat, a befektetők egyelőre próbálják felmérni, milyen tartós hatásokkal járhat a közel-keleti feszültség, de sokan máris elkezdték átsúlyozni a portfóliójukat. Most megkérdeztük a magyar alapkezelők képviselőit, hogyan reagálnak ők maguk az eseményekre, illetve mit tapasztalnak az ügyfelek viselkedésén. Közvetlen közel-keleti kitettség ugyan kevés portfólióban található, a globális piaci mozgásokon keresztül mégis szinte mindenkit érint a helyzet – a portfóliómenedzserek azt üzenik, ilyen helyzetben fontos igazán a higgadt döntéshozatal.

Közvetlen kitettség alig van, de a globális piacokon mindenki érintett

Vincze Ádám, az Erste Alapkezelő portfóliómenedzsere rámutatott: a magyarországi portfóliókban nincs közvetlen közel-keleti befektetés, ugyanakkor a nyersanyagpiacokon keresztül a konfliktus hatása mégis megjelenik, ugyanis az olaj-, gáz- és aranyár alakulása közvetetten több alap teljesítményére is hatással van. Saját kezelésű alapjában, az Erste Real Assets alapban például a portfólió közel egyharmada nyersanyagkitermelő vállalatokhoz vagy nyersanyagárakhoz kapcsolódik, így a geopolitikai fejlemények meghatározóan befolyásolják az eredményeket.

Tunkli Dániel, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója a Portfolio kérdéseire válaszolva kifejtette: a közel-keleti konfliktus eszkalációja bizonyos mértékig várható volt, ugyanakkor a fejlemények intenzitása a piaci várakozásokat is meghaladta. Mint fogalmazott, a befektetők több lehetséges forgatókönyvvel számoltak – például olajlétesítmények vagy nukleáris célpontok elleni támadásokkal –, de most "gyakorlatilag minden egyszerre történik", ez pedig nagyobb horderejűvé tette az eseményeket, mint amit a piac korábban beárazott.

Hasonlóan vélekedett Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája: elmondása szerint az általuk kezelt, jellemzően diverzifikált vegyes portfóliókban nincs közvetlen közel-keleti kitettség.

A konfliktus hatása ezért elsősorban közvetetten, a globális részvény-, kötvény- és devizapiacok mozgásán keresztül jelenik meg, a széles körű diverzifikáció miatt azonban egyelőre mérsékelt hatás érzékelhető a portfóliók teljesítményében.

Pekár Dávid, a HOLD Alapkezelő szenior portfóliókezelője szintén arról számolt be, hogy a társaság portfólióiban nincs közvetlen közel-keleti befektetés, ugyanakkor a konfliktus által kiváltott globális "risk-off" hangulat így is hat a befektetésekre. Különösen Európa érintett, mivel az orosz-ukrán háború után a kontinens jelentős részben katari és amerikai LNG-re támaszkodik. Ha a katari exportot érintő kockázatok tartósan fennmaradnának, az a gázárakon keresztül újabb nyomást helyezhetne az európai gazdaságra és iparra.

Bakos Ádám, a VIG Alapkezelő kötvény üzletágának vezetője kifejtette: az iráni konfliktus hatásai az alapkezelő által kezelt portfóliók többségében elsősorban a globális részvénypiaci esésen keresztül jelentek meg. A közvetlen közel-keleti kitettségük korlátozott: ilyen elsősorban a feltörekvő piaci benchmarkot követő kötvény- és részvényalapokban található, más alapokban gyakorlatilag nincs a régióhoz kapcsolódó off-benchmark pozíció. A negatív piaci hatásokat ugyanakkor néhány portfólióban részben ellensúlyozta az árupiaci kitettség, mivel a konfliktus első szakaszában az energiaárak és az arany is emelkedtek.

