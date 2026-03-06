  • Megjelenítés
Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Befektetés

Új Fix Magyar Állampapírt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, egyúttal lezárják a mostani sorozat értékesítését – derül ki az ÁKK közléseiből. Az MNB februári kamatvágása óta ez az első új FixMÁP-kibocsátás, mutatjuk, mit kell tudni az új lakossági állampapírról.

2026. március 12-ével lezárul a "2031/Q1" sorozatszámú Fix Magyar Állampapír értékesítése, egyúttal a március 13-i értéknaptól új, "2031/Q2" sorozatszámú FixMÁP értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK.

Az új Fix Magyar Állampapírt legkorábban a 2026. március 13-i értéknapra vonatkozóan lehet majd megvásárolni.

Az új FixMÁP lényeges paraméterei nem változnak a korábban megszokottakhoz képest:

  • futamideje 5 év (2031. április 23-án jár majd le);
  • negyedévente fizeti ki a fix kamatának időarányos részét;
  • az éves kamat mértéke 7,00%;
  • az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 7,18%.

Az első kamatperiódus 2026. március 13. napjától 2026. július 23-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 2,55%. Ezt követően minden év október 23-án, január 23-án, április 23-án és július 23-án fizet kamatot a papír, a névérték arányában 1,75%-ot.

Az elsődleges piacon természetes személyek vásárolhatnak Fix Magyar Állampapírt. Az állampapírra értékesítési korlát is vonatkozik: egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.

A FixMÁP jelenleg toronymagasan a legnépszerűbb lakossági állampapír,

az idei év első 9 hetében mért bruttó lakosságiállampapír-vásárlások 58%-át (524 milliárd forint értékben) ez a papír szerezte meg.

