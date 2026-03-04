Történelmi zuhanás a dél-koreai tőzsdén!

Történetének legnagyobb esését szenvedte el szerdán a dél-koreai részvénypiac. A Kospi index 12 százalékot zuhant március 4-én, miközben a közel-keleti háború miatti olajár-sokk és a globális kockázatkerülés pánikszerű eladásokat indított el. Az eladási hullám különösen a technológiai óriásokat érintette, miközben a dél-koreai von több mint másfél évtizedes mélypontra gyengült.

Történelmi esést hozott a szerda a dél-koreai részvénypiacon.

A Kospi index több mint 12 százalékos zuhanással zárta a kereskedést, ami a benchmark 46 éves történetének legnagyobb egynapos visszaesése lett.

A pánikszerű eladások miatt a kereskedést rövid időre fel is függesztették, miközben két nap alatt több mint félbillió dollárnyi piaci érték tűnt el a szöuli tőzsdéről.

A piaci sokk hátterében elsősorban a Közel-Keleten eszkalálódó háború áll. Az Egyesült Államok és Izrael iráni célpontok elleni támadásai, majd az erre adott válaszlépések nyomán a befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus az olajellátás szempontjából kulcsfontosságú térségeket is érintheti. A piaci félelmek középpontjában a Hormuzi-szoros áll, amelyen a világ tengeri olajszállításának jelentős része halad át. A konfliktus hatására az olajárak gyors emelkedésnek indultak, ami különösen érzékenyen érinti az energiaimporttól erősen függő ázsiai gazdaságokat.

Dél-Korea esetében ez a kitettség kiemelkedően magas. Az ország a világ egyik legnagyobb olajimportőre, energiaigényének jelentős részét a Közel-Keletről fedezi. Emiatt minden olyan geopolitikai feszültség, amely az olajszállításokat veszélyezteti, közvetlen gazdasági kockázatként jelenik meg.

A zuhanást ráadásul a piac szerkezete is felerősítette. A Kospi indexet néhány technológiai óriás dominálja, különösen a memóriachip-gyártók. A legnagyobb súlyú vállalatok közé tartozik a Samsung Electronics és az SK Hynix, amelyek együtt az index közel 40 százalékát adják. A szerdai kereskedésben mindkét részvény nagyot esett, a Samsung 11 százalékot, az SK Hynix pedig 9 százalékot veszített az értékéből.

A technológiai papírok esését az is felerősítette, hogy az elmúlt hónapokban éppen ezek a részvények hajtották a piacot. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások miatt a dél-koreai részvénypiac az év elején a világ egyik legjobban teljesítő tőzsdéje volt, az index az idei csúcsponton közel 50 százalékos emelkedést mutatott. Az iráni háború azonban hirtelen véget vetett az optimista hangulatnak, és gyors profitrealizálást indított el a befektetők körében.

A pánikot tovább erősítette a devizapiaci mozgás. A dél-koreai von a dollárral szemben 17 éves mélypontra gyengült. A gyengülő deviza és a növekvő inflációs kockázatok újabb eladásokat váltottak ki a részvénypiacon.

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