Az alapkezelők már fel voltak készülve a háborúra

A piaci szereplők számára már hetekkel korábban egyre valószínűbbnek tűnt az iráni konfliktus katonai eszkalációja – idézte fel Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettese. A portfóliókezelők ezért időben elkezdtek felkészülni erre a forgatókönyvre: a nyersanyagpiaci alapokban növelték az energia kitettséget, elsősorban olaj- és földgáz long pozíciókkal. A társaság két nyersanyagalapjában – az OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott és az OTP Terra Árupiaci nyersanyagalapban – egyaránt felülsúlyozták ezeket az eszközöket. Hosszú Ferenc ugyanakkor

meglepőnek nevezte, hogy a konfliktus kirobbanása után mind a részvény-, mind a nyersanyagpiacok viszonylag visszafogottan reagáltak, az olaj ára például kisebb mértékben emelkedett a vártnál.

Vincze Ádám szerint a katonai eszkaláció lehetősége már korábban is érzékelhető volt, ezért a konfliktus kirobbanása előtt növelte a nyersanyagkitettséget. A benchmarkhoz képest felülsúlyozta a diverzifikált nyersanyagpozíciókat, valamint az olaj- és gázipari vállalatokat, miközben aranyban is felülsúlyba került, a részvényekben viszont alulsúlyt tartott. "A nyersanyagkitettség növelése végül kedvezően hatott az alap teljesítményére, mivel a háborús hírek hatására ezek az eszközök emelkedtek" – árulta el az Erste portfóliómenedzsere.

Tunkli Dániel elmondta: az Accorde alapjaiban sincs közvetlen közel-keleti kitettség, ugyanakkor a globális piaci reakciók miatt közvetetten minden befektetőt érint a helyzet. A részvény-, feltörekvő piaci és részben az amerikai piacokon is esés látható, így a hatások alól gyakorlatilag senki nem tud teljesen kivonni magát. Az alapkezelő az elmúlt hónapban érdemben csökkentette a részvénykitettséget a részvény-, vegyes és abszolút hozamú alapokban, miután az év elején még magasabb részvénysúlyt alkalmaztak.

Bakos Ádám hangsúlyozta: a VIG Alapkezelő által kezelt alapok többségében a részvények már a konfliktus előtt sem voltak felülsúlyozva, inkább semleges vagy az alatti pozicionálás volt jellemző. Ugyanakkor a különböző típusú portfóliók eltérő mozgásteret adnak a kezelőknek: az abszolút hozamú alapokban gyorsabban és rugalmasabban lehet fedezeti ügyletekkel reagálni a piaci sokkokra. A szakember úgy látja, jelenleg még a piaci reakciók első, ösztönös szakasza zajlik, amikor a befektetők elsősorban azoktól az eszközöktől szabadulnak, amelyekben korábban nagy nyereségük volt, vagy amelyek nem tartoznak természetes befektetési univerzumukhoz.

"Ilyenkor a befektetők elsősorban az úgynevezett turista pozíciókból vonulnak ki, ami aránytalanul nagy mozgásokat okozhat egyes piacokon"

– fogalmazott. Példaként a forintot említette, amely szerinte az elmúlt időszakban erősen túlpozicionált befektetés volt, részben a magas kamatszint miatt.

Olaj long, nemesfém short és fedezeti ügyletek

A háború kitörését követő időszakról Hosszú Ferenc elmondta: a kezdeti reakciók után részben profitot realizáltak az energia pozíciókon, és valamelyest csökkentették az olaj- és földgáz longokat, miközben az alapvető kitettséget továbbra is fenntartják. "Arra számítunk, hogy a Hormuzi-szoros kérdését az Egyesült Államok és szövetségesei igyekeznek kezelni" – mondta. Úgy látják, hogy az aktuális olajárszinteket a kitermelők már kedvezőnek tartják, és részben elkezdték lefedezni a kitermelésüket.

Az OTP Alapkezelő ezzel párhuzamosan a nemesfémek piacán inkább ellenkező irányú pozíciókat vett fel, ezen instrumentumok gyengélkedésében szerepet játszott a dollár erősödése.

Azért nyitották a short pozíciókat, mert likvidálási hullám esetén ezek is sérülékennyé válhatnak.

