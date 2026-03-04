  • Megjelenítés
Felpattanás a kriptopiacon, ugrik a bitcoin
Befektetés

Felpattanás a kriptopiacon, ugrik a bitcoin

Portfolio
A kriptopiacon szerdán erőteljes visszapattanás következett be, miután a közel-keleti konfliktus eszkalációja napokig nyomás alatt tartotta az árfolyamokat. A bitcoin és az ether egyaránt markáns emelkedéssel reagált, miközben más eszközosztályok még mindig a korábbi veszteségek feldolgozásával küzdenek.

A bitcoin árfolyama 5,7 százalékkal erősödött, megközelítve 72 000 dolláros szintet, ami csaknem egyhavi csúcsot jelentett.

laMAk2BL

Az ether még ennél is nagyobb, 6,3 százalékos emelkedést ért el, átmenetileg 2100 dollár közelébe kapaszkodva.

DkAyvdms

A világ legnagyobb kriptovalutája viharos napokat tudhat maga mögött, miután szombaton az amerikai és izraeli erők Irán ellen támadást indítottak. A bitcoin árfolyama aznap 63 038 dollárig esett vissza. A befektetői hangulat azóta érezhetően javult: a Bloomberg adatai szerint hétfőn és kedden együttesen több mint 680 millió dollár áramlott az amerikai spot bitcoin ETF-ekbe.

Ez a kriptopiac győzelme, tekintve, hogy az előző napon milyen látványos eladási hullámot láttunk a pénzügyi piacokon és az arany esetében

– mondta Alex Kuptsikevich, az FxPro vezető piaci elemzője. Hozzátette: egyes kereskedők menedékeszközként tekintenek a kriptovalutákra.

A visszapattanás ellenére a bitcoin továbbra is mintegy 40 százalékkal a tavaly októberi csúcsa alatt áll, egy hónapok óta tartó eladási hullámot követően. A kriptopiaci szereplők régóta az arany digitális megfelelőjeként, "digitális aranyként" pozicionálják a bitcoint, ám ez a narratíva az utóbbi hónapokban nem igazolódott be: az arany árfolyama emelkedett, miközben a bitcoin gyengült. Az elmúlt napokban azonban megfordult a helyzet: a bitcoin péntek óta nagyjából 9 százalékot erősödött, míg az arany közel 2 százalékot veszített értékéből.

Fadi Aboualfa, a Copper Technologies vezető elemzője szerint az arany azért teljesít gyengébben, mert a kötvénypiac újraárazza az inflációs kockázatokat. Úgy véli, a befektetők korai, spekulatív pozíciókat vehetnek fel arra számítva, hogy a háború elhúzódása a jövőben monetáris lazításhoz vezethet.

A szerdán ötödik napjába lépő izraeli–iráni konfliktus miatt a piaci helyzet továbbra is törékeny. Kuptsikevich szerint a részvényindexek megnövekedett volatilitása arra kényszeríti az intézményi befektetőket, hogy csökkentsék tőkeáttételüket, ami a bitcoint is sebezhetővé teszi. Így a digitális eszközök mostani visszapattanása könnyen rövid életűnek bizonyulhat.

Forrás: Bloomberg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

