Mol–Janaf-vita: a horvátok viszonozták a magyar pofont, reagáltak az újabb vádakra

A Mol és a Slovnaft beadványa szerint a Janaf jogi ellenőrzésekre hivatkozva késlelteti vagy akadályozza az orosz kőolaj tengeri úton érkező szállítmányainak átvételét és továbbítását.

A horvát cég visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy a panasz valójában a Mol tárgyalási és nyomásgyakorlási stratégiájának része.

A Janaf szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy valamennyi ügyfelének azonos feltételek mellett biztosít nyersolajszállítási szolgáltatásokat.

Álláspontjuk szerint a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajellátás nincs veszélyben, amit az is alátámaszt, hogy a Mol nyolc, nem orosz nyersolajat szállító tartályhajót irányított az omišalji tengeri terminálra.

A horvát vállalat ebből azt a következtetést vonja le, hogy nem az energiaellátás biztonságáról, hanem a Molnak a szankcióval sújtott orosz olaj importjához fűződő kereskedelmi előnyeiről van szó.

A Janaf közölte azt is, hogy az orosz eredetű olajszállítmányok átvételét kizárólag az uniós és nemzetközi szankciós szabályok keretein belül, az illetékes hatóságokkal és érintett felekkel egyeztetve mérlegelik. A szállítási díjakról szóló tárgyalások kapcsán jelezték, hogy az egységár a szerződéses mennyiségtől függ: nagyobb volumen esetén alacsonyabb tarifát alkalmaznak.

Hozzátették, hogy a kőolajszállításnak nincs egységes piaci ára, mivel minden csővezeték-rendszer eltérő műszaki, földrajzi és piaci feltételek között működik.

Az ügyet tovább bonyolítja a Barátság kőolajvezeték körüli magyar–ukrán vita: a legfrissebb kijevi tájékoztatások szerint a Barátság olajvezeték súlyosan sérült, de pénteken tájékoztatást tudnak arról adni, mikor indulhat az olajáramlás a tranzitvonalon. Eközben az Európai Bizottság is felkérte Ukrajnát, hogy a lehető leggyorsabban végezze el a szükséges műszaki intézkedéseket és indítsa újra a szállításokat.

Címlapkép forrása: Portfolio