Az árupiaci kitettségek kezelésében a VIG Alapkezelő inkább profitrealizálást hajtott végre – árulta el Bakos Ádám. A Panoráma alapban például csökkentették az árupiaci súlyt, mivel az olaj már a konfliktus előtt is jelentősen drágult, és további emelkedéshez tartós eszkalációra lenne szükség. Az arany esetében is óvatosabbá váltak, mivel a nemesfém az év eleji volatilitás után inkább oldalazó pályán mozog, ráadásul sok befektető túlpozicionált volt benne. "Történelmi tapasztalat, hogy erős kockázatkerülés idején az aranyból is gyakran csökkentenek a befektetők" – jegyezte meg, hozzátéve ugyanakkor, hogy hosszabb távon a geopolitikai bizonytalanság továbbra is támogathatja a nemesfém iránti keresletet.

Az Accorde-nál fedezeti stratégiákat is alkalmaztak a portfóliókban. Az abszolút hozamú alapokban például put opciókkal védekeztek a piaci esések ellen, míg egyes portfóliókban olajhoz kapcsolódó pozíciókat építettek. Tunkli Dániel a saját abszolút hozamú alapjában olaj call opciót vásárolt, amelynek értéke az olajár emelkedésével gyorsan nőtt, majd ezt később olajfutures pozícióra cserélte. "Ez tulajdonképpen egy olyan védekezés, ami egyben támadás is" – fogalmazott.

Bánhalmi Gábor elmondta: a portfóliókban mérsékelték a kockázatot, a korábbi részvénytúlsúlyt részvény alulsúlyozásra változtatták, elsősorban az európai és a feltörekvő piaci részvények visszavágásával, miközben Amerikát felülsúlyozták. Egy ilyen helyzetben ugyanis az amerikai gazdaság és részvénypiac ellenállóbb lehet, mivel az Egyesült Államok jóval kevésbé függ az energiaimporttól. Emellett a portfóliókban növelték az energiaipari részvények és az arany súlyát is, amelyek biztosítékként szolgálhatnak egy esetleges kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén.

Pekár Dávid elmondta, hogy a Hold Alapkezelő portfólióiban több természetes védelmi elem is jelen van,

egyes alapokban put opciók szolgálnak biztosítékként a piaci esések ellen, míg a devizakitettség szintén stabilizáló szerepet tölthet be,

mivel külső sokkok idején a forint jellemzően gyengül, ez a jelenlegi helyzetben is működött.

Vincze Ádám kifejtette: az Erste Alapkezelőnél általánosságban óvatos pozicionálás volt jellemző, a részvényportfóliókban alulsúlyban voltak a részvények, és csak fokozatosan zárják ezeket a pozíciókat, ha a piaci esés kedvezőbb beszállási pontokat teremt. A korábban kiépített taktikai devizapozíciók egy részét lezárták. A stratégia megvalósítása során a rugalmasság nagyon fontos, mivel a fejlemények rendkívül dinamikusan változnak: amennyiben például Irán vagy az Egyesült Államok a vártnál gyorsabban kihátrál a konfliktusból, akkor Vincze Ádám átmenetileg a nyersanyagokat alulsúlyozná és a részvényeket felülsúlyozná.

Hol látnak most lehetőséget a befektetők?

A Holdnál a mostanihoz hasonló helyzetekben kontrariánus logikát követnek, elsősorban azt vizsgálják, hogy a piaci hangulat mennyire értékeli túl a kockázatokat, illetve mely vállalatok árfolyama reagál túlzottan az eseményekre. A közelmúltban ezért bizonyos részvényekből már elkezdtek vásárolni, és mérsékelten növelték a részvénykitettséget. "Ha egy vállalatot hosszú távon jónak tartunk, egy rövid távú sokk sokszor inkább lehetőséget jelent a pozícióépítésre" – mondta Pekár Dávid. Kiemelte, hogy a fokozatos építkezés a kulcs: ha a részvények tovább esnek, további vásárlások jöhetnek, ha a forint tovább gyengül, csökkenthetik a devizasúlyt, ha pedig a kötvényhozamok emelkednek, kötvényeket vehetnek.

Tunkli Dániel úgy látja: a piaci reakciók egy része túlzó lehet, és bizonyos eszközökben már fokozatos vételi lehetőségek jelenhetnek meg.

Példaként az európai részvénypiacot említette, ahol az esés szerinte óvatos pozícióépítésre adhat alkalmat, még ha rövid távon további volatilitás is várható.

"Most mindenki egy kicsit lefagyott, mint az őz a reflektorfényben, de alapkezelőként pont az a feladatunk, hogy az ilyen stresszhelyzeteket nyugodtan kezeljük" – jelentette ki.

Az OTP Alapkezelő egyelőre kiváró álláspontot képvisel a részvénypiacokon. A szakember szerint több piacon – például a közép-európai régióban, Nyugat-Európában vagy egyes feltörekvő piacokon – már megjelent egy profitrealizálási hullám, főként azokban a szegmensekben, amelyek korábban jelentős emelkedést mutattak. A kedvezőbbé váló árazások ellenére egyelőre nem növelik a részvénykitettséget, hanem a geopolitikai helyzet alakulását figyelik. "Ha gyorsan rendeződik a konfliktus, ezek a szintek hosszabb távon jó beszállót jelenthetnek, elhúzódó feszültség esetén viszont inkább a kockázat csökkentése jöhet szóba" – mondta Hosszú Ferenc.

A geopolitikai feszültség és az energiaárak emelkedése ezért látványos gyengülést váltott ki a forintban – mutatott rá Bakos Ádám. Ugyanakkor a helyzetet az is befolyásolhatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank februárban már kamatcsökkentési ciklust indított, a további lépések a piaci volatilitástól is függhetnek. Ha a bizonytalanság fennmarad, a jegybank akár szüneteltetheti is a lazítást, ami támaszt adhat a forintnak.

A portfóliókezelő szerint rövid távon a dollár-forint árfolyam kifejezetten jó fedezeti eszköz lehet egy elhúzódó konfliktus esetén,

ugyanakkor a közelmúltbeli gyors gyengülés után egyes befektetők akár forint long pozíciókat is építhetnek.

A konfliktus hossza a kulcskérdés, jöhet még meglepetés az energiaáraknál

Vincze Ádám szerint a következő hetekben elsősorban az energiaellátási kockázatok alakulása határozhatja meg a piaci hangulatot. Ha a feszültség fennmaradna, az akár a katari gázexportot is érintheti, ami az európai gazdaságra és a régiós devizákra – köztük a forintra – is nyomást gyakorolhatna.

Ugyanakkor az alapforgatókönyvük szerint nem valószínű egy tartós energiakrízis kialakulása.

Bánhalmi Gábor szerint az ilyen geopolitikai helyzetek kezelésében kulcsfontosságú a különböző forgatókönyvek folyamatos értékelése. A K&H Alapkezelő jelenleg három alapforgatókönyvvel dolgozik: az első szerint a konfliktus korlátozott marad, és a piaci volatilitás átmeneti sokk után lecseng; a második esetben a Hormuzi-szoros forgalma ugyan fennmarad, de tartósan magasabb szállítási költségek és energiaárak mellett; a harmadik, kedvezőtlen forgatókönyv pedig a konfliktus jelentős eszkalációját és a szoros tartós lezárását feltételezi. Jelenleg az első két forgatókönyvet tartják valószínűbbnek, míg a harmadiknak kisebb esélyt adnak.

Jól bírják a gyűrődést, nem pánikolnak a befektetők

A K&H Alapkezelő nem tapasztal a szokásostól eltérő magatartást az ügyfelek részéről. Bánhalmi Gábor úgy véli:

ilyenkor a legfontosabb a rövid távú hírzaj kiszűrése és a hosszú távú befektetési stratégia követése.

"A történelmi tapasztalat az, hogy a piacok viszonylag gyorsan alkalmazkodnak a geopolitikai eseményekhez, és csak akkor alakul ki komolyabb probléma, ha ezek fundamentális gazdasági károkat okoznak" – mondta, hozzátéve, hogy ilyen hatás például akkor jelentkezhetne, ha az olajár tartósan 120-130 dollár fölé emelkedne, de ettől jelenleg még messze vannak a piacok.

Pekár Dávid megerősítette, hogy az ügyfelek körében nem látni ijedségre utaló jeleket. A vagyonkezelési szolgáltatásban részesülő befektetők az elmúlt évek piaci sokkjai után már megszokták az ilyen típusú volatilitást, ezért jól viselik a hasonló szituációkat.

